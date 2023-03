Oscar-Verleihung 2023: Das sind die Gewinner

Die Schauspielerin Jamie Lee Curtis nach ihrer Auszeichnung als beste Nebendarstellerin in „Everything Everywhere All at Once“

Mit seinen neun Nominierungen hat „Im Westen nichts Neues“ Oscargeschichte geschrieben. So viele gab es noch nie für einen deutschen Film, sogar auf den Hauptpreis dürfen der Regisseur Edward Berger und sein Team hoffen. Auf ebenfalls neun Nominierungen kam „The Banshees of Inisherin“ von Martin McDonagh. In elf und damit den meisten Kategorien ging „Everything Everywhere All at Once“ des jungen Regie-Duos Daniel Kwan und Daniel Scheinert ins Rennen.

Bester animierter Spielfilm

Gewinner: „Guillermo Del Toros Pinochio“ Netflix

Nominiert: Guillermo Del Toros Pinocchio

Marcel the Shell with Shoes On

Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch

Das Seeungeheuer

Rot

Beste Nebendarstellerin

Gewinnerin: Jamie Lee Curtis für ihre Rolle in „Everything Everywhere All At Once“ A24

Nominiert: Angela Bassett in Black Panther: Wakanda Forever

Hong Chau in The Whale

Kerry Condon in The Banshees of Inisherin

J amie Lee Curtis in Everything Everywhere All at Once

Stephanie Hsu in Everything Everywhere All at Once

Bester Nebendarsteller

Gewinner: Ke Huy Quan für seine Rolle in „Everything Everywhere All at Once“ Invision/AP

Nominiert: Brendan Gleeson in The Banshees of Inisherin

Brian Tyree Henry in Causeway

Judd Hirsch in Die Fabelmans

Barry Keoghan in The Banshees of Inisherin

Ke Huy Quan in Everything Everywhere All at Once

Bester Dokumentarfilm

Gewinner: „Nawalny - Gift hinterlässt immer eine Spur“ von Daniel Roher DCM Cabel News Network I

Nominiert: All That Breathes

All the Beauty and the Bloodshed

Fire of Love

A House Made of Splinters

Nawalny - Gift hinterlässt immer eine Spur

Beste Kamera

Gewinner: Der Kameramann James Friend für „Im Westen nichts Neues“ Netflix/PA Media

Nominiert: Im Westen nichts Neues

Bardo

Elvis

Empire of Light

Tár

Bestes Make-up und beste Frisuren

Gewinner: Adrien Morot, Judy Chin und Anne Marie Bradley für ihre Transformation von Brendan Fraser in „The Whale“ A24

Nominiert: The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

Im Westen nicht Neues

The Whale

Bestes Kostümdesign

Gewinnerin: Ruth Carter für die Kostüme in „Black Panther: Wakanda Forever“ Marvel Studios

Nominiert: Babylon - Rausch der Ekstase

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

Everything Everywhere All at Once

Mrs. Harris und ein Kleid von Dior

Beste Regie

Nominiert: Martin McDonagh mit The Banshees of Inisherin

Daniel Kwan und Daniel Scheinert mit Everything Everywhere All at Once

Steven Spielberg mit Die Fabelmans

Todd Field mit Tár

Ruben Östlund mit Triangle of Sadness

Bester internationaler Film

Nominiert: Argentina, 1985 (Argentinien)

Close (Belgien)

Im Westen nichts Neues (Deutschland)

The Quiet Girl (Irland)

EO (Polen)

Beste Hauptdarstellerin

Nominiert: Cate Blanchett in Tár

Ana de Armas in Blond

Andrea Riseborough in To Leslie

Michelle Williams in Die Fabelmans

Michelle Yeoh in Everything Everywhere All at Once

Bester Hauptdarsteller

Nominiert: Austin Butler in Elvis

Colin Farrell in The Banshees of Inisherin

Brendan Fraser in The Whale

Paul Mescal in Aftersun

Bill Nighy in Living

Bestes Orginaldrehbuch

Nominiert: The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

Die Fabelmans

Tár

Triangle of Sadness

Bestes adaptiertes Drehbuch

Nominiert: Im Westen nichts Neues

Glass Onion - A Knives Out Mystery

Living

Top Gun: Maverick

Women Talking

Bestes Szenenbild

Nominiert: Im Westen nichts Neues

Avatar: The Way of Water

Babylon - Rausch der Ekstase

Elvis

Die Fabelmans

Bester Ton

Nominiert: Avatar: The Way of Water

The Batman

Elvis

Im Westen nichts Neues

Top Gun: Maverick

Bester Schnitt

Nominiert: The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All at Once

Tár

Top Gun: Maverick

Beste visuelle Effekte

Nominiert: Avatar: The Way of Water

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Im Westen nicht Neues

Top Gun: Maverick

Bester Song

Nominiert: „Lift Me Up“ von Rihanna aus Black Panther: Wakanda Forever

„This Is A Life“ von Soin Lux, Mitski und David Byrne aus Everything Everywhere All at Once

„Naatu Naatu“ aus RRR

„Applause“ von Sofia Carson aus Tell It like a Woman

„Hold My Hand“ aus Top Gun: Maverick

Beste Filmmusik

Nominiert: Babylon - Rausch der Ekstase

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

Die Fabelmans

Im Westen nichts Neues

Bester Film