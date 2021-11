Berlin - Die Oberkörper sind nackt, die unteren Hälften im Wasser verschwunden. Es ist Sommer in Potsdam. Oliver Polak und Christian Ulmen baden in einem See. Ulmen wohnt in der Stadt, Polak ist zu Besuch. Den ganzen Tag will der deutsche Entertainer mit dem Schauspieler verbringen, ihn kennenlernen und auch mal aus der Reserve locken. „Hast du Freunde? Bist du glücklich?“, fragt er ihn. Ulmen reagiert etwas zurückhaltend, öffnet sich am Ende aber doch.

Die Szene stammt aus der neuen Comedy-Show „Your Life Is a Joke“, die ab diesem Dienstag auf dem Streamingdienst Netflix zu sehen ist. In jeder der bisher drei Episoden trifft Polak einen deutschen Promi in Berlin oder Umgebung. Er fährt sie in einem goldenen Opel Manta durch die Gegend, besichtigt ihre Lieblingsorte, lässt sie Persönliches erzählen und singt ihnen etwas vor. Eine Mischung aus Date und Therapie. So lange jedenfalls, bis Polak sie in einem Studio begrüßt, wo sich der 45-Jährige auf der Bühne über ihre Begegnung amüsiert. Der Tag mit Ulmen etwa, der unter anderem noch eine Tour durch den Baumarkt und einen Stopp in der Autowaschanlage bot, sei sehr deutsch gewesen – „weißer als die Redaktion von ‚hart aber fair‘“. Das Publikum lacht. Polak macht weiter. Am Ende gibt er preis, dass er seinen Gast sehr bewundere. Dieser muss sich also nicht bloßgestellt fühlen. „Life is a joke“, das Leben ist ein Witz.

„Oliver Polak ist überzeugend, unangenehm und melancholisch“, stand einmal in der Wochenzeitung Die Zeit. In „Your Life Is a Joke“ zeigt er sich auch als angenehmer Reisebegleiter, als ebenso guter Zuhörer wie Fragensteller. Wie ist es nun, wenn er der Gast ist? Und sich Fragen unterziehen muss?

Vor dem Klo mit Wolfgang Lippert

Wir treffen ihn in Berlin-Mitte. Italienisches Restaurant, ein Platz im hinteren Abteil. Polak sitzt mit seinem Hund Arthur, einem Schnauzer-Terrier-Mix, an einem kleinen Tisch. Er wohne gegenüber, berichtet der stämmige Mann, es sei also ein praktischer Treffpunkt. Seinen nächsten Termin habe er zudem ein paar Häuser weiter. Polak bestellt Getränke, Cola light für ihn. Er rückt seine eckige Brille zurecht, dann kann das Interview losgehen. Blöd nur, dass im selben Moment Wolfgang Lippert aus der Toilettentür kommt.

Polak springt auf, um mit Lippert zu sprechen. Sie kennen sich nicht persönlich, allerdings hat Polak erst vor kurzem einen Artikel geschrieben, in dem er indirekt einen Song von ihm erwähnt hat. Dass muss er jetzt einem der beliebtesten Unterhaltungskünstler der DDR, der zeitweise sogar „Wetten, dass ...?“ moderierte, mitteilen – außerdem ist er Fan. Arthur gesellt sich dazu, sie stehen eine Weile zu dritt da. Schüchtern scheint Polak nicht zu sein. „Doch, doch“, erwidert er, als er an den Tisch zurückkommt. Es sei für ihn manchmal eine Überwindung, auf jemanden zuzugehen – auf der anderen Seite finde er gerade das sehr wichtig, sich zu öffnen und Menschen kennenzulernen.

Musik, Hodenkrebs, Comedy, Depression

Polak ist direkt, jeder seiner Sätze sitzt. Wenn es um seine neue Show geht, erzählt er viel und schnell, wenn ich an diesem Abend mehr über sein angekündigtes Buchprojekt bei Suhrkamp wissen will oder über die vielen Comedy-Debatten, die derzeit das Internet fluten, ist er eher kurz angebunden und lässt Pausen zu. Erstes solle noch weitgehend geheim bleiben, und zu Letzterem könne er nicht viel sagen, da er „dieses Game nicht mitspiele“ und es ihn auch nicht interessiere. „Am Ende ist ein Gag ein Gag. Und man muss nicht zu allem eine Meinung haben – das vergessen die Leute auf Twitter manchmal. Wer sind wir überhaupt, dass wir denken, dass wir so wichtig sind? Kabarettisten, die die Welt erklären wollen. Warum? Ich meine, deswegen bin ich ja Comedian geworden, weil ich das nicht tun muss.“

