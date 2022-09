Retrospektive für Renate Müller: Die Frau, die Hitler verschmähte

Sie spielte zwischen 1929 und 1937 in knapp dreißig Spielfilmen: Renate Müller, ein singender und tanzender Liebling unserer Eltern und Großeltern, heute fast vergessen. Kurz bevor es so weit kommt, greift das Zeughauskino mit einer Werkschau ein. „Man wird sich diesen Namen merken müssen: Müller“ – das Motto der Retrospektive geht auf den Kritiker Alfred Kerr zurück, der sich einst begeistert von den Talenten der in München geborenen und in Danzig aufgewachsenen Frau mit dem Allerweltsnamen zeigte.

Geprägt wurde ihre Laufbahn von zwei Zäsuren: dem Aufstieg des Tonfilms einer- und dem des Nationalsozialismus andererseits. Vermutlich wird niemals zu verifizieren sein, welchen Anteil die Nazis tatsächlich an ihrem Tod hatten: 1937 stürzte Renate Müller aus dem ersten Stock ihrer Villa, zwei Wochen später verstarb sie, bis dahin eigentlich auf dem Weg der Besserung, im Krankenhaus nach einem epileptischen Anfall. Blieb ihr nur der Selbstmord, weil sie sich der Zudringlichkeiten von Goebbels nicht mehr erwehren konnte, der sie angeblich mit Hitler verkuppeln wollte, sie aber in einen jüdischen Mann verliebt war? War sie eine Alkoholikerin oder doch „nur“ eine schwer leidende Epileptikerin? Kam alles zusammen?

Die Erben der Schauspielerin liefen Sturm

Der tragische Tod dieser ungemein populären, gerade einmal 31-jährigen Frau im Jahr 1937 musste zwangsläufig zu Gerüchten und Spekulationen führen. Brodelten diese bis 1945 noch unter der Oberfläche, brachen sie sich danach in unzähligen Zeitungsartikeln und einigen Büchern ihre Bahn. Unmöglich, klare Linien zu ziehen. Eingang ins Programm fand auch die wohl spekulativste Behandlung des Stoffs. 1960 ließ Artur Brauner für seine CCC-Film unter dem Titel „Liebling der Götter“ ein sehr frei mit den überlieferten Fakten umgehendes Biopic mit Ruth Leuwerik in der Hauptrolle drehen. Vor allem wegen der episch ausgemalten Alkoholexzesse liefen die Erben Sturm, erwirkten vor Gericht Kürzungen. Ungeachtet dessen wurde der Film zum Kassenschlager.

„Liebling der Götter“ hieß bereits 1930 einer der erfolgreichsten frühen Filme mit Renate Müller. Mit ihren nur 24 Jahren spielte sie in dieser Wolfgangsee-Schmonzette souverän an der Seite von Koryphäen wie Hans Moser, Olga Tschechowa und vor allem Emil Jannings. Nach seinem Scheitern in Hollywood setzte dieser alles auf sein Comeback in Deutschland. Das Konzept ging auf: Der Kontrast zwischen der leicht angeknacksten Gediegenheit von Jannings und der urnaiven Herzlichkeit seiner Newcomer-Partnerin war genau das, was das Publikum sehen wollte.

In der Presse war von „Natürlichkeit“, auch „Sauberkeit“ die Rede – Vokabular, das von den Nationalsozialisten aufgegriffen wurde, um die Darstellerin als Gegenpol zur vermeintlichen Dekadenz der Weimarer Zeit aufzubauen. Bis es so weit kam, spielte sie noch in einigen der erfolgreichsten Produktionen dieser Epoche. Ihre souveränste Arbeit leistete sie 1931 als „Die Privatsekretärin“ – einer sozialromantischen Verwechslungskomödie, die mehrere Remakes und eine Fortsetzung erlebte. Unvergessen das Schreibmaschinen-Ballett und die von Paul Abraham komponierten Gassenhauer. „Ich bin ja heut’ so glücklich“ sang Renate Müller damals. Sechs Jahre später war sie tot. Wen die Götter lieben...

Hommage an die Schauspielerin Renate Müller, Zeughauskino, noch bis 29. Oktober