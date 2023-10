Sind Sie wirklich keine deutsche Schauspielerin mehr, Sandra Hüller?

In dem Film „Anatomie eines Falls“ (Regie: die Französin Justine Triet), der am Donnerstag in Deutschland startet, spielt Sandra Hüller die weibliche Hauptrolle. Bei den Filmfestspielen in Cannes bekam er im Mai die Goldene Palme. Warum sie mit dem Satz, sie sei nun eine internationale Schauspielerin, trotzdem nicht so viel anfangen kann, erklärt sie bei einem Gespräch, das per Zoom stattfand.

Frau Hüller, in Ihrem neuen Film „Anatomie eines Falls“ spielen Sie eine Frau, von der man nicht weiß, ob sie ihren Mann umgebracht hat oder nicht. Haben Sie es für sich im Kopf entschieden, ob Sie eine Täterin spielen oder eine unschuldige Witwe?



Nein, ich habe das nicht entschieden, und ich habe auch während der Arbeit gemerkt, dass das gar nicht die spannende Frage ist. Es geht eher darum, was über diese Frau gedacht wird während des Films. Ihr Bild hängt von den jeweiligen Informationen ab, die man über sie bekommt. Ich habe für mich beschlossen, dass ich beim Spielen immer die Wahrheit sage. Dass ich alle Dinge, die in einer Szene von mir verlangt werden, mit der mir zur Verfügung stehenden größtmöglichen Wahrheit und Ehrlichkeit behandle. Dass ich keine Doppeldeutigkeiten spiele, keine falschen Fährten lege.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Der Film hat in Cannes die Goldene Palme gewonnen, Thierry Frémaux, der Leiter des Festivals, hat gesagt, dass Sie keine deutsche Schauspielerin mehr seien, sondern eine internationale. Ist das so?



Tja, was soll ich dazu sagen. Wenn Thierry Frémaux das sagt, dann ist das so für ihn. Als Mensch betrachte ich mich eher als Europäerin als als Deutsche. Ich bin jetzt in zwei ausländischen Produktionen zu sehen, habe aber vor allem in vielen, vielen deutschsprachigen gespielt. Ob sich aus diesen beiden ein Weg ergibt, das kann man dann vielleicht rückblickend sagen, aber nicht vorher. Es kann aber auch sein, dass sich daraus gar nichts ergibt.

Taylor Jewell/Invision/AP Zur Person Sandra Hüller, geboren 1978 in Suhl, ist in Oberhof und Friedrichroda aufgewachsen. Direkt nach dem Abitur ging sie an die Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch.



Sie war engagiert am Theaterhaus Jena, dem Leipziger Schauspiel, den Münchner Kammerspielen, dem Theater Basel, dem Schauspielhaus Bochum.



Parallel verfolgt sie eine Karriere bei Film und Fernsehen mit zahlreichen preisgekrönten Hauptrollen. Sie spielte in „Requiem“ (2006, Regie: Hans-Christian Schmid), „Anonyma“ (2008, R.: Max Färberbock), „Toni Erdmann“ (2016, R.: Maren Ade), „Ich bin dein Mensch“ (2021, R.: Maria Schrader) und zuletzt 2023 in „Sisi & Ich“ sowie im ebenfalls in Cannes vorgestellten „The Zone of Interest“.



Sandra Hüller wurde mit allen erdenklichen Film-, Fernseh- und Theaterpreisen für ihre Arbeit ausgezeichnet. Sie wurde viermal zur Schauspielerin des Jahres gekürt, ist Trägerin des Gertrud-Eysoldt-Rings und des Berliner Theaterpreises.

Was bedeutet es, dass Sie sich als europäischer Mensch definieren?



Ich kann ganz wenig mit einem Heimatbegriff anfangen. Ich bin zufällig in Deutschland geboren, zufällig in der DDR. Aber das hätte auch woanders sein können. Meine Identität rankt sich nicht um mein Deutschsein. Das fände ich in den Zeiten, in denen wir leben, auch unangenehm und gefährlich.



Sie haben in einem weiteren Film, der in Cannes präsentiert wurde, die Hauptrolle gespielt, in Jonathan Glazers „Zone of Interest“, ein britischer Film. Hier spielen Sie die Frau des KZ-Kommandanten Rudolf Höß. Wie sind Justine Triet und Jonathan Glazer auf Sie aufmerksam geworden?



Ich kenne Justine Triet seit 2012. Damals war ich in der Kurzfilm-Jury der Berlinale, und wir haben ihren Film ausgezeichnet. Und Jonathan hat sich neulich explizit auf „Toni Erdmann“ bezogen.

Sandra Hüller: Man muss sich immer wieder für eine Version entscheiden

Macht es Ihnen Spaß, international zu arbeiten? Sie sprechen in „Anatomie eines Falls“ nur Englisch und Französisch.



Es hat mir viel Freude gemacht, mit diesen beiden Regieführenden. Sie arbeiten sehr auf Augenhöhe mit den Spielenden. Gleichzeitig sind sie so unterschiedlich, wie sie nur sein können, auch was ihre Film- und Bildsprache angeht.

Als Sie das Drehbuch von „Anatomie eines Falls“ gelesen haben, was hat Sie daran interessiert?



Alles. Ich fand das Drehbuch unheimlich modern, dicht, genau. Auch brutal auf eine gewisse Weise. Es ist auch ein ganz feiner Humor darin. Ich mochte, wie fein ziseliert Beziehungen darin beschrieben werden, ich mochte die Auslassungen und dass das Verhältnis der von mir dargestellten Sandra und ihrem Anwalt nicht ausformuliert wird, sondern in der Schwebe bleibt. Ich fand das respektvolle Verhältnis von Eltern und Kindern total interessant. Ich habe so etwas bisher noch nie gelesen. Deshalb wollte ich wissen, wie das funktioniert.

Ist das ein Drehbuch, wie es das nur in Frankreich geben kann?



Ich glaube, Justine war es wichtig, etwas über das französische Justizsystem zu erzählen. Und in gewisser Weise ist das Geschichtsdrama ein trojanisches Pferd, denn im Grunde geht es um Beziehung; darum, was Wahrheit ist und wer den Anspruch hat, sie zu finden, zu sagen oder aufzudecken. Ob man das überhaupt kann. Ob es einem Gericht möglich ist.

Die Wahrheit kommt in dem Film nicht ans Licht, und in einer der letzten Szenen rät die vom Gericht bestellte Sozialarbeiterin dem kleinen Sohn, er solle sich für eine Version der Geschichte entscheiden, statt immer weiter zu zweifeln. Kann das funktionieren?



Man muss sich immer wieder entscheiden, und ich glaube, es wird in der Beziehung zwischen Mutter und Sohn die Frage, wie es wirklich gewesen ist, immer wieder aufkommen.

Sandra Hüller wird als namensgleiche Sandra im Film „Anatomie eines Falls“ des Mordes bezichtigt. Plaion Pictures

Was war schwer an dieser Rolle?



Ich habe nichts an dieser Arbeit als schwer empfunden. Es war eine sehr intensive Zeit. Das Vorbereiten der Sprache war eine große Freude, ich habe mit Kolleg:innen gespielt, die so gut sind, der Genuss, ihnen dabei zuzugucken, war so groß. Wenn, dann war alles gleich schwer, gleich leicht. Es war genau der richtige Härtegrad der Herausforderung.

Erzählen Sie mehr darüber, wie Sie sich auf die Sprachen vorbereitet haben! Sie haben, wie schon erwähnt, nur Englisch und Französisch gesprochen in dem Film. Konnten Sie vorher schon Französisch?



Ich hatte mir das mal rausgesucht, als ich ein bisschen Zeit hatte. Als Hobby. Und dann kamen lustigerweise französischsprachige Angebote. Also, ich konnte es ein bisschen, aber es hätte niemals für den Film und für diese Figur gereicht. Deshalb habe ich mich mithilfe einer Französischlehrerin vorbereitet. Mir ist es wichtig, dass die Leute den Film im Original sehen, wenn das irgendwie möglich ist. Wir haben ganz viel Arbeit reingesteckt in das Ausbalancieren von Englisch und Französisch. In der deutschen Synchronisation, auch wenn sie sicher ihre Berechtigung hat, geht ein großer Konflikt in der Beziehung verloren, nämlich dem der Sprache und wie viel Platz eine der beiden Sprachen in der Familie in bestimmten Situationen einnimmt.