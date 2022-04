Als Will Smith bei der Oscarverleihung plötzlich auf die Bühne trat und Chris Rock eine eine Backpfeife verpasste, nachdem der einen Witz über die Glatze von Jada Pinkett Smith gemacht hatte, sorgte nicht nur der Akt selbst für Empörung, sondern auch die Tatsache, dass der Abend anschließend scheinbar ohne Konsequenzen für den Schauspieler weiterlief.

Smith weigerte sich, den Saal zu verlassen

Laut der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die die Oscars vergibt, wurde Smith nach dem Vorfall aufgefordert, den Saal zu verlassen, weigerte sich allerdings. In seiner Dankesrede für den Preis als bester Hauptdarsteller, den Smith anschließend für seine Rolle als Richard Williams, den Vater der Tennisspielerinnen Venus und Serena, gewann, war von Reue wenig zu spüren.

Er rechtfertigte unter Tränen seinen Gewaltausbruch mit seiner gottgegebenen Funktion als Beschützer: „Richard Williams war ein kämpferischer Beschützer seiner Familie“ konstatierte er zum Einstieg. „In diesem Moment in meinem Leben, bin ich überfordert mit dem, was Gott mir zu tun oder zu sein gebietet (...) Ich bin aufgefordert, Menschen zu lieben und Menschen zu beschützen“ erklärte er weiter. Am Ende seiner Rede teilte er noch eine Weisheit mit dem Publikum, die Schauspieler Denzel Washington ihm nach der Ohrfeige ans Herz gelegt hatte: „Auf dem Höhepunkt deines Lebens, hat es der Teufel auf dich abgesehen“. Das Publikum goutierte das mit Jubel und Applaus.

Der Austritt vor dem Rauswurf

Nachdem die Ohrfeige weltweit für Aufruhr gesorgt hatte, gab die Academy bekannt, dass man den Fall intern prüfe, dann beendete Smith selbst seine Mitgliedschaft, möglicherweise um einem Rausschmiss zuvorzukommen. „Die Liste derjenigen, die ich verletzt habe, ist lang (...) Ich habe das Vertrauen der Academy betrogen. Ich habe andere Nominierte und Gewinner ihrer Möglichkeit beraubt, zu feiern und sich für ihre außergewöhnlichen Leistungen feiern zu lassen. Mein Herz ist gebrochen.“ ließ er in einem Statement verlauten und versprach außerdem, jede Entscheidung der Academy zu akzeptieren. Deren Präsident David Rubin kündigte an, dass das Disziplinarverfahren gegen den Schauspieler weitergeführt und eine Entscheidung noch in diesem Monat bekanntegeben würde.

Mittlerweile zeichnen sich weitere gravierende Konsequenzen für Smiths Karriere ab. Laut dem amerikanischen Branchenmagazin Hollywood Reporter hat Netflix ein großes Filmprojekt mit ihm auf Eis gelegt, genau wie Sony, wo man gerade sich in der Vorproduktion zum Blockbuster „Bad Boys 4“ befindet.

Als Denzel Washington am vergangenen Wochenende zu seinem Gespräch mit Will Smith nach der Ohrfeige gefragt wurde, erklärte er, dass einige Kollegen, darunter auch der Filmemacher Tyler Perry, Smith beigestanden und sie gemeinsam gebetet hätten. „Wer sind wir, ihn zu verurteilen? Ich kenne nicht alle Umstände der Situation, aber ich weiß, dass die einzige Lösung im Gebet lag, so habe ich das gesehen und so sehe ich es immer noch“.

Ein Karriereende ist unwahrscheinlich

Der Regisseur Pedro Almodóvar, dessen Film „Parallele Mütter“ für zwei Oscars nominiert war, fand für Smiths religiös geprägte Dankesrede im Online-Magazin IndieWire weniger warme Worte: „Tatsächlich exististiert der Teufel nicht. Das war eine fundamentalistische Rede, die wir nicht hätten hören oder sehen sollten. Manche behaupten, dies sei der einzig authentische Moment der Zeremonie gewesen, damit meinen sie aber nur das gesichtslose Monster namens Soziale Medien. Für dieses, immer gierig nach Aas, war es zweifellos das großartigste Ereignis des Abends“.

Ob die Entgleisung tatsächlich das Ende von Smiths Karriere bedeutet, darf bezweifelt werden. Neben der Kritik gab es auch zahlreiche verständnisvolle Reaktionen, zudem haben Hollywood und die Academy schon ganz andere Eklats unter den Teppich gekehrt. Nur ein Beispiel: Nachdem Mel Gibson seine Freundin schlug, aufs Übelste beschimpfte und einem Polizisten im Suff erklärte, die Juden seien für die Kriege auf der Welt verantwortlich, war er ein paar Jahre später wieder für einen Oscar nominiert.