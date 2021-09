Da sind sie wieder, die kreischenden Teenager am Bootssteg. Während die Festivalleitung den roten Teppich mit hässlichen Stellwänden vermauert hat, haben sich die Fans am Canale aufgereiht – so wie man es von Biennale-Bildern aus den 1950er-Jahren kennt. Das moderne Autogrammbuch ist das Handy, und der Star der Stunde heißt Timothée Chalamet. Der 25-jährige dürfte sich mit seiner Hauptrolle im Blockbuster „Dune“ endgültig in die vorderste Liga der Hollywoodstars vorgearbeitet haben. Kaum ist er im Casino-Palast zur Pressekonferenz verschwunden, sieht man strahlende Fans ihre Chalamet-Fotos hochladen: Freundlich lächelnd und mit dem Peace-Zeichen grüßend hat er sie mit einem Funken echten Glamours zurückgelassen.

