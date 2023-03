Netflix präsentiert neues Programm: Das sind die Highlights der kommenden Monate

Mit dabei: Iris Berben auf der Suche nach ewiger Jugend, Matthias Schweighöfer am Supercomputer und Frederick Lau im Kampf mit Wiener Clans.

Für Netflix war 2022 ein bewegtes Jahr. Der Aktienkurs schoss runter und wieder hoch, erstmals seit elf Jahren ging die Zahl der Abonnenten zurück, was vor allem daran lag, dass die Firma ihr Geschäft in Russland infolge des Angriffs auf die Ukraine einstellte.

Auch für die deutsche Produktionslandschaft im Dienste der Plattform gab es Höhen und Tiefen. Die in Babelsberg mit einem Budget von mindestens 40 Millionen Euro gedrehte Serie „1899“ wurde trotz internationalen Erfolgs nach nur einer Staffel wieder abgesetzt, der Stasi-Thriller „Kleo“ und die Sissi-Erzählung „Die Kaiserin“ dagegen verlängert. Und der deutsche Film „Im Westen nichts Neues“ hat mit seinen neun Oscar-Nominierungen Streaming-Geschichte geschrieben.

Am Dienstag präsentierte Netflix nun Highlights aus dem kommenden Programm. Auch aus Deutschland sind hochkarätige Produktionen im Portfolio dabei.

Das sind die kommenden Filme und Serien aus Deutschland

„Transatlantic“: Die neue Serie von Anna Winger, der Autorin von „Deutschland 83“ und „Unorthodox“, erzählt die wahre Geschichte des sogenannten Emergency Rescue Committee. Die Gruppe um den amerikanischen Journalisten Varian Fry organisierte von 1940 bis 1942 die Rettung zahlreicher Menschen, die vom NS-Regime verfolgt wurden, darunter Hannah Arendt, Max Ernst und Marcel Duchamp. Serienstart: 7. April 2023

„Blood & Gold“ In den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs sucht eine marodierende SS-Truppe in einem Dorf nach einem jüdischen Goldschatz. Dabei haben die Mörder ihre Rechnung allerdings ohne die Dorfbewohner gemacht, allen voran Bäuerin Elsa (Marie Hacke), die den blutigen Showdown in der Dorfkirche mit der Panzerfaust einläutet. Filmstart: 26. Mai 2023

„Schlafende Hunde“ Eine aufstrebende Staatsanwältin (Luise von Finckh) und ein abgestürzter Toppolizist (Max Riemelt) geraten auf die Spur einer Verschwörung, die tief in den Polizei- und Justizapparat führt. Serienstart: Sommer 2023

„Paradise“ In naher Zukunft hat ein Biotech-Start-up einen Weg gefunden, um den menschlichen Alterungsprozess umzukehren: Der Traum vom ewigen Leben ist damit in greifbare Nähe gerückt. Doch zusätzliche Lebensjahre sind teuer. Das müssen auch Max (Kostja Ullmann) und Elena (Marlene Tanzcik) erfahren, als ihre Geldschulden in Form von Lebensjahren eingestrichen werden sollen. Serienstart: Juli 2023

„Liebes Kind“ Eine Mutter (Kim Riedle) wird mit ihren beiden Kindern über Jahre von einem Mann gefangen gehalten. Als ihr die Flucht gelingt, ist der Horror jedoch noch lange nicht vorüber. Serienstart: Herbst 2023

„Criminel“ Unter der Regie von „4 Blocks“-Regisseur Marvin Kren spielt Frederick Lau einen Vater, der in seinem beschaulichen Berliner Alltag von seiner dunklen Vergangenheit eingeholt wird. Bald sind Clans aus Berlin, Wien und Marseille hinter ihm her, es beginnt ein Roadtrip über Ländergrenzen hinweg. Serienstart: Herbst/Winter 2023

„60 Minuten“ Ein Mixed-Martial-Arts-Kämpfer, gespielt von Emilio Sakraya, hat genau eine Stunde Zeit, um es rechtzeitig zum Geburtstag seiner Tochter zu schaffen. Scheitert er, verliert er das Sorgerecht. Für den Termin bläst er einen wichtigen Kampf ab, was ihm einen Haufen Krimineller auf den Hals hetzt. Filmstart: Frühjahr 2024

„Hello“ Sven (Florian David Fitz) und seine Tochter Charlie (Yuna Bennett) warten sehnsüchtig auf die Rückkehr ihrer Mutter Paula (Peri Baumeister), die als Astronautin auf der ISS war. Doch zurück auf der Erde verschwindet sie – und bald erhärtet sich der Verdacht, dass sie im Weltall Kontakt zu einer außerirdischen Spezies aufgenommen hat. Serienstart: Frühjahr 2024

„Plötzlich Kanzlerin“ Weil ihr Vorgänger in einen Sex- und Drogenskandal verwickelt ist, wird die konservative Politikerin Christine Kilonzo-Krämer über Nacht zur ersten schwarzen Bundeskanzlerin Deutschlands. Serienstart: 2024

Internationale Highlights

„Königin Charlotte“ In diesem Prequel zur Erfolgsserie „Bridgerton“ erzählt Shonda Rhimes die Geschichte von Königin Charlotte (India Amarteifio), die es von der Herzogentochter aus Neustrelitz zur Königin von England brachte. In der Netflix-Version ist die Herrscherin schwarz. Serienstart: 4. Mai 2023

„The Mother“ Jennifer Lopez spielt eine Mutter und Attentäterin, die vor vielen Jahren abtauchen und ihre Tochter zurücklassen musste. Als diese in Gefahr gerät, kehrt die Profikillerin zurück. Filmstart: 12. Mai 2023

„Tyler Rake: Extraction 2“ Einer der international erfolgreichsten Netflix-Filme bekommt eine Fortsetzung. Chris Hemsworth übernimmt erneut seine Rolle als Black-Ops-Söldner, diesmal muss er die Familie eines georgischen Gangsters aus einem Gefängnis befreien. Auch Berlinale-Jurymitglied Golshifteh Farahani ist wieder mit dabei. Filmstart: 16. Juni 2023

„Heart of Stone“: Eine Agentin (Gal Gadot) eines mächtigen, globalen Geheimdienstes muss den Weltfrieden sichern. Unterstützt wird sie dabei von Matthias Schweighöfer, der ihre halsbrecherischen Manöver am Computer begleitet. Filmstart: 11. August 2023