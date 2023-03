Film- und Serientipps von Stephen King: Das schaut der Horror-Autor privat

Wenn man ab und zu auf Twitter unterwegs ist, kommt man an Stephen King kaum vorbei. Denn so fleißig, wie der Horror-Schriftsteller Romane schreibt, so eifrig zwitschert er auch. Oft wie ein Rohrspatz, wenn es um republikanische Politik geht zum Beispiel, um Elon Musk, oder um Beschwerden in Bezug auf kulturelle Aneignung. Kreative Leistungen dagegen kommentiert er wohlwollend oder euphorisch – seine sieben Millionen Follower danken es ihm. Für alle, die noch nicht dazugehören, sich dem King aber mental nahe fühlen, haben wir seine jüngsten Empfehlungen zusammengetragen.

The Consultant

In dieser neuen Serie von Amazon Prime spielt Christoph Waltz einen sinistren Chef, der keinen Sinn für Start-up-Mentalität mitbringt und eine Gaming-Firma nach seinen Vorstellungen umkrempelt. Schluss mit Homeoffice, Schluss mit Jovialität. Doch der Boss hat noch Böseres im Sinn als neoliberale Arbeitspolitik.

THE CONSULTANT (Amazon Prime): Bentley Little is an incredibly good, incredibly sharp novelist who balances horror and social satire with aplomb. This series is worthy of his talents. — Stephen King (@StephenKing) February 28, 2023

To Leslie

Als sie im Lotto gewinnt, rücken die Träume der alleinerziehenden Mutter Lesie von einem besseren Leben in greifbare Nähe. Doch das Glück ist nur von kurzer Dauer, genau wie der Reichtum. Die Darstellung von Andrea Riseborough sorgte auf Festivals und online bereits für große Begeisterung, ihre Oscar-Nominierung führte trotzdem zu einem Aufruhr. Wann der Film in den deutschen Kinos startet, ist bisher nicht bekannt.

TO LESLIE: I loved this movie. Came out of nowhere and hit me dead in the heart. Andrea Riseborough is incandescent. — Stephen King (@StephenKing) February 9, 2023

Kaleidoskop

In dieser experimentellen Netflix-Serie plant ein flüchtiger Gefängnisinsasse einen Bankraub, der ihm einen angenehmen Lebensabend ermöglichen soll. Das Besondere: Die Episoden kann man in beliebiger Reihenfolge schauen. Stephen King allerdings schaut klassisch und empfiehlt die chronologische Variante.

KALEIDOSCOPE (Netflix): Grade A entertainment. I suggest watching chronologically. — Stephen King (@StephenKing) January 9, 2023

The Rig

Schauplatz dieser Serie ist eine Ölplattform vor der schottischen Küste, in den gefährlichsten Gewässern der Nordsee. Als die Besatzung in Richtung Heimat aufbrechen will, wird sie von einem mysteriösen Nebel auf der Bohrinsel eingeschlossen. „Der Nebel“ heißt auch eine von Kings Kurzgeschichten – klar, dass er diesem Horror-Setting zugeneigt ist. Die Serie kann bei Amazon gestreamt werden.

I liked it very much. https://t.co/ZqhnBP4wV0 — Stephen King (@StephenKing) January 16, 2023

Die Vorsehung

In diesem Film von 2015 spielt Anthony Hopkins mal wieder, was er am besten kann: einen traumatisierten Psychiater, der dem FBI dabei hilft, einen Serienmörder zu finden. Diesmal fehlt ihm allerdings der Appetit auf Menschenfleisch, stattdessen ist seine Figur mit hellseherischen Fähigkeiten ausgestattet. „Die Vorsehung“ kann bei den meisten Streaming-Anbietern geliehen oder gekauft werden.

SOLACE (Netflix): A well-crafted thriller from 2015. For once everything makes sense. But the real reason to watch is Anthony Hopkins, one of our most talented actors, at the height of his powers. — Stephen King (@StephenKing) December 14, 2022

Guillermo del Toros Pinocchio

Gleich zwei Remakes der Geschichte um den hölzernen Jungen mit der moralisch justierbaren Nase wurden im vergangenen Jahr veröffentlicht. Eine eher enttäuschende Version von Disney und eine großartig-düstere Neuinterpretation von Guillermo del Toro, die aktuell für einen Oscar nominiert ist. Der Film ist eine Netflix-Produktion und kann folglich auch dort gestreamt werden.

PINOCCHIO (Netflix): Pure magic. — Stephen King (@StephenKing) December 11, 2022

Deadwind

In dieser finnischen Krimiserie muss eine Polizistin nicht nur Mörder schnappen, sondern auch ihre beiden Kinder allein großziehen, nachdem ihr Mