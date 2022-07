Nach fünf Jahren Produktionszeit steht die erste Staffel von „Der Herr der Ringe: Ringe der Macht“ kurz vor dem Start. Ab dem zweiten September zeigt Amazon die neue Erzählung aus J.R.R. Tolkiens Mittelerde-Universum und nach dem nun veröffentlichen ersten längeren Teaser zu urteilen, verspricht die Serie mindestens ein visuelles Spektakel zu werden.

„Die Ringe der Macht“ spielt im sogenannten Zweiten Zeitalter, Tausende Jahre vor den Ereignissen von „Der Hobbit“ und „Der Herr der Ringe“. Die Handlung beginnt in einer Zeit des Friedens im Inselkönigreich Númenor, doch das Böse steht schon in den Startlöchern. Ihm entgegenstellen müssen sich sowohl neue als auch bekannte Charaktere, darunter die Elben Galadriel (Morfydd Clark) und Elrond (Robert Aramayo) sowie der Zwergenkönig Durin III. (Peter Mullan).

Viel Konkretes ist über die Geschichte bisher nicht bekannt. Aus dem Prolog von „Der Herr der Ringe“ wissen Tolkien-Freunde, dass im Zweiten Zeitalter der berühmte „Eine Ring“ von Oberbösewicht Sauron geschmiedet wurde, auch dessen Untergang in der Schlacht am Schicksalsberg fällt in diese Zeit.

Der erste Amazon-Teaser hatte in den USA beim Super Bowl Premiere, und wurde mit 257 Millionen Views innerhalb von 24 Stunden zum meistgesehen Super-Bowl-Trailer aller Zeiten.

Insgesamt wird Amazon mindestens fünf Staffeln der Serie produzieren, dies war Bestandteil des Vertrags, als die Firma 2017 für 250 Millionen Dollar die Rechte an Tolkiens Werken kaufte. Eine direkte Adaption einer von ihm veröffentlichten Geschichte ist „Die Ringe der Macht“ allerdings nicht.