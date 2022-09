„Samaritan“ mit Sylvester Stallone: Er ist ein müder Superheld

Die Welt braucht Superhelden und Superheldinnen, brauchte sie schon immer. Starke Frauen und Männer, die sich entschlossen dem Bösen entgegenstellen, es zu Fall bringen oder wenigstens zum Stolpern. Die „alles wird gut“ flüstern oder „nichts ist unmöglich“ schreien, auf die einfach mal Verlass ist, wenn man sich vom Schicksal verlassen fühlt.

Und dann blickt man auf die heutige Welt, die von Krise zu Krise zu Krieg und wieder zurück rast, sich dabei schier überschlägt vor Aktionismus und Gegenaktionismus, und dann denkt man sich: Kann es sein, dass zurzeit ein gravierender Fachsuperkräftemangel herrscht? Wo sind denn jetzt die Helden und Heldinnen, wenn man sie braucht?

Stallones persönlicher Karriere-Killcount: 849

Damit wären wir auf direktem Umweg bei Sylvester Stallone angelangt, einem Mann, der in 50 Jahren über 50 Kinofilme gedreht hat und in der Rolle von John Rambo oder Rocky Balboa regelmäßig das Böse besiegt oder gleich ganz erledigt hat. Stallones persönlicher Karriere-Killcount: 849. Und da ist noch nicht sein neuer Superhelden-Hammer-auf-die-Fresse-Actionfilm „Samaritan“ eingerechnet, den man seit ein paar Tagen bei Amazon streamen kann. Ins Kino – wie bereits 2019 angekündigt – hat es Stallone diesmal nicht geschafft, auch da kam die Pandemie dazwischen.

Die Handlung ist so kompliziert nicht, natürlich nicht. Joe Smith arbeitet als Müllwerker in der zunehmend düsteren Kulissenstadt Granite City, und nebenbei repariert er weggeworfene Elektrogeräte, weil er der noblen Meinung ist, dass sie – wie die Menschen auch – eine zweite Chance verdienen. An die glaubt auch der 13-jährige Sam Cleary (Javon Walton), aber noch mehr daran, dass Müllwerker-Joe der vor einem Vierteljahrhundert verstorbene Superheld Samaritan ist, sein muss. Dessen Hilfe könnte Granite City gerade dringend gebrauchen, denn der Großstadtganove Cyrus (Pilou Asbæk) ist dabei, Angst und Chaos zu schüren und sich in Samaritans Rivalen Nemesis zu verwandeln. Jedenfalls scheint das Böse stärker zu sein als das Gute. Der Rest der Handlung ist bis auf eine doch überraschende Wendung sehr vorhersehbar. Stallone beschreibt das so: „And I go back and do my hero stuff.“

Sylvester Stallone ist inzwischen 76 Jahre alt und mitten in einem öffentlich ausgetragenen Ehestreit, nachdem er das Oberarmporträt seiner Frau Jennifer durch das seines längst im Hundehimmel weilenden Butkus ersetzt hat. Das erfährt man, wenn man Stallone googelt, weil man sich vielleicht nicht mehr sicher ist, ob es ihn überhaupt noch gibt. Und dann schleppt er doch wieder sein breites Kreuz durch die Gegend, trägt dazu einen ungewohnten Mehrtagesbart und immer noch diese dicke, leicht schiefe Lippe im eher ausdruckslosen Gesicht: „Adriaaaaaan!“ Man muss sich noch daran gewöhnen, dass Stallone in der deutschen Fassung von Jürgen Prochnow synchronisiert wird.

Stallone ist letztlich ein müder Superheld, seine Action wirkt manchmal wie in Zeitlupe aufgenommen, und schon bei seinem kurzen Gastauftritt in „Guradians of the Galaxy 2“ (2017) hatte er nicht unbedingt den Eindruck erweckt, die Welt retten zu können. Vielleicht ist sie auch gar nicht mehr zu retten.

Wertung: 2 von 5 Punkten

Samaritan. Spielfilm, 102 Minuten, Amazon Prime Video