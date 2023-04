Retrospektive im Arsenal: Die Filme von Kira Muratowa gehören ins Weltkulturerbe

Renata Litvinova in „Nastrojschik“ (2004) von Kira Muratowa

Renata Litvinova in „Nastrojschik“ (2004) von Kira Muratowa Oleksandr Dovzhenko National Center

In den DDR-Kinos war ein einziger Film von Kira Muratowa zu sehen: das 1964 in Co-Regie mit ihrem damaligen Partner entstandene Landwirtschaftsdrama „Unser ehrliches Brot“. 1

991 schaffte es dann das mit einem Silbernen Bären ausgezeichnete „Asthenische Syndrom“ auf die gesamtdeutschen Leinwände. Die Presse war gut, das Publikumsecho miserabel, wie so oft. Nachfolgende Werke konnten lediglich auf Festivals wahrgenommen werden. Lange Zeit blieb damit eine der spannendsten Stimmen in der europäischen Filmkunst nur wenig vernehmbar.

Die aktuelle Retrospektive füllt endlich diese Leerstelle, schlägt in zehn Kapiteln einen Bogen von 1967 bis 2012. Wobei die Regisseurin in den Jahren zwischen ihrem Abschluss an der Moskauer Filmhochschule (1959) und dem Beginn der Perestroika (1986) lediglich vier eigenständige Filme realisieren konnte. Und auch diese Arbeiten hatten es schwer genug, wurden teilweise sogar zerstört.

Knapp fünf Jahre nach dem Tod der ukrainischen Künstlerin offenbart sich ihr Oeuvre als eines der konsequentesten im gesamten Machtbereich des Kreml und weit darüber hinaus.

Kira Muratowa 2012 auf einem Filmfestival in Rom imago

Der Leiter des Filmstudios in Odessa verlor wegen Muratowa den Posten

Mit welch radikaler Filmsprache sie es da zu tun hatten, begriffen die Kulturbürokraten spätestens 1971, nach der Fertigstellung von „Langer Abschied“. Diese scheinbar kleine Geschichte um eine alleinerziehende Mutter und ihren halbwüchsigen Sohn macht durchweg alles anders als dies die Vorgaben des Sozialistischen Realismus hätten erwarten lassen.

Dass der Plot von einer dominanten, innerlich schwachen Mutter und ihrem sich trotzig abnabelnden Teenager-Kind erzählt, ist das eine. Noch wesentlicher fällt die Kompromisslosigkeit der Form aus. Muratowa holt hier im Schnelldurchlauf die in ihrer Heimat unterschlagene, westliche Moderne nach, setzt dabei ganz eigene, für ihre spätere Arbeit prägende Akzente. Sie arbeitet mit dokumentarischen oder traumhaften Einschüben, fragmentiert den Erzählfluss, tastet mit der Kamera suchend über Gesichter, Körper, Landschaften, experimentiert mit dem Ton. Dass dieser Film überhaupt gedreht werden konnte, kostete den Leiter des Filmstudios Odessa seinen Posten.

Muratowa, fast schon 40-jährig, ging für mehrere Jahre nach Leningrad, wo sie sich unter anderem als Bibliothekarin durchschlug. Anfang der 80er-Jahre kehrte sie dann ans Schwarze Meer zurück, schloss 1983 „Unter grauen Steinen“ ab. Als ihr massive Schnittauflagen gemacht wurden, zog sie ihren Namen aus dem Vorspann zurück.

Trotz seines Torso-Charakters handelt es sich um einen starken Film. Auf historischen Texten basierend, entwirft er eine düstere Friedhofsparabel, die deutlich ablesbar die mentalen Verstümmelungen des „Homo sovieticus“ meint. Erst nach dem Zusammenbruch der Sowjetreiches konnte Kira Muratowa kontinuierlich und frei arbeiten. Ihr Blick auf die aktuellen Entwicklungen blieb skeptisch. So wie sie unversöhnlich auf die sowjetische Gegenwart geblickt hatte, so wenig optimistisch schätzte sie die Chancen für eine konfliktfreie Transformation ein.

Retrospektive Kira Muratowa. Kino Arsenal, 1. bis 23. April