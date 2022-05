Es ist das nächste „erste Mal“, seit sich die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten verstärkt für Diversität interessieren: Nach „All You Need“, der ersten ARD-Serie um eine Gruppe schwuler Männer, und „Loving Her“, der ersten ZDF-Serie um eine junge lesbische Frau, folgt mit „Becoming Charlie“, nun die erste deutsche TV-Serie um eine nicht-binäre Person.

Dass sich das gebührenfinanzierte Fernsehen bemüht, allmählich die gesamte gesellschaftliche Vielfalt abzubilden, ist begrüßenswert. Um nicht zu sagen: Längst überfällig. Bedauernswert ist hingegen, dass sich das sukzessive Erscheinen dieser Produktionen wie das Abarbeiten einer Checkliste anfühlt und die Ergebnisse mitunter – insbesondere im Falle des von Lion H. Lau geschriebenen und von Kerstin Polte sowie Greta Benkelmann inszenierten sechsteiligen Formats – wie eine künstliche Konstruktion aus dem Diversitätsbaukasten wirken.

Zwischen Prekariat und Patriarchat

Protagonist*in Charlie hadert nicht nur mit der eigenen Identität, sondern auch mit der ärmlichen Lebenssituation in einem Plattenbau in Offenbach. Als Essenslieferant*in wohnt Charlie noch bei Mutter Rowena (Bärbel Schwarz), die sich qua einer nicht diagnostizierten Bipolarität stets überfordert fühlt und sich mit Einkaufsbummeln zu trösten versucht, wodurch sie die finanzielle Lage der beiden weiter verschlimmert.

Deren Schwester Fabia (Katja Bürkle), die wiederum mit Freundin Maya (Dalila Abdallah) im gleichen Block wohnt und sich dort in einem schlecht bezahlten, aber körperlich aufreibenden Job als Hausmeisterin verdingt, fordert zu Beginn der Serie geliehenes Geld zurück und schnappt sich deswegen prompt Charlies mühsam Erspartes. Die Reaktion: Ein spontaner Wutausbruch, der in einer zerkratzten Motorhaube und damit einem Problem mehr mündet.

Der Plot der sechs jeweils nur 15-minütigen Episoden hangelt sich an den zwei Fronten entlang, an denen Charlie gleichzeitig zu kämpfen hat – dem vehement an der Geschlechterbinarität festhaltenden Patriarchat auf der einen, und dem Prekarität auf der anderen Seite. Um die Schulden bei der Tante abzubauen, unterstützt Charlie sie bei Gebäudearbeiten, und lernt so zufällig Mieterin Ronja (Sira-Anna Faal) kennen.

Und welch glücklicher Zufall: Als polyamouröse Psychologiestudentin hat Ronja eine modernere Auffassung von Gender und eröffnet Charlie mit der Frage nach den korrekten Pronomen völlig neue Denkwelten. Die so ins Rollen gebrachte emotionale Achterbahnfahrt klischeeartig zu bebildern, ist angesichts der nahezu nicht vorhandenen medialen Repräsentation von nicht-binären Personen gar nicht so einfach, die Serie schafft es dennoch: Fragend vor dem Spiegel stehend, malt sich Charlie zunächst einen Schnurrbart, legt anschließend allerdings auch noch Make-up, Lidschatten und Lippenstift auf. In einer anderen Szene kommt während des Outings vor der Mutter kurzzeitig ein Splitscreen zum Einsatz und Charlie ist zweifach im Bild zu sehen, einmal vertikal gespiegelt. Karikaturesker lässt sich „innere Zerrissenheit“ und ein Gefühl von „Alles-steht-Kopf“ nicht darstellen.

Wahrscheinlich ist dieses Erzählen mit der Brechstange etwas, was das knappe „Instant“-Format – wie es auch schon bei „Loving Her“ gebraucht wurde – vielleicht nicht notwendig macht, zumindest aber fördert. Das Konzept wurde beim ZDF während der Corona-Pandemie entwickelt: Instant-Titel sind kurze Serien, die, mit dem Ziel, aktuelle Themen schnell aufgreifen zu können, innerhalb von nur wenigen Wochen erdacht, produziert und für eine junge Zielgruppe in die Mediathek gebracht werden sollen.

Mehr Feigenblatt als ernster Wille

„Becoming Charlie“ fühlt sich auch aufgrund der augenscheinlich niedrig gehaltenen Produktionskosten und seiner Platzierung beim Nischensender „ZDFneo“ mehr wie ein Feigenblatt als nach ernstem Willen zu mehr Repräsentation an. Dem wahren Leben wird die Produktion auf jeden Fall in keiner Hinsicht gerecht. So verlockend die Vorstellung auch sein mag: Derart bunt-aufgeschlossene Nachbarschaftsstrukturen, wie sie „Becoming Charlie“ imaginiert, sind selbst in Friedrichshain-Kreuzberg nicht leicht zu finden. Die Realität einer Betonburg in einer kriminalitätsgebeutelten hessischen Großstadt dürften sie kaum widerspiegeln.

Zum bereits genannten Figurenkabinett gesellt sich außerdem Charlies bester Freund Nikolas (Danilo Kamperidis), der hinter seinem betont maskulinen Auftreten – wie könnte es anders sein – seine Homosexualität versteckt. Und die beste Freundin Alina (Aiken-Stretje Andresen) fühlt sich trotz der Ehe mit dem noch viel machistischeren Enzo (Rouven Israel) natürlich dennoch irgendwie zu Charlie hingezogen.

Um mit diesem ganzen Chaos fertig zu werden, schreibt Charlie übrigens gerne den ein oder anderen Rap-Song. Wie das sozioökonomisch benachteiligte junge Menschen dem Klischee nach eben so machen. Am Ende lässt sich aus „Becoming Charlie“ vor allem ein Schluss ziehen: Repräsentation kommt, und das ist gut. Jetzt fehlen nur noch die guten Geschichten. Beziehungsweise der Platz, um sie organisch wachsen zu lassen. Dann müssen für den Versuch, allen bis vor kurzem übergangenen Minderheiten gleichzeitig gerecht zu werden, künftig vielleicht auch nicht mehr magere 90 Minuten reichen.

Becoming Charlie, ab 20. Mai in der ZDF-Mediathek, ab 24. Mai um 20.15 Uhr bei ZDFneo