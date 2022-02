Ein Berlinale-Bär kann ein Türöffner sein für eine internationale Karriere. Die am Mittwochabend ausgezeichnete Meltem Kaptan gab in dem Film „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“ ihr Kinodebüt. Seit der ersten Vorführung am Sonnabend sah nicht nur die Berliner Zeitung sie als Bären-Kandidatin. Doch weiß man ja nie, wie eine Jury-Diskussion verläuft, schließlich war die weibliche und männliche Konkurrenz für den genderneutral vergebenen Schauspielpreis groß.

Der Regisseur Andreas Dresen, der sich früh schon mit dem Politik- und Justizskandal um Murat Kurnaz aus Bremen beschäftigte, sah seine Chance, ihn zu verfilmen überhaupt erst, als er dessen Mutter Rabiye Kurnaz kennengelernt hatte. Eine „zauberhafte, wunderbare, vitale, lebensfrohe und noch dazu humorvolle Frau“, wie er in der Pressekonferenz nach der Weltpremiere sagte. Das Casting sei nicht einfach gewesen, aber offenbar glücklich: Die 41-jährige Meltem Kaptan überzeugt mit Leinwandpräsenz, durch ihr Spiel als mütterlicher Wirbelwind, wütend, traurig und mit punktgenau gesetztem Witz.

Und man sollte nicht glauben, so seien sie halt, die deutschtürkischen Frauen. Meltem Kaptan setzt eine Figur um, von der Drehbuchautorin Laila Steiler entwickelt, vom Regisseur angeleitet. Meltem Kaptan spricht nicht nur diese Englisch-Brocken wie im Film, sie hat in den USA Schauspiel und Gesang studiert und Anfang der 2000er-Jahre dort in Musicals agiert. Ihrem Deutsch mag man anhören, dass sie aus Gütersloh kommt, wo man ziemlich dialektfrei redet, aber dass ihre Eltern als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind, hat nicht ihre Sprache gefärbt. Das Türkisch-Deutsch des Films trainierte sie sich als Kabarettistin an, für Bühnen- und Fernsehauftritte wie „Night Wash“ oder „Ladies Night“. Am Mittwoch sagte sie noch, vielleicht würde sie das nächste Mal eine deutsche Frau spielen. Warum nicht? Der Preisträgerin gehört die Zukunft.