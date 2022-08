Es musste ja so kommen. Man hatte damit rechnen können. Die schlimmsten Befürchtungen haben sich mit „Sex Tape V.I.P.“ bestätigt. Berühmte Pärchen, die sich beim Beischlaf filmen, um ihre Softcore-Clips sodann der Öffentlichkeit zu präsentieren? Im Jahr 2022 ist das beklemmende Realität geworden. Wundern dürfte sich darüber allerdings niemand mehr. Das neue Trash-Format ist ja nur die Spitze eines Eisbergs, der in den tranig-trüben Gewässern des Privatfernsehens schwimmt.

Längst wählen Kandidatinnen und Kandidaten der RTL2-Show „Naked Attraction“ mögliche Liebespartner nach Form und Aussehen ihrer Geschlechtsteile aus; spielen bei der Reality-Serie „Undressed“ desselben Senders eine Art „Activity“ für Lüstlinge, bis beide nonchalant und nackig zwischen den zerwühlten Laken liegen. Und dass sich Stars und Sternchen bei „Adam sucht Eva“ völlig hüllenlos dem öffentlichen Balztanz hingeben, dass sie sich bei „Prominent Getrennt“ um der schlechten alten Zeiten Willen noch einmal mit ihren Verflossenen ins selbe Bettchen legen oder im Dschungel Känguru-Hoden vernaschen – das alles ist ja eh ein alter Hut.

Jetzt also die pimpernden Promis. Bei „Sex Tape V.I.P.“, ab heute beim Streamingdienst Discovery+ verfügbar, treffen sie in Form dreier Pärchen aufeinander. Zuvor haben sie jeweils einen Film von sich gedreht: beim Spiegeleier braten, beim Staubsaugen, beim Schnackseln. Die Videos werden in gemütlicher Runde gemeinsam angeschaut und ausgewertet. Natascha Ochsenknecht verdingt sich hierbei nicht bloß als Moderatorin, sondern überdies als Paartherapeutin. Natascha Ochsenknecht – of all people!

Discovery+ Sind bald zu viert im Bett unterwegs: „Berlin Tag und Nacht“-Aktrice JJ Rühle und ihr Freund René Marschke.

Welch kuriose Tipps bei so einem Ochsenknecht’schen Beratungstermin verteilt werden, lässt sich gut anhand der ehemaligen „Berlin Tag und Nacht“-Aktrice JJ Rühle und ihres Freundes René Marschke erklären. Marschke (in ein intensives Sonnenbank-Orange getüncht) und seine maximaltätowierte Partnerin haben ein massives Problem mit dem Vertrauen. Seit fünf Jahren sind die beiden ein Paar, kennen sich aber schon seit 21 Jahren – weil sie beide in der Vergangenheit ihre diversen Expartnerinnen und Expartner mit ihrem jetzigen Beziehungs-Gegenüber betrogen haben. Das schweißt natürlich zusammen.

Prominente Penisvergrößerung

Damit ihnen das in der aktuellen Liebeskonstellation nicht noch einmal passiert, wollen sie ein zweites Paar in ihr Schlafzimmer hinzuladen. „Bevor man untreu wird, macht man sowas besser zusammen“, erklärt René Marschke das hehre Beziehungsrettungsziel. „Vielleicht als Tipp“, setzt Paarberaterin Ochsenknecht fachmännisch an: „Man sollte dann nicht ein Pärchen nehmen, das man besonders anziehend findet.“ Das selbstzweifelnde Doppel soll sein mangelndes Vertrauen also versuchsweise mit einem flotten Vierer kurieren, aber bitte nur mit einem unattraktiven Fremdpärchen – was für ein grandioses therapeutisches Geschick!

Discovery+ Lassen sich durchs Milchglas bei der Kaninchen-Dusche filmen: Schlagerstar Ennesto Monté und seine Marry.

Weniger problematisch geht es bei Ennesto Monté und Freundin Marry zu. Monté ist Schlagersänger, wurde aber vor allem dafür berühmt, dass er sich äußerst öffentlichkeitswirksam beim Wildpimpern in einer Sparkassenfiliale hat erwischen lassen. Später war er nebst Exfreundin und Trash-Ikone Helena Fürst im „Sommerhaus der Stars“ zu sehen. Auch machte Monté mit seiner Penisvergrößerung Schlagzeilen (Fun Fact: Jede fünfte Operation dieser Art wird in Deutschland durchgeführt, in keiner Nation lassen sich mehr Männer den Schwengel in die Länge ziehen. How about that?)

Lustige Libido-Parade

Ennesto Monté jedenfalls scheint der ideale Kandidat für die lustige Libido-Parade, was er dann auch gleich noch einmal selbst bestätigt: „Wir sind sehr freizügig in dieser Sache. Wir reden oft darüber, wir machen das oft …“ – und seine Freundin fällt ihm aufgeregt ins Wort: „Ja, wollte ich gerade sagen! Nicht reden, sondern machen!“ Und tatsächlich machen’s dann alle noch, in ihren Videos eben, wobei sich die angeblichen „Sex Tapes“ als verhuschte Liebesszenen erweisen, wie man sie etwa aus dem „Big Brother“-Container oder von „Love Island“ kennt.

JJ Rühle nestelt am Schritt ihres Partners herum; die beiden beglücken sich bewegungsintensiv unter der Bettdecke. Ennesto Monté und seine Marry lassen sich durch die Milchglasscheibe ihrer Dusche beim kaninchenartigen Liebesspiel beobachten; beim dritten Paar im Bunde, „Frauentausch“-Kandidatin Natalia Osada und Freund Jiorgos Triadis, bleibt’s gleich ganz bei einer bräsigen Massage mit Kerzenschein und Rosenblättern. Mit echten, expliziten Promi-„Sex Tapes“ a la Tommy Lee und Pamela Anderson hat das freilich gar nichts zu tun – und man weiß nicht so recht, ob man sich darüber ärgern oder freuen soll.

„Sex Tape V.I.P.“, Reality-Show, ab 25. August auf Discovery+