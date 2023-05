Neue Apple-Serie „Silo“: Die Zukunft wird unterirdisch

In einem Bunker unter der Erde fristen die letzten Menschen ein trübes Dasein, nachdem die Oberfläche unbewohnbar geworden ist. Oder hält man sie dort absichtlich klein?

Die Mechanikerin Juliette (Rebecca Ferguson) will mehr über die Welt jenseits des Bunkers herausfinden. Rekha Garton/Apple TV

Wir wissen nicht, warum wir hier sind. Dazu, wie das Universum und unsere Welt darin entstanden sind, haben wir lediglich Theorien. Ob jemals der Tag kommen wird, an dem wir erfahren werden, was es tatsächlich mit unserer Existenz auf sich hat?

Mit unserer Unwissenheit geht es uns wie den etwa zehntausend Bewohnern eines tief unter die Erde ragenden Silos, das der neuen Serie von Graham Yost („Justified“) als dystopische Projektionsfläche dient. „Die Gründer haben uns mit zahlreichen Fragen zurückgelassen“, heißt es an einer Stelle.

Es braucht nicht viel, um darin Parallelen zur Theologie, den für sie typischen Rückgriff auf einen „Schöpfer“, als leidliche Erklärung für Unerklärliches zu erkennen. In den zehn Folgen der Sci-Fi-Serie berufen sich die Anführer der unterirdischen Gemeinde auf den sogenannten Pakt, der als unantastbares, quasi-religiöses Regelwerk ihr Überleben sichern und vor den Gefahren eines unwirtlich gewordenen Draußen bewahren soll.

Kein Heil außerhalb der Kirche, kein Heil außerhalb des Silos. Die Kritik an der Religion als Kontrollinstrument und Opium des Volkes, ist allerdings nur eine Facette des reichen metaphorischen Gehalts dieser Apple-Produktion, die in ihrer Essenz eine kraftvolle Parabel auf den Wert von Selbstbestimmtheit ist.

Die Angst vor dem Unbekannten stützt das System

An dieser Selbstbestimmtheit hindert auch Weltlicheres: Damit es eine sichere Zuflucht bleibt, ist das titelgebende „Silo“ auch in einem bürokratischen Sinne streng organisiert. Für jeden gibt es einen zugewiesenen Platz, alle haben ihre Aufgabe. Je prestigeträchtiger die bekleidete Position, desto weiter oben ist man untergebracht. Knapp unter der Oberfläche leben hochrangige Mitarbeiter aus Justiz, Verwaltung und sonstiger Exekutive. Während ihre stilvollen Apartments zumindest einen gewissen Luxus erkennen lassen, klebt an den Wänden der finsteren Wohneinheiten von niederen Handarbeitern ein Morast, der aussieht, als ob er ewig haften bliebe.

Die Serie, die auf der gleichnamigen Romanreihe des amerikanischen Science-Fiction-Schriftstellers Hugh Howey basiert, erweckt mit diesem gleichnishaften Aufbau, der vor allem zu Beginn im Fokus steht, zunächst den Eindruck, als handele es sich schlicht um eine weitere Dystopie über soziale Ungleichheit, Klassenunterschiede und systemische Unterdrückung im Kapitalismus. Dass „Silo“ viel mehr ist als ein einfaches Wiederkäuen von „Snowpiercer“ und vergleichbaren Gedankenexperimenten, ist einem besonders intelligenten narrativen Kniff zu verdanken: Den Bewohnern steht es nämlich frei, den unterirdischen Bunker jederzeit zu verlassen. Dazu braucht es nicht mehr als die Worte „Ich möchte nach draußen gehen“ auszusprechen.

Allison (Rashida Jones) traut sich als Erste seit 140 Jahren an die Oberfläche. Ihr Mann (David Oyelowo) muss mitansehen, was ihr dort geschieht. Apple TV+

Auf allegorischer Ebene erinnert die Serie damit an Franz Kafkas „Vor dem Gesetz“. Wie der namenlose Mann in besagter Parabel, verharren auch die Bewohner des Silos vor einem symbolischen Türhüter. Sie gehorchen lieber, auch wenn das ein Leben voller Entbehrungen bedeutet. Sie wählen die scheinbare Sicherheit, auch wenn nur das Wagnis zumindest die Möglichkeit der Freiheit enthält. Was Kafkas „Mann vom Lande“ wie auch die Bewohner abhält, ist nicht etwa offene Gewalt, sondern schlicht das Unbekannte. Oder besser gesagt: Die Angst vor dem Unbekannten. Eine Angst, die das Regime durchaus zu schüren weiß. Große Bildschirme, die eine postapokalyptische Umwelt zeigen, dienen als Mahnung. Ebenso die gut sichtbaren Leichen derer, die sich zuletzt nach draußen wagten oder dorthin verbannt wurden, und daran erinnern sollen, dass heute wahrscheinlich noch nicht der Tag ist, an dem das Silo verlassen werden kann.

Was erwartet die Menschen wirklich an der Oberfläche?

Die Erste, die seit dem Aufstand der Rebellen vor etwa 140 Jahren freiwillig an die Oberfläche dringt, ist Allison (Rashida Jones). Die Frau von Sheriff Holston (David Oyelowo), aus dessen Perspektive die Erzählung beginnt, hat zuvor Nachforschungen über das System angestellt, als das Paar auch im dritten Zeit-Intervall von einem Jahr, in dem ihm das „Reproduktionsrecht“ erteilt wurde, nicht schwanger geworden ist.

Überzeugt davon, dass die Führungsriege die Bewohner belügt, spricht sie die schicksalhaften Worte aus, wird wenig später in einen Raumanzug gekleidet und an die Erdoberfläche geschickt. Dass auch sie nach nur wenigen Minuten zusammenbricht, wirft Fragen auf, durch die „Silo“ sein Publikum bis zuletzt an sich bindet: Ist es draußen tatsächlich nicht sicher? Wieso hat Allison dann ihrem Ehemann durch ein verabredetes geheimes Zeichen symbolisiert, dass draußen prächtige Natur wartet, musste aber offenbar dennoch sterben? Und welche Interessen verfolgen die ominösen „Gründer“ wirklich mit ihrer Kreation?

Vor allem für letzteres Geheimnis interessiert sich Juliette (Rebecca Ferguson), auf deren Sicht sich die Handlung bald vollständig verlagert. Anders als Holston steht sie als Mechanikerin in der Hierarchie ganz unten, wo sich – wohl auch wegen der schlechten Lebensumstände – mehr Bewohner tummeln, die sich mit den Verhältnissen im Silo nicht zufriedengeben wollen und versuchen, über Relikte aus der „Vorzeit“ mehr herauszufinden.

Da sich ihr Interesse an der Wahrheit erst zu regen beginnt, als ihr Partner George (Ferdinand Kingsley) plötzlich tot aufgefunden wird, verliert sich „Silo“ zwischenzeitlich in drögen „Whodunit“-Krimi-Gefilden. Erst als sie bei der Aufklärung des Mordes in die Schusslinie einflussreicher Köpfe (u.a. Tim Robbins und US-Rapper Common) gerät, wird ihr klar, dass er womöglich nicht das einzige Opfer ist.

Doch auch die eher zähen Passagen durchzustehen lohnt sich für eine Serie, die im Kern von dem aufklärerischen Plädoyer getragen ist, den Mut aufzubringen, durch die Kraft des eigenen Denkens, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Nicht nur um der eigenen Freiheit willen, sondern auch der der anderen. Egal ob diese nun im rein Physischen zu verstehen ist, oder doch im gedanklichen Sinne: Als Freiheit, das eigene Dasein nach eigenen Vorstellungen zu gestalten.

Silo. Serie, 10 Episoden, Apple TV+