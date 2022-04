Hier: die Großstadt mit entfesselten Maschinen, Charleston und allgemeiner Ekstase. Dort: in sich ruhende Landschaft mit hart darin arbeitenden Menschen. Die Distanz zwischen diesen beiden Polen lässt sich bequem mit der Straßenbahn zurücklegen. Auch eine leichtlebige Dame aus der Metropole fährt regelmäßig in die Sommerfrische. Doch nicht Erholung liegt ihr im Sinn. Sie verdreht einem der Dorfbewohner den Kopf und stürzt damit das Gemeinwesen ins Chaos.

Friedrich Wilhelm Murnau hat 1927 mit seiner ersten Hollywood-Produktion „Sonnenaufgang“ (Sunrise) Filmgeschichte geschrieben. Virtuos nutzte er die urban-rurale Diskrepanz, um ein packendes Drama um Liebe und Versuchung in Szene zu setzen. Ausgerechnet eine Novelle des schwerblütigen Ostpreußen Hermann Sudermann (1857-1928) diente ihm als Vorlage. Ganz anders als bei der schwülstigen Version durch Veit Harlan zwölf Jahre später gehörte seine Adaption zum Modernsten, was das damalige Kino weltweit zu bieten hatte. Indem er Spuren der europäischen Avantgarde, des deutschen Expressionismus sowie eigene Leistungen („Der letzte Mann“) aufgriff und mit dem hohen Produktionslevel Hollywoods verknüpfte, gelangen ihm wegweisende Momente. Weil jedoch „Sunrise“ in der Zeit des Übergangs vom Stumm- zum Tonfilm entstand, geriet das Werk später in Vergessenheit. Erst in jüngster Zeit wurde diese Pionierleistung wiedererkannt und in ihr Recht gesetzt.

Pechsträhne in Potsdam, Lichtblick in Moabit

Nun läuft der Klassiker im Filmmuseum Potsdam, anlässlich dessen 40. Jubiläums. Die begleitende Filmreihe und eine Ausstellung zur Geschichte des Hauses sollten eigentlich schon 2021 stattfinden, denn das Museum wurde ja bereits 1981 gegründet. Aus bekannten Gründen konnte vor einem Jahr nicht gefeiert werden. Und auch jetzt setzt sich die Pechsträhne fort: Infolge der Pandemie ist der Krankheitsstand derart hoch, dass im gesamten Mai keine Vorführungen stattfinden können. Das gab es noch nie.

Um in die Leinwand einzutauchen, bleiben nur die letzten Tage des Aprils. Das Museum selbst und damit auch eine kleine Foyer-Ausstellung über die letzten 40 Jahre bleiben jedoch geöffnet. Zusätzlich bietet die Webseite einen virtuellen Geschichtsrundgang. Leider halten sich die Recherchemöglichkeiten hier in Grenzen. Einzelne Aspekte lassen sich lediglich „antippen“. Zu den Widersprüchen der DDR-Gründungszeit findet sich z.B. gar nichts.

Dass es den Kinos derzeit schlecht geht, ist kein Betriebsgeheimnis. Umso größer die Freude, wenn es ausnahmsweise gute Nachrichten zu vermelden gibt. Hier ist eine: Nach 18-monatiger Renovierungsphase wird der „Filmrauschpalast“ in Moabit seine Pforten wieder öffnen. Das von einer unabhängigen Gruppe Enthusiasten betriebene Haus beginnt mit einem ganzen Paket handverlesener Filme. Mein Favorit: „Deerskin“ des hierzulande noch immer unterschätzten Regie-Desperados Quentin Dupieux! Jean Dujardin als Hirschlederjacken-Fetischist, der an der Seite von Adèle Haenel die Provinz aufmischt. Sehenswert!

Jubiläumsausstellung 40 Jahre Filmmuseum Potsdam, noch bis zum 6. Juni. „Sonnenaufgang - Lied von zwei Menschen“ (Sunrise) wird am 30. April um 19.30 Uhr gezeigt.

Wiedereröffnung Filmrauschpalast Moabit am 28. April.