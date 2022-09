Schlechte Wertungen für „Die Ringe der Macht“: Wenn die echten Trolle angreifen

In der ersten Folge von Amazons Rekordbudget-Serie „Die Ringe der Macht“ kommt ein gefährlicher Troll vor. Er brüllt, dass die Höhlenwände zittern, und schmeißt ein paar Elbenkrieger gegen diese, doch dann findet er seine Meisterin. In Reminiszenz an ihren Artgenossen Legolas aus Peter Jacksons „Der Herr der Ringe“-Filmreihe hüpft die Elbin Galadriel auf das Schwert eines Mitstreiters und macht das Riesenbiest mit einer flinken Kombination aus Hieben kampfunfähig. Zum Finale haut sie ihm noch kurz einen Dolch in den Schädel, dann sackt die hässliche Kreatur in sich zusammen.

In der Realität ist Trollen nicht so einfach und schon gar nicht so elegant beizukommen. Das erlebt momentan Amazon, seit am vergangenen Freitag die ersten beiden Episoden der auf fünf Staffeln angelegten Tolkien-Serie veröffentlicht wurden. Am Tag darauf gab es erst mal eine Erfolgsmeldung zu verkünden: 25 Millionen Menschen haben innerhalb von 24 Stunden eingeschaltet – das ist Plattformrekord. Wie diesen 25 Millionen Zuschauern die Serie allerdings im Schnitt gefallen hat, wird noch eine Weile das Geheimnis von Amazon bleiben.

Bewertungskampagnen von Rassisten, Antifeministen und „Fans“

„Review Bombing“ heißt ein Phänomen, das vor allem große Franchises mit Fans betrifft, die sich selbst vielleicht als leidenschaftlich bezeichnen würden, sich tatsächlich aber, ganz im Sinne des Wortstamms, eher fanatisch gebärden. Wenn solche Fans etwas an Adaptionen auszusetzen haben, mobilisieren sie ihre Community und programmieren manchmal auch Bots, um zwecks Reputationsverlust massenhaft schlechte Bewertungen für einen Titel abzugeben – nicht selten, ohne ihn überhaupt gesehen zu haben. Auf die Welle des Unmuts aus der Fangemeinde springen dann häufig Rassisten und Antifeministen mit auf.

In der Gaming-Welt ist die Praxis schon lange ein Problem für Entwickler, aber auch Filme und Serien waren in den vergangenen Jahren immer häufiger davon betroffen.

Die bekanntesten Beispiele sind „Black Panther“ (2018), „Captain Marvel“ (2019) und jüngst „Ms. Marvel“ und „She-Hulk“ aus dem Marvel Cinematic Universe – alles Titel mit Frauen und/oder People of Colour in den Hauptrollen. Auch die Tolkien-Adaption zog, seit das Casting und die ersten Trailer bekannt wurden, einen digitalen Berg von Hasskommentaren auf sich, weil Charaktere aller Rassen von diversen Schauspielerinnen und Schauspielern besetzt wurden. Anders als bei Peter Jackson gibt es diesmal auch schwarze Zwerge, Haarfüßer und Elben.

Nicht der erste Fall von „Review Bombing“ bei Amazon

Erst vor einigen Wochen wurde Amazon zum ersten Mal Opfer von Review Bombing, als die Serienadaption „Eine Klasse für sich“ des gleichnamigen Films von 1992 über eine Frauenbaseballmannschaft überwiegend die schlechtmöglichste Wertung erhielt. Seitdem hält die Plattform Bewertungen für mindestens 72 Stunden zurück, um sie auf ihre Seriosität hin zu prüfen. „Eine Klasse für sich“ kommt mittlerweile auf ein Durchschnittsurteil von 4,5 von fünf Sternen. Wer die überwiegend positiven Kritiken von „Die Ringe der Macht“ in der Presse nicht lesen will, kann sich die Serie bei Amazon derweil vorerst noch unbeeinflusst von den Meinungen der anderen Abonnenten anschauen. Kein unbedingt schlechter Nebeneffekt der Trollattacke.

Ob vielleicht sogar Elon Musk Teil der Kampagne war, darf spekuliert werden. Der reichste Mann der Welt twitterte am vergangenen Montag, Tolkien würde sich angesichts der Serie im Grabe umdrehen. Fast jeder männliche Charakter sei entweder ein Feigling, ein Arschloch oder beides.