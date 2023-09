„Polizeiruf 110: Little Boxes“: Der Penis als Massiv-Vernichtungswaffe

Vor drei Monaten hatte Verena Altenberger als Kommissarin Bessie Eyckhoff nach nur sechs Fällen ihren Ausstand vom Münchner „Polizeiruf“ gegeben. Ihr Kollege Dennis Eden (Stephan Zinner) bekommt eine neue Partnerin: Cris Blohm (Johanna Wokalek) muss zu Beginn für eine Kampagne für eine „bunte Polizei“ posieren. Zu ihrer Überraschung wird ihr ein Kollege zur Seite gestellt, der auch für die bunte Polizei steht: Otto Ikwuakwo (Bless Amada) trägt lieber Maßanzüge statt Uniform und ist zur Polizei gekommen, weil er hier Weiße im Dienst schikanieren kann.

Um die Themen Rassismus und Kolonialismus dreht sich auch der erste Fall des Trios. Ein Doktorand mit irakischen Eltern war nachts durch das Uni-Gebäude gehetzt und am nächsten Morgen nackt und tot gefunden worden. Auf den Rücken wurde mit Blut „Rapist“ geschrieben, auf der Brust trägt er Spuren von Elektroschocks. Der Tote hatte am „Institut für postcolonial Studies“ geforscht und sich gegen Rassismus engagiert. Doch niemand zeigt Mitgefühl mit dem Opfer. Denn der Mann war in einem Blog als Vergewaltiger denunziert worden. Allein die anonyme Anschuldigung reichte, ihn zu ächten.

„Polizeiruf 110“ aus München: Kein Bock auf „Wokistan“

Während der ins zweite Glied verbannte Dennis Eden keinen Bock darauf hat, in „Wokistan“ zu recherchieren, laufen Cris und Otto hier immer wieder gegen Wände. Eine „Profex“ zählt die Abschaffung der Polizei zum Grundkonsens ihres Lehrstuhls, Studentinnen buhen die Kommissare aus und rufen ihnen „Kackscheiße“ hinterher.



Der Autor Stefan Weigl wollte das woke Milieu einer Universität mit einer „gesellschaftlichen Satire“ überhöhen – doch dieses Vorhaben scheitert. Denn zumindest den Außenstehenden ist gar nicht klar, was hier noch Spiegelbild ist und wo das Zerrbild beginnt. Und alle Gegner der antirassistischen Bestrebungen dürften sich in ihren Vorurteilen bestätigt sehen. Die Parade von Parolen und Phrasen macht diesen „Polizeiruf“ schwer erträglich. Niemand redet hier normal, alle halten ideologische Kurzreferate.

Profex Hallstein (Lise Risom Olsen) bezeichnet den Penis als Massiv-Vernichtungswaffe und erklärt, unter patriarchalischen Bedingungen könne es keinen einvernehmlichen Geschlechtsverkehr zwischen Frauen und Männern geben. Die androgyne Figur wirkt wie eine KI-gesteuerte Puppe, die mit feministischer Literatur gefüttert wurde. Eine arrogante Frauenbeauftragte (Katrin Lux) hält allein die Anwesenheit von weißen Cis-Männern in ihrem Raum für problematisch und wirft den Polizisten „strukturellen Rassismus“ vor. Eine Doktorandin aus einer schwerreichen türkischen Familie, die in einer Villa mit Blick auf einen See residiert, beschimpft Cris Blohm als „Kartoffel“ und fordert sie auf, ihre „weißen Privilegien“ zu checken. Das Drehbuch enthält Dutzende Sätze zum Mitschreiben, die mit der Selbstgerechtigkeit und dem Karrierismus des Milieus abrechnen, doch das Wortgeklingel ergibt keinen flüssigen Film.

Der Regisseur Dror Zahavi muss gespürt haben, dass die Spielfreude leidet – jedenfalls lässt er seine Kommissare zwischendurch unvermittelt tanzen. Dennis lädt Otto zu „Ebony And Ivory“ ein, Cris legt nachts in einem Hausflur schmissige Michael-Jackson-Moves hin. Das Trio (Frau, Schwarzer, weißer alter Mann) bleibt der einzige Pluspunkt. Johanna Wokalek verleiht ihrer Cris Witz und Mitgefühl, Bless Amadas Otto ist der kühle-coole Analytiker, der auf der Unschuldsvermutung besteht und ausspricht, was sich die weißen Kollegen nicht zu sagen trauen, Dennis Eden bleibt der urige Bayer. Diesem Trio wären bessere Drehbücher zu wünschen.



Polizeiruf 110: Little Boxes. Sonntag, 17. September, 20.15 Uhr, ARD (+Mediathek)