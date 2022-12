„Verlorene Illusionen“: Paris von vor 200 Jahren in einem Film für heute

Der französische nationale Filmpreis César in diesem Jahr hatte mit 15 Nominierungen einen klaren Favoriten: „Verlorene Illusionen“, die Verfilmung eines dreiteiligen Romans von Honoré de Balzac, erschienen ab 1837. Dass es dann „nur“ sieben Auszeichnungen wurden, mag an dem vernünftigen Bestreben liegen, das Kino Frankreichs in der Breite zu fördern. Die wichtigste Kategorie als Bester Film gewann er jedenfalls und stach zum Beispiel das kluge Sozialdrama „In den besten Händen“, die Annie-Ernaux-Verfilmung „Das Ereignis“ und den Musical-Film „Annette“ mit Adam Driver und Marion Cotillard aus.

Ausgezeichnet wurde auch das adaptierte Drehbuch, wobei jedem Balzac-Leser auch hierzulande (das Buch liegt seit 2014 in einer Neuübersetzung von Melanie Walz vor) klar sein dürfte, dass Xavier Giannoli (der auch Regie führte) und Jacques Fieschi recht frei mit dem Original umgingen. Aber das ist eben das Wesentliche, was über diesen Film zu sagen ist: Er spielt vor 200 Jahren, er kreiert ein Paris von vor 200 Jahren (was sich in den Césars für Beste Kamera, Beste Kostüme und Bestes Szenenbild niederschlägt), aber er hat ein Feuer, das in die Gegenwart reicht. Und das ist nicht nur très chic französisch, sondern passend für den Wandel in Medien und Gesellschaft in Europa, Nordamerika und noch andernorts.

Aus der Provinz nach Paris

„Verlorene Illusionen“ handelt von einem jungen Mann namens Lucien Chardon (Benjamin Voisin) aus Angoulême im Westen Frankreichs. Er möchte nicht nur ein berühmter Dichter werden, sondern – in der Zeit der Restauration nach der Französischen Revolution – wieder so adelig, wie es einst seine Mutter war. Lucien de Rubempré ist sein Künstler- und erstrebter Name. Eine tatsächlich adelige Frau, mit aristokratischer Noblesse, gespielt von Cécile de France, unterstützt ihn auf verschiedene Weise, dabei schwer verdeckt die Standesgrenzen überschreitend. In Paris, wohin sie gemeinsam fliehen, will und muss er es alleine versuchen. Der Film führt hier in einen brodelnden Hexenkessel: Straßenverkehr (so viele Pferdekutschen wie heute Autos am Place de la Concorde), Prostitution (bedürftige Frauen im Überfluss), der Streit zwischen Adel und Bürgertum und eine im Zuge der technischen Revolution (Rotationspresse!) expandierende Zeitungslandschaft.

Die Verlockungen für Lucien vervielfachen sich schnell, berühmt und reich könnte er sein, beliebt und geliebt, aber Roman und Film heißen nicht umsonst „Verlorene Illusionen“. Ein Bilderbogen entblättert sich wie ein Leporello, das die verschiedenen Milieus darstellt. Da ist das Theater, wo Lucien seine wahre Liebe zu finden glaubt, wo Erfolg gekauft wird mit guten Besprechungen in den Zeitungen und vor allem durch einen Mann, der eine Schar von Claqueuren dirigiert. Den genau getakteten Inszenierungen der Buhs oder Applaus-Stürme schenkt der Regisseur Xavier Giannoli mehr Aufmerksamkeit als dem Bühnengeschehen.

Die Analogien sind sichtbar, aber nicht überdeutlich

Es geht auch nur wenig um Politik oder um Dichtkunst, vielmehr darum, wie in den neuen kleinen Zeitungen schnell ein Höfling gepriesen oder verunglimpft, ein Buch in den Himmel gehoben oder niedergemacht wird. Aufmerksamkeit ist die Ware, die sich in Geld auszahlt. Die Presse in jenen Umbruchzeiten verdiente nicht an der Wahrheit, an Nachricht oder Analyse, sondern an Falschmeldung und Spekulation. Enten kamen als Maskottchen in die Redaktion, für die Lucien zeitweilig arbeitet, leibhaftiges Federvieh als Symbol für grassierende Falschmeldungen. Schneller waren da nur die Brieftauben der Konkurrenz.

Obwohl der Film durch eine Stimme aus dem Off begleitet wird, deren Zuordnung sich erst sehr spät erschließt, bleibt diese Stimme ein Kommentar ihrer Zeit. Die Analogie zu News-Portalen und Social Media mit ihrer Sensationsgier und dem Wettstreit um Zugriffszahlen entsteht nur im Kopf der Zuschauerin, des Zuschauers. Der allwissende Erzähler schaut nur gelegentlich ein bisschen voraus, im Sinne von Spruchweisheiten wie: Übermut tut selten gut. Man ahnt sowieso, dass Lucien mit seiner Großmannssucht nicht allzu weit kommen kann. Das Plakat zum Film nimmt den Höhepunkt des Helden auf; die entsprechende Szene lässt an Martin Scorseses „The Wolf of Wall Street“ denken: Anfang des 19. Jahrhunderts kann man mittels der Presse eine Macht erreichen, wie sie Ende des 20. über die Börse zu erzielen war.

Xavier Dolan als Schriftsteller Nathan in „Verlorene Illusionen“. Canal +

Die Handlung bleibt trotz der schnellen Wendungen schlüssig; die Ausstattung und der Einsatz des Lichtes erzeugen einen optischen Rausch, hinzu kommt eine grandiose Besetzung der Nebenrollen. Neben Cécile de France mit ihrer ebenmäßigen, erwachsenen Schönheit agiert Salomé Dewaels mädchenhaft als aufstrebende Schauspielerin und verantwortungsvolle Freundin Luciens. Gérard Depardieu spielt einen mächtigen Verleger, der wegen seines vorherigen Berufs als Obsthändler nicht dazu gekommen war, sich Lesen und Schreiben beizubringen. Ach, das braucht er nicht!

Dem Kanadier Xavier Dolan, längst selbst als Regie-Wunderkind gefeiert, gab der Regisseur die Rolle mit der schönsten Wandungsfähigkeit. Als aufstrebender, aber bereits publizierender Schriftsteller wechselt er zwischen Royalisten und Bürgertum, zwischen dem Ethos der Kunst und journalistischer Intrige. Neben ihm wirkt Benjamin Voisin als Lucien naiv. Was gar nicht schlimm ist. Zweieinhalb Stunden vergehen mit bester Unterhaltung.

Verlorene Illusionen. Frankreich 2020. Regie: Xavier Giannoli, Kamera: Christophe Beaucarne. FSK ab 12, 149 Minuten