Die Prämisse war schon 2019 bei der ersten Staffel super: Otis Milburn, ein liebenswerter, verhaltensauffälliger Teenager mit Blockfarben-Anorak hat zwar im eigenen Leben von Tuten und Blasen keine Ahnung – aber trotzdem geht sein Geschäftsplan prächtig auf, den anderen jungen Menschen auf der Schultoilette erstklassige Sex-Ratschläge zu geben. Wobei diese Sexualkunde im Grunde immer auch eine Herzenskunde war. Denn: Sex, das wird auch in „Sex Education“ ständig wieder klar, ist gewissermaßen Biologie, aber vor allem sehr viel anderes.

Dass Otis überhaupt so viel von Sex mit allem Drum und Dran versteht, verdankt er seiner Mama, Dr. Jean Milburn. Dr. Freud hätte sicher sehr viel Spaß daran, hier mehr hineinzulesen. Auf jeden Fall ist Jean Milburn (gespielt von Gillian Anderson, Scully aus der 90er-Mystery-Serie „Akte X“) eine gefeierte Sextherapeutin und Bestsellerautorin. Dass dies auch ihr nur bedingt dabei hilft, ihr (Liebes-)Leben zu organisieren, dieser tragikomische Umstand spitzt sich nun in der vierten und zugleich letzten Staffel „Sex Education“ nochmals zu.

Wie geht es los in Staffel vier? Das Leben ist abermals kein Zuckerschlecken. Höchstens die Art von Zucker, mit der süßsaure Fruchtgummis garniert sind. Maeve, die inzwischen nicht nur beste, sondern feste Freundin von Otis, geht auf der anderen Seite des Atlantiks aufs College für Kreatives Schreiben, während Otis im zwar auch irgendwie transatlantisch anmutenden, aber tatsächlich doch britischen, herbstlich-pittoresken Städtchen Moordale verweilt, zu Deutsch: Moortal, ein sprechender Name.

Zwischen Otis und seinen eigentlich seit der Sandkastenära besten Freund Eric passt derweil auch fast ein emotionaler Atlantik. Waren die gemeinsamen Fahrradfahrten zur Schule in früheren Jahren auch Seelenausschüttungstrips, so hält sich der schon immer fabulös aufgedrehte, aber inzwischen auch selbstbewusst schwule Eric (grandios: Ncuti Gatwa) nunmehr eher an seinen queeren Freundeskreis. Der gibt am neuen College ohnehin den Ton an. Wobei sich schnell herausstellt: Woke allein ist keine Garantie für Wolkenkuckucksheim.

„Sex Education“ auf Netflix: Der Appell, aufeinander achtzugeben

Größte Katastrophe aber für Otis: Er bekommt Konkurrenz in seiner Kernkompetenz. Das neue College hat schon eine Therapeutin, sie heißt schlicht O und scheint auch in jeder anderen Hinsicht Welten cooler als Otis zu sein. Zu allem Überfluss projiziert der stocksteife Otis dann auch noch versehentlich per Bluetooth Fotos von seinem schlaffen Penis auf die Schulleinwand. Die waren eigentlich für Maeve gedacht. Der Konkurrenzkampf Otis/O ist ziemlich konstruiert, aber doch spannend und, typisch „Sex Education“, spaßig und zugleich traurig.



Ehrlich gesagt aber ist die Otis-Story schon seit der zweiten Staffel auserzählt. So gesehen gar nicht schlimm, dass die Serie nach Staffel vier nun endet. Aber schade um all die vielen fantastischen Figuren um Otis herum. Viele von ihnen sind queer (trans, nicht-binär, pansexuell), aber keine wird nur darauf reduziert.

Vor allem ist „Sex Education“ auch in dieser finalen Staffel ein großer Appell an uns, aufeinander achtzugeben, ohne anderen ins Leben zu pfuschen. Dafür ist es aber auch wichtig, sich anderen emotional zu öffnen, was nur geht, wenn man sich sicher fühlt. Wenn unsere prall mit Sexwünschen gefüllte Seele eine Dose wäre, wäre „Sex Education“ sicherlich der ideale Dosenöffner.



Sex Education. Serie. 8 Folgen in Staffel 4, Netflix