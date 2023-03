Regisseur Edward Berger: „Könnte nie sagen, dass ich stolz bin, Deutscher zu sein“

Der Oscar-gekrönte Regisseur ist Berliner, seine Ausbildung hat er in New York gemacht. Er glaubt, deutsche Regisseure haben einen Minderwertigkeitskomplex.

Edward Berger, Jahrgang 1970, ist in Wolfsburg geboren, die Eltern gaben ihm den englischen Vornamen, der sich auch in Los Angeles mühelos aussprechen lässt, die New York Times bezeichnete ihn als „swiss director“, als schweizerischen Regisseur, aber eigentlich ist er doch vor allem Berliner. Seit Ende der 1990er-Jahre lebt er in der Stadt, ein Vierteljahrhundert.