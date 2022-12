Neue Superkräfte braucht die Welt: Der Karton des Stan Lee

Am 28. Dezember vor hundert Jahren ist Stan Lee auf die Welt gekommen, um sie mit seinen Superhelden wie Spiderman oder Hulk zu retten. Als er vor vier Jahren starb, hinterließ er ein summendes Marvel-Imperium, in dem sich die allseits bekannten Heldinnen und Helden ein wenig miteinander zu langweilen beginnen. Die Berliner Zeitung hat nun im Keller seines neuen Hauses in West Hollywood mit Blick auf den Sunset-Strip einen Umzugskarton ge-, bzw. erfunden, den Lee und seine Frau Joan Boocock 1980 unausgepackt gelassen hatten.

Der Karton mit der Aufschrift „nicht vor meinem 100. Geburtstag öffnen“ enthielt Entwürfe für Superhelden enthalten, die noch nicht zum Einsatz gekommen sind: kurze Figurenskizzen, die Stan Lee auf seiner Schreibmaschine im Garten seines alten Hauses in Hewlett Harbor getippt hat. Die Berliner Zeitung hat sich entschlossen, nicht mit der Veröffentlichung zu zögern, denn die Weltlage ist angespannt und es kann gar nicht genug Superhelden geben, um auch in unserer verpfuschten Gegenwart mit Hoffnung ins neue Jahr zu gehen. Mögen die Entwürfe zum Leben erwachen und sich kümmern!

Mrs. Fridge Uroš Pajović und Roshanak Amini/Berliner Zeitung

1. Mrs. Fridge: Die etwas füllige und in die Jahre gekommene, eher unscheinbare Dame ist eine Geistesverwandte und Leidensgenossin von Elsa aus „Frozen“. Mithilfe ihrer Zunge vermag sie es, die Stickstoffmoleküle in der Stratosphäre so zu impfen, dass diese Einfluss auf die globalen Temperaturen nehmen. Leider muss sie hierfür die Zunge stillhalten, und dafür fehlt es ihr an der nötigen Konzentration. Werden wir ihre Fähigkeiten nutzen können, oder wird sich die Klimafrage weiter zuspitzen, weil Mrs. Fridge die Klappe nicht halten kann? So oder so: Wir freuen uns über diesen diversen Zuwachs in der Superhelden-Großfamilie, Stichworte: Altersdiskriminierung und Fatshaming.

Florence Slap Uroš Pajović und Roshanak Amini/Berliner Zeitung

2. Florence Slap: Die alterslose Florence Slap hat ihre Superkraft eher zufällig entdeckt. Nach Jahrzehnten als Übersetzerin bei den Vereinten Nationen gelang es ihr, ihre Genervtheit in langatmigen Konferenzen in Telekinese umzuwandeln. Mit etwas Konzentration vermag sie Luft zu bündeln und als eine Art Schlagstock zu verwenden. Langatmige Reden vor der Vollversammlung sind seitdem sehr viel seltener geworden. In einigen Talkshows ist der Redeanteil weiblicher Gäste deutlich angestiegen.

Mutter Miriam Uroš Pajović und Roshanak Amini/Berliner Zeitung

3. Mutter Miriam: So lautet der Name der Superheldin, die dafür sorgt, dass Männer Angst vor Frauen haben und nicht umgekehrt. Sie ist die Begründerin einer Weltrevolution. Mutter Miriam kehrt das als normal empfundene Machtverhältnis um, das auf der überlegenen physischen Kraft der Männer beruhte. Sie sorgt dafür, dass die Hälfte aller Filme plötzlich als unrealistisch empfunden wird, da darin weibliche Vergewaltigungs- oder Gewaltopfer vorkommen. Im Iran wird die Regierung gestürzt. Auch in Saudi-Arabien. In Indien landen massenhaft Ehemänner auf der Straße und wagen es nicht, zu ihren Frauen oder Müttern zurückzukehren. In Berlin traut sich kein Autofahrer mehr, eine Radfahrerin als Fotze zu bezeichnen. Denn Mutter Miriam ist die Frau, die allen Frauen die Gabe verleiht, Schmerzen zuzufügen. Ein kurzes Stoßgebet verhilft Frauen dazu, durch eine bloße Berührung jeden Mann in die Knie zu zwingen. Nach einer Weile müssen Frauen ihre neue Kraft nicht einmal mehr unbedingt anwenden, um als die Überlegenen wahrgenommen zu werden.

Chlorollo Uroš Pajović und Roshanak Amini/Berliner Zeitung

4. Chlorollo: Sie:er ist die:der geschmeidigste aller Superhelden. Es ist nicht nur non-binär, sondern in Größe und Gestalt variabler als Ant-Man. Wenn jemand dem Klimawandel trotzen kann, dann dieses mal das kolibrihaft winzige, mal menschenartige, mal flussgleich gewaltige Wesen, das der Großmutter ihre verdorrte Petunie zurückgeben und den verbrannten Regenwald Brasiliens neu beleben kann. Doch die Mächte des Bösen hassen Chlorollo, denn deren Willen nach soll unsere Zeit keine der Hoffnung sein. Ein schwarzes Tuch, ob dicht gewebt oder fast durchsichtig, vermag die Superkraft über Monate zu lähmen. Jüngst hat man sowohl Chlorollos Wandlung als auch ihr Verdorren auf den Bildschirmen in aller Welt verfolgen können. In Gestalt eines Fußballhelden wollte es das von der Krise erdrückte Argentinien wieder aufrichten, die Menschen dort in die Lage versetzen, die (Land-)Wirtschaft wieder zum Blühen zu bringen. Doch der düstere Emir und sein Handlanger, der Schurke Infantino, warfen ihm den schwarzen Umhang der Erniedrigung über.

Kraster Uroš Pajović und Roshanak Amini/Berliner Zeitung

5. Kraster: Er gehört zu den jüngsten Superhelden, denn seine Fähigkeit, das pathologische Aufschiebeverhalten Prokrastination zu bekämpfen, wird erst seit Ende des 20. Jahrhunderts gebraucht (zumal diese Arbeitsstörung vorher noch nicht untersucht worden war). Kraster kann sich unsichtbar machen und Schreibtischarbeiter an ihren Laptops festkleben. Besonders wirkungsvoll ist seine Fähigkeit der Blicklenkung: Er reißt trödelnde Augen von unnötigen Internetseiten, aus Comics und Fernsehserien fort, um sie dem Wesentlichen zuzuführen. Unter Arbeitgebern und Universitätsprofessorinnen ist Kraster sehr beliebt, weil er die Produktivität erhöht. Während der Corona-Pandemie blieben in den Haushalten, in denen Kraster Einzug hielt, allerdings Wäscheberge ungewaschen, Tassen und Teller ungespült. Denn die Superkraft erforderte auch im Homeoffice volle Konzentration auf die Erwerbsarbeit. Für Care zuständig ist Superheldin Carolina.

Carolina Uroš Pajović und Roshanak Amini/Berliner Zeitung

6. Carolina: Sie rettet vor allem Familien und Alleinerziehende vor dem Chaos in jeder Hinsicht. Altenpflege, Kindererziehung, Haushalt sind Carolinas Ding. In den skandinavischen Ländern wird derzeit daran gearbeitet, Carolina zu klonen, um sie möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Was soll das für eine Superheldin sein, die nichts Besonderes ist, fragen die heute amtierenden Manager von Marvel und Disney erbost. Ganz einfach: eine Supersuperheldin.

Tranquillo Uroš Pajović und Roshanak Amini/Berliner Zeitung

7. Tranquillo: Er ist der Supermoderator und wird 2023 viel zu tun haben. Sein Einsatzgebiet sind die immer öfter immer tiefere Gräben reißenden Debatten, die nicht nur in den sozialen Medien für schlechte Laune sorgen. Tranquillo weiß bei den Diskutierenden allein mit Blicken, die Fähigkeit zur Empathie für ihre Gegenüber wachzurufen. Er fängt davongaloppierende Vorurteile wieder ein, spiegelt die Argumente zurück, schafft bis zu zehn Faktenchecks pro Satz. Und wenn das mit der Laune nicht klappt, hat er eine recht archaische Wunderwaffe zur Hand, den doppelten Angelhaken. Die Spitzen schiebt er bei besonders widerspenstigen Trollen in die Mundwinkel und hebt diese dann mit einer ruckartigen Bewegung an.

Easy Green Uroš Pajović und Roshanak Amini/Berliner Zeitung

8. Easy Green: Ihr Name sagt alles. Sie braucht keine Blutprobe, um über den Adrenalinspiegel der Menschen um sie herum Bescheid zu wissen. Ihre Augen wirken als Scanner und beschaffen die nötigen Messungen, auch was Herzschlag, Blutdruck und Atmung angeht. Sind die Werte alarmierend, lenkt Easy mithilfe ihrer unsichtbaren Superkräfte den Blick auf den Baum vor dem Fenster oder auf die Grünlilie im Regal. Schon der Anblick einer Pflanze nämlich lässt den Stresslevel sinken. Nirgendwo hat Easy Green mehr Einfluss als in Japan, wo sie das Waldbaden gegen Stress und Druck aller Art erfunden zu haben glauben: shinrin-yoku. Das Streben nach Perfektion killt Easy per Infraschallwelle. War da was, fragt man sich und lehnt sich im Bürosessel entspannt zurück. Oder halt! Steht da nicht wieder eine kleine blaue Couch in der Ecke? Vielleicht einfach mal für ein paar Minuten die Augen schließen. Schade, dass die Welt so groß ist und Easy nicht überall sein kann. Wie geht Easy Green an diese Überforderung heran? Sie wendet ihre Superkräfte auch auf sich selbst an. Dann steht sie nicht zur Verfügung. Das hat Vorbildcharakter!

Carl „Cinnamon“ Glass Uroš Pajović und Roshanak Amini/Berliner Zeitung

9. Carl „Cinnamon“ Glass: Bei ihm handelt es sich um eine künstliche Intelligenz mit Schwäche für Zimtschnecken. Er absolviert ein Praktikum im Kulturteam der New York Times und wird von der Redaktion meist zu den besonders langweiligen Events geschickt, auf die alle anderen keine Lust haben. Von Sachbuchlesungen über Off-Off-Broadway-Theaterpremieren bis hin zu D-Promi-Vernissagen. Während sich Carl Glass bei diesen Veranstaltungen immer (parallel zum Schreiben seiner Artikel) auf der Suche nach Zimtschnecken begibt, begegnen ihm verblüffend oft True-Crime-Fälle: ein Kunstfälscherskandal hier, eine Plagiatstragödie dort. In diesen Momenten wird aus Carl, dem Kulturpraktikant, Carl, der Kulturdetektiv.