Plagiatsvorwürfe gegen deutsche Netflix-Serie „1899“

Baran bo Odar und Jantje Friese in ihrer Produktionsfirma Dark Ways in Berlin Mitte. Hahn & Hartung

Es ist keine leichte Woche für die Filmemacher Jantje Friese und Baran bo Odar. In der vergangenen Woche lief „1899“ an, die neue Serie der deutschen Netflix-Stars, nachdem „Dark“ 2017 ein riesiger internationaler Erfolg wurde. Auch die Berliner Zeitung hat groß über die Entstehungsgeschichte von „1899“ berichtet. Ob es weitere Staffeln geben wird, hängt maßgeblich vom Erfolg der ersten ab. Zumindest die Kritiken waren bislang durchwachsen. Abrufzahlen veröffentlicht Netflix selten, auch in diesem Fall bisher nicht.

Nun hat am vergangenen Wochenende die brasilianische Comickünstlerin Mary Cagnin auf Twitter Plagiatsvorwürfe öffentlich gemacht. Sie schreibt: „Es ist alles da: Die schwarze Pyramide, die Todesfälle im Schiff, die multinationale Crew, die scheinbar seltsamen und unerklärlichen Geschehnisse, die Augensymbole und wann sie erscheinen. Rätselhafte Codes und Stimmen, subtile Handlungsdetails wie die persönlichen Dramen der Charaktere, einschließlich ihres mysteriösen Todes.“

ESTOU EM CHOQUE.



O dia que descobri que a série 1899 é simplesmente IDÊNTICO ao meu quadrinho Black Silence, publicado em 2016.



Segue o fio. pic.twitter.com/1deBicrBeQ — Just Mary (@marycagnin) November 20, 2022

In „1899“ ist ein Passagierschiff im titelgebenden Jahr mit internationalen Passagieren auf dem Weg nach New York. Als sie auf ein anderes Schiff stoßen, das Monate vorher aus unerklärlichen Gründen verschwand, entwickelt sich die Reise schnell zum übernatürlichen Horrortrip.

2017 stellte die Künstlerin ihr Projekt in Deutschland vor

Die Künstlerin postete bei Twitter Bilder, die sie auf einer Comic-Convention in Göteborg zeigen, dort stellte sie 2017 ihren Comic „Black Silence“ vor. Sie mutmaßte, dass ihre Idee von diesem Termin ausgehend an Friese und Odar gelangt sein könnte.

Jantje Friese, die Chefautorin von „1899“ stritt die Vorwürfe am Montagmorgen auf Instagram ab, nachdem Cagnins Tweet zehntausendfach geteilt wurde:

„Eine brasilianische Künstlerin hat behauptet, dass wir ihre Graphic Novel gestohlen haben. Um eines klarzustellen: Das haben wir nicht. Bis gestern wussten wir nicht einmal von der Existenz der Graphic Novel. Über zwei Jahre lang haben wir Blut, Schweiß und Tränen in die Schöpfung von 1899 gesteckt. Das ist eine originäre Idee und sie basiert nicht auf irgendeinem Quellenmaterial. Trotzdem wurden wir mit Nachrichten bombardiert – einige davon hässlich und verletzend. Jemand malt den Teufel an die Wand und alle machen mit und prüfen nicht einmal, ob die Vorwürfe stichhaltig sind. Natürlich, falls das eine Strategie ist, um mehr Graphic Novels zu verkaufen, dann: Gratulation.“

„Black Silence“ kann online auf Englisch kostenlos gelesen werden. Die auf Twitter genannten Parallelen gibt es – doch um von einem Plagiat zu sprechen, dürften sie nach jetzigem Stand der Serienhandlung als zu dünn bewertet werden.

Ob die Zeichnerin rechtliche Schritte einlegen wird, hat sie nach eigenen Aussagen noch nicht entschieden. Baran bo Odar schrieb bei Instagram, man wolle Kontakt zu ihr aufnehmen, in der Hoffnung, dass sie die Vorwürfe nach einer Aussprache zurücknähme.