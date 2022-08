Nüchtern betrachtet, entstand das Kino vor fast 150 Jahren infolge der industriellen Revolution. Neben Physik und Chemie werden aber Metaphysik und Alchemie dabei oft vergessen. Die ersten Vorführungen waren Séancen. Man stelle sich vor: Der Saal verdunkelte sich, Gebäude, Landschaften und Menschen formten sich aus Licht, waren zweifelsfrei immateriell, erschienen jedoch verblüffend realistisch, ganz und gar „wie im richtigen Leben“. Und das Verrückteste: die Zeit! Sie, die abstrakteste der Dimensionen, ließ sich mit der neuen Technik überlisten, sie konnte aufgezeichnet und beliebig oft reproduziert werden. Nicht zufällig bezeichnet man den Film noch heute als ein Medium. Oder, wie André Breton meinte: „Das einzige wirklich moderne Mysterium wird in den Kinos gefeiert.“

Das Magische des Kinos ist ohne Zweifel noch heute vorhanden, wird aber angesichts von MP4-Files, Streaming-Diensten und Mini-Beamern immer schwerer nachvollziehbar. Zum Glück gibt es antizyklische Bewegungen, die auf zeitgemäße Weise an die spirituellen Wurzeln anknüpfen. Mit dem Verein „LaborBerlin“ wirkt eine dieser Initiativen auch in der Hauptstadt. Gegen eine geringe Jahresgebühr kann hier jeder Mitglied werden und Einblicke in die tradierten Prozesse von Bildaufzeichnung und -wiedergabe finden. Keine Bange: Es geht dabei keineswegs um audiovisuelle Esoterik, sondern um die ganz praktische Rückkehr zum Ursprung des Filmemachens. Viel Wert wird auf die eigene, d.h. „händische“ Entwicklung der Super-8- oder 16mm-Aufnahmen gelegt. Hierbei bleibt immer ein irrationaler, unberechenbarer Rest übrig, letztendlich weiß man vorher nie ganz genau, was dann wirklich auf dem Film und später auf der Leinwand zu sehen sein wird.

Hochmoderne Selfmade-Produktionen

Bereits zum elften Mal gewährt „LaborBerlin“ mit einer kleinen Werkschau Einblicke in seine Jahresproduktion. Und da der Verein Teil eines internationalen Netzwerkes mit weltweit über 60 selbst verwalteten Laboratorien ist, geht der Blick auch weit über den Tellerrand hinaus, diesmal mit dem „Artist Film Workshop“ bis nach Melbourne, Australien. Schauplatz der Vorführungen ist die Freilichtbühne Weißensee, in unmittelbarer Nähe also zu den Drehorten der Sensationsproduktionen von Joe May in den 1910er Jahren oder des „Dr. Caligari“ (1920). Eine schönere stadtgeografische Hommage an die Stummfilmzeit wäre kaum denkbar.

In zwei Blöcken flimmern hier zahlreiche hochmoderne Selfmade-Produktionen durch die Sommernacht, mit denen noch einmal die Höhen und Tiefen des klassischen Experimentalkinos durchmessen und erweitert werden. Mein Favorit: „Januar, 28-30“ von Jan Peters. In nur acht Minuten verweist er auf die lange Tradition des filmischen Bildersuchens und die damit oft verbundene, fast tragisch anmutende Vergeblichkeit. Er häuft eine ungeheure Halde von groß gedachten, schnell der Vergessenheit anheim gefallenen Aufnahmen an. Gleichzeitig verneigt er sich vor diesen Versuchen, fügt ihnen etwas Neues hinzu.

LaborBerlin zeigt DIFFRAKTION #11, Freilichtbühne Weißensee, am 20. August um 21.45 Uhr