Am 29. August vor 25 Jahren wurde Netflix gegründet. Natürlich war die Firma 1997 noch kein Streaminganbieter, wohl aber eine Art analoge Vorstufe dazu. Der Marketingdirektor Marc Randolph und der Softwareunternehmer Reed Hastings, der seine Softwarefirma Pure Atria gerade für 700 Millionen Dollar verkauft hatte, gründeten Netflix als DVD-Verkauf und -Verleih. Ab 1999 konnten Kunden für knapp 20 Dollar so viele Filme leihen, wie sie wollten, die DVDs kamen per Post. Nicht nur dieses Abo-Modell erinnert an Netflix, wie wir es heute kennen, auch ein personalisiertes Empfehlungssystem führten Hastings und Randolph schon damals ein. Fünf Jahre nach der Gründung ging die Firma mit 600.000 Abonnenten an die Börse, bis zum vergangenen Jahr erreichte ihr Erfolgskurs stetig neue Höhen.

Die Abozahlen sinken

Nun, seit Beginn dieses Jahres, hat Netflix Probleme: Die Abozahlen sinken, es gibt immer mehr und stärkere Konkurrenten. Viel wurde schon darüber spekuliert, wie die Firma dem entgegenwirken will, neue Preismodelle, Werbung und Games könnten dabei zentrale Rollen spielen.

Wenn die meisten Menschen von Netflix hören, werden sie allerdings nicht zuerst an die technischen und wirtschaftlichen Innovationen des Unternehmens denken, sondern an die Inhalte: Die Filme und vor allem die Serien, die im Kreativ-Department der Firma entwickelt wurden, haben die Popkultur der vergangenen Jahre erheblich mitgeprägt.

Welche zehn Filme und Serien waren laut Netflix die erfolgreichsten, gemessen an der Zeit, die sie global angeschaut wurden? Die folgende Liste gibt Aufschluss.

Die erfolgreichsten Netflix-Serien

Netflix Platz 1: „Squid Game“, Staffel 1 (2021) – 1,65 Milliarden Stunden

Netflix Platz 2: „Stranger Things“, Staffel 4 (2022) – 1,35 Milliarden Stunden

Netflix Platz 3: „Haus des Geldes“, Staffel 5 (2021) – 792,2 Millionen Stunden

Netflix Platz 4: „Bridgerton“, Staffel 2 (2022) – 656,2 Millionen Stunden

Netflix Platz 5: „Bridgerton“, Staffel 1 (2020) – 625,5 Millionen Stunden

Netflix Platz 6: „Haus des Geldes“, Staffel 4 (2020) – 619 Millionen Stunden

Netflix Platz 7: „Stranger Things“, Staffel 3 (2019) – 582,1 Millionen Stunden

Netflix Platz 8: „Lucifer“, Staffel 5 (2020) – 569,5 Millionen Stunden

Netflix Platz 9: „All of Us Are Dead“, Staffel 1 (2022) – 560,8 Millionen Stunden

Netflix Platz 10: „The Witcher“, Staffel 1 (2019) – 541 Millionen Stunden

Die erfolgreichsten Netflix-Filme

Netflix Platz 1: „Red Notice“ (2021) – 364 Millionen Stunden

Netflix Platz 2: „Don’t Look Up“ (2021) – 359,8 Millionen Stunden

Netflix Platz 3: „Birdbox“ (2018) – 282 Millionen Stunden

Netflix Platz 4: „The Gray Man“ (2022) – 254 Millionen Stunden

Netflix Platz 5: „The Adam Project“ (2022) – 233 Millionen Stunden

Netflix Platz 6: „Extraction“ (2020) – 231 Millionen Stunden

Netflix Platz 7: „Purple Hearts“ (2022) – 221 Millionen Stunden

Netflix Platz 8: „The Unforgivable“ (2021) – 215 Millionen Stunden

Netflix Platz 9: „The Irishman“ (2019) – 215 Millionen Stunden