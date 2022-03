Es ist die erste deutsche Produktion für die Streaming-Plattform Disney+ und wird weltweit zu sehen sein: „Sam – Ein Sachse“ basiert auf der Biografie von Samuel Njankouo Meffire, der 1992 durch eine Werbekampagne als erster Schwarzer Polizist Ostdeutschlands international bekannt wurde – und vier Jahre später selbst hinter Gittern landete.

Vom Außenseiter zum Medienliebling

Als Sam 1970 in Zenkau in der DDR geboren wird, ist sein Vater seit wenigen Minuten tot. Sams Mutter spricht nicht über ihn, irgendwann erfährt der Sohn, dass sie glaubt, Kommilitonen hätten den Studenten aus Kamerun vergiftet. Aufgeklärt wurde der Fall bis heute nicht.

Nach einer traumatischen Kindheit als gehänselter Außenseiter macht Sam eine Maurerlehre, nach der Wende jobbt er in Dresden als Krankenpfleger und Nachtwächter. Die Angst vor Skinhead-Banden bestimmt seinen Alltag. Nahe seiner Wohnung wird 1991 der Mosambikaner Jorge Gomondai aus einer Straßenbahn geworfen und stirbt. Kurz darauf bewirbt sich Meffire bei der Kriminalpolizei, wo neues Personal ohne Stasi-Vergangenheit dringend gesucht und im Schnellverfahren ausgebildet wird. Er wird der erste Schwarze Polizist im Osten, ein Symbol für Aufbruch. Die Werbeagentur Scholz & Friends macht ihn in einer Imagekampagne zum Posterboy für ein weltoffenes Sachsen. Alle großen deutschen Magazine und sogar die New York Times druckten das Bild von Meffire im schwarzen Kapuzenpulli mit ernstem Blick. Überall in Sachsen hängen die Plakate, bald ist der 22-jährige Meffire per Du mit Innenminister Heinz Eggert und deutscher Medienprominenz.

Bei seiner Arbeit sind die Reaktionen auf den Hype gemischt, der Polizist eckt immer öfter an. Schließlich kündigt er und gründet seine eigene Sicherheitsfirma. Die Aufträge bleiben aus, Meffire driftet ins kriminelle Milieu ab. 1995 raubt er mit vier anderen Gangstern eine Postbankfiliale und ein Rentnerpaar aus. Er flieht nach Paris, von dort aus in den Kongo und überlebt nur knapp den Bürgerkrieg und Malaria. Dann stellt er sich, wird zu zehn Jahren Haft verurteilt. Die Prominenz wendet sich ab, die Neonazis triumphieren im Gerichtssaal und in den Straßen Sachsens.

Sieben Jahre muss Meffire absitzen, im Gefängnis macht er eine Therapie. Nach seiner Entlassung zieht er nach Bonn, schreibt Krimis, arbeitet mit jungen Straftätern und gibt Seminare für Flüchtlingshelfer und Rettungssanitäter.

Bis Ende Mai wird gedreht

Die Idee, Meffires Geschichte als Serie zu erzählen entwickelte Jörg Winger, der mit seiner DDR-Serie Deutschland 83 international ausgezeichnet wurde, gemeinsam mit dem Schauspieler und Produzenten Tyron Ricketts, der es sich mit seiner Produktionsfirma Panthertainment zum Ziel gemacht hat, Geschichten von People of Color für ein breites Publikum zu verfilmen: „Als mir Sam seine Geschichte erzählte, war mir klar, dass diese Story um die Welt gehen muss. Damals wie heute geht es um einen radikalen Wandel der Gesellschaft und den Versuch, darin einen Platz für sich zu finden. Während wir es gewohnt sind, die Welt durch die ‚weiße Linse‘ zu sehen, erzählt ‚Sam – Ein Sachse‘ den Kampf um seine Heimat als erster Schwarzer Polizist in Ostdeutschland aus seiner eigenen Perspektive – die eines Schwarzen Deutschen. Ein wichtiger und notwendiger Meilenstein in der deutschen Filmlandschaft.“

Disney (vorne, v.l.n.r.): Soleen Yusef (Lead-Regisseurin), Malick Bauer (Darsteller), Sarah Blaßkiewitz (Regisseurin); (hinten, v.l.n.r.): Melina Hartmann (Producer Original Production, TWDC GSA), Anne Tide (Director Original Productions, TWDC GSA), Christoph Silber (Headautor, Creator), Tyron Ricketts (Produzent, Creator, Darsteller; Panthertainment), Sebastian Werninger (Produzent), Jörg Winger (Produzent, Showrunner, Headautor, Creator; Big Window Productions).

„Der Sachse“ Sam wird in der Serie „der Sachse“ von Malick Bauer gespielt, der ZDFneo-Zuschauern durch seine Rolle in der Serie „Wir“ bekannt sein könnte, die das Leben einer Gruppe von Freunden in ihren Dreißigern im Berliner Speckgürtel begleitet. Unter der Regie von Soleen Yusef („Haus ohne Dach“, „Deutschland89“) und Sarah Blaßkiewitz („Ivie wie Ivie“) wird die Serie noch bis Ende Mai gedreht und dann später im Jahr auf Disney+ international verfügbar sein.