Polak wurde 1976 in Papenburg, Niedersachsen geboren. Sein Vater Wilhelm und dessen Schwester Ilse überlebten den Holocaust. Seine Mutter Inna kam 1975 aus Leningrad nach Papenburg, Ilse war in die USA ausgewandert. Mit seinen Eltern war Polak die einzige jüdische Familie in der konservativen Stadt. In seiner Bestseller-Biografie „Ich darf das, ich bin Jude“ (KiWi 2008) berichtet er von keiner leichten Zeit. Sein Abitur absolvierte er an einem jüdisch-orthodoxen Internat in South Oxfordshire, England. Ein Praktikum beim Sender Viva in Köln öffnete ihm anschließend die Tür zum Moderatoren- und Schauspielbusiness. Nach dem Umzug in die Hauptstadt begann er 2006 mit der Stand-up-Comedy.

Im Restaurant betont Polak, dass vor der Komik noch die Musik kam – „eigentlich war ich immer Musiker!“ Im Alter von 17, 18 spielte er in der Band Sternzeit, war sogar im Vorprogramm von The Notwist. Die anderen Bandmitglieder hätten „aber nicht so mitgezogen“, er konzertierte sich also zunächst auf die anderen Projekte. Als er dann an Hodenkrebs erkrankte und längere Zeit „außer Gefecht war“, fragte er sich, wie es weitergehen sollte, das war kurz vor seinem 30. Geburtstag. „So kam mir die Idee, mit Stand-up-Comedy anzufangen.“ Der Einfall liegt nahe, wenn man bedenkt, dass er als Moderator für Unterhaltungssendungen anfing und seit Kindheitstagen den Zirkus liebt. In seiner zweiten Bestseller-Biografie „Der jüdische Patient“ (KiWi 2014) referiert er, dass er ein paar Jahre später an einer Depression erkrankte, ein Leben zwischen Klinik und Bühne.

Das Leben ist ein Witz

Wenn man Polaks Bücher und Autorenbeiträge in verschiedenen Zeitungen liest, seine Dokumentationen und Shows sieht sowie die Podcasts und Musikstücke hört, die er aufnimmt, erfährt man einiges über ihn. Selbstverständlich ist diese Offenheit nicht. Zum Schreiben hatte ihn der jüdische Schriftsteller Maxim Biller ermuntert. „In seiner Geschichte sah ich sofort literarisches Potenzial“, sagte dieser der Süddeutschen Zeitung. Für die Comedy war es wiederum die amerikanische Szene, die ihn inspirierte. Entertainer wie Eddy Murphy und Steve Martin hätten schon früh ihre Biografien als Basis verwendet, erzählt Polak. Er tritt unlängst in verschiedenen Ländern auf; Amerika, wo er seine Tante Ilse regelmäßig besucht, gehört dazu.

Im Restaurant muss unser Tisch für die nächste Reservierung frei werden. Polak verabschiedet sich noch von Wolfgang Lippert, dann steuern wir auf ein Café um die Ecke zu. Es hat geschlossen. Der Komiker guckt grimmig und winkt in die Richtung eines Pizzaimbisses. Arthur trottet hinterher. Als Nächstes: Salamipizza, Cola light, die schwarze Bomberjacke lässt Polak über dem hellen Hoodie an. „Warum ist das Leben ein Witz?“, frage ich ihn. „Ist nicht unser aller Leben ein Witz?“, fragt er. „Wenn man sich selbst analysiert, wird man so viele Dinge entdecken, über die man eigentlich lachen müsste. Man darf das Leben nicht so ernst nehmen, gerade hier, wo jeder Satz für bare Münze genommen wird.“ Polak verweist auf seine Netflix-Show, in der er mithilfe von Beobachtungen und Assoziationen seinen Gästen eine andere Perspektive auf den erlebten Tag demonstriert. „Your life is a joke“, singt er darin auch, „but everything is okay“. Wenn das einer wissen muss, dann dieser Mann.

„Your Life is a joke“ mit und von Oliver Polak ist auf Netflix abrufbar. Im Dezember wird er im ARD-Mehrteiler „Eldorado KaDeWe“ zu sehen sein und 2022 mit seiner Bühnen-Show „Sorry für gar nichts“ auf Tour gehen.