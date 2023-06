Mit der zweiten Staffel von „And Just Like That“ kommt der Sex zurück in die City

Carrie (Sarah Jessica Parker) trifft Aidan Shaw (John Corbett) in „And Just Like That“, Staffel 2

Carrie stellt sich auf dem Laptop einen Timer ein, der Bildschirm zeigt eine große Sanduhr, drei Minuten; die Zeit läuft rückwärts. Sie hat sich überlegt, dass sie nie gelernt hat, ein Ei zu pochierten, und sie möchte es jetzt einmal probieren, mit Mitte 50, als Witwe, mit einem jüngeren Lover im Bett, der sie auf die Idee brachte. Es ist nie zu spät, das auch zu lernen, hat er ihr sinngemäß gesagt – und beim dritten (!) Versuch hat sie den Dreh auch heraus.

Diese Szene aus der ersten Folge der neuen Staffel „And Just Like That“ erzählt schon so viel. Von der neuen Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), die mit ihrer Kolumne in sechs Staffeln „Sex and the City“ einst Fernsehgeschichte schrieb: eine Serie über vier Freundinnen in New York (Carrie, Miranda, Charlotte und Samantha), die zum Mittag Champagner trinken und dabei darüber plaudern, wie guter Oralverkehr funktioniert. Nebenbei bauen die vier Frauen ihre Familien oder hangeln sich von einer Affäre zur nächsten. Gegenschnitt alle fünf Minuten: ein Hochhaus von New York.

Die Serie funktioniert lange sehr gut, brachte auch zwei Kinofilme hervor, aber 2010 war erst einmal Schluss. Als dann Weihnachten 2021 nach elf Jahren Pause die Fortsetzung „And Just Like That“ herauskam, wurde allen plötzlich klar, wie schlecht die ursprüngliche Serie gealtert war. Das „Sex-and-the-City“-artige Sprechen über Männer galt plötzlich als reaktionär, weil es die bestehenden Verhältnisse letztlich nicht ändert, sondern unterstützt. Ein schwieriges Erbe also: Wie kann man eine Serie über Frauenfreundschaft in die heutige Zeit holen, wenn alle vier Frauen heterosexuell und weiß sind?

Die ersten zehn Folgen hatten denn auch häufig etwas Bemühtes: Carrie leitet einen Podcast, Charlottes (Kristin Davis) Kind möchte mit einem Jungen- statt mit einem Mädchennamen angesprochen werden, Miranda lebt offen bisexuell (wie auch die Schauspielerin Cynthia Nixon) und hat ein Alkoholproblem – und Samantha ist nach London gezogen und taucht gar nicht mehr in der Serie auf. Die besten Freunde der übrigen drei Freundinnen sind plötzlich erstaunlich divers: auf jeden Fall asiatisch oder Schwarz.

Doch vor allem sind diese Freunde wahnsinnig reich. Als Carrie ihr pochiertes Ei zubereitet, ruft ihre Freundin Seema (Sarita Chudhury) an. „Hast du den Kaviar bekommen?“ – „Nein, welchen Kaviar? Ich bekomme so etwas so häufig.“ – „Ich wollte mich nur bedanken, dass du Tickets für die Met Gala für mich besorgt hast.“ Dann überlegen sie, welche Designerkleider sie anziehen werden. Carrie trägt übrigens in dieser Szene einen Hoodie mit dem Logo der New York Times.

Diese Dialoge, dieses Gewese um Markenkleidung und vor allem um Schuhe gehörte schon immer zur Serie. Das wirkte in den 90er-Jahren nicht weniger blasiert, aber heute haben die Frauen wenigstens ganz wache Teenager-Kinder, die leicht herabschauen auf ihre marken- und konsumfixierten Eltern. Überhaupt haben sich die Drehbuchautoren derart viel einfallen lassen, das meiste sehr clever, dass man sie manchmal fast etwas gebremst hätte: Die erste Staffel hatte zum Teil etwas Atemloses.

Doch genau das ist jetzt in der zweiten Staffel von „And Just Like That“ gelungen; die Serie kommt mit ihren Figuren endlich wieder mehr bei ihren Figuren und beim ursprünglichen Thema an: Wie kann eine Freundschaft zwischen erwachsenen Frauen über Jahrzehnte hinweg gutgehen? Es gibt sie immer noch, die Gespräche bei Champagner zum Lunch in irgendeinem New Yorker In-Lokal. Aber jetzt sitzt auch immer ein wahnsinnig tuntiger bester Freund mit am Tisch und spricht viel zu laut über seinen letzten Oralsex beim Friseur. Hilarious! Und alles zwischen diesen Restaurant-Szenen ist einfach sehr unterhaltsames, schrill-buntes Rich-People-Fernsehen.



And Just Like That. Staffel 2 der Serie, 11 Folgen, ab 22.6. auf Sky/Wow