In den späten 80er- und frühen 90er-Jahren gab es zahlreiche Filme, die das Zusammenspiel von Sex und Macht thematisierten – darunter „9½ Wochen“ und „Eine verhängnisvolle Affäre“, beide von Adrian Lyne, sowie Paul Verhoevens „Basic Instinct“ und Barry Levinsons „Enthüllung“. Die Hauptfiguren dieser Geschichten waren oft an der Börse, in Großkanzleien, in Hightech-Unternehmen oder im luxuriös-künstlerischen Bereich tätig. Verkörpert wurden sie von den heißesten Stars der Zeit. Bis diese sehr erfolgreichen Hybride aus Erotikfilm, Thriller und Drama dann irgendwann wieder verschwanden – und bei jedem Comebackversuch, jüngst etwa Adrian Lynes „Tiefe Wasser“ mit Ben Affleck und Ana de Armas, in ihrem Retrostil eher peinlich wirkten.

Die Drehbuchautorin und Regisseurin Chloe Domont (Jahrgang 1987) knüpft mit ihrem Langfilmdebüt „Fair Play“ nun weitaus geschickter an die Tradition dieser ehemaligen Hits an, indem sie das Beste daran aufgreift, die überholten Geschlechterbilder und die damit einhergehende Misogynie aber hinterfragt. Phoebe Dynevor und Alden Ehrenreich sind als zentrales Paar Emily und Luke also nicht weniger wild und sexy als etwa Demi Moore und Michael Douglas in „Enthüllung“. Die Dämonisierung weiblicher Sexualität und die Verurteilung ehrgeiziger Karrierefrauen werden indes über Bord geworfen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Zu Beginn sind Emily und Luke ein echtes power couple. Abschluss an Elite-Unis, gute Jobs in einer New Yorker Investmentfirma – und der gemeinsame Sex ist prima. Da Liebschaften am Arbeitsplatz gegen den Unternehmenskodex verstoßen, halten sie ihre Beziehung im Büro geheim. Dem Glück in den eigenen vier Wänden tut das jedoch keinen Abbruch. Gerade erst haben sie sich verlobt. Als eine Führungskraft gefeuert wird, scheint Luke einer Beförderung nahe. Mit Champagnerflasche unter der Dusche feiern die beiden ihren Höhenflug. „I love to love you, baby“ – was könnte diese zwei Liebenden jemals aufhalten?

Dann wird allerdings überraschend Emily befördert – und Luke als Analyst zu ihrem Zuarbeiter. Das sollte natürlich überhaupt kein Problem sein. Doch plötzlich nimmt Emily mit den Chefs nach Feierabend teure Cocktails ein und zelebriert ihre Geschäftserfolge mit den „großen Jungs“ im Stripclub, während sich Luke zunehmend herabgesetzt fühlt. Aus kleinen Sticheleien zwischen dem Paar werden alsbald tiefe Verletzungen – bis das Ganze in Gewalt und (Selbst-)Zerstörung kippt.

Beide Figuren werden im Laufe dieser Entwicklung erfreulich komplex gezeichnet. Weder ist Emily durch und durch rücksichtslos, noch ist Luke lediglich ein erbärmlicher Macho, der seiner Partnerin nichts gönnt. Phoebe Dynevor, bekannt aus der Netflix-Serie „Bridgerton“, kostet alle Ambivalenzen der Rolle aus. Emily hat Lust und den Willen, nach oben zu kommen – und ist deshalb bereit, die Regeln des Spiels in der männlich dominierten Finanzwelt zu befolgen. Das ist nicht immer schön; aber es ihr zum Vorwurf zu machen, wäre ziemlich scheinheilig.



Alden Ehrenreich, der in „Oppenheimer“ als Sidekick von Robert Downey Jr. ein heimlicher Szenendieb war, drückt wiederum überzeugend die empfundenen Kränkungen aus, die Luke schließlich dazu bringen, Grenzen zu überschreiten, die nicht mehr entschuldbar sind.



Fair Play. Spielfilm, 115 Minuten, Netflix (und in ausgewählten Kinos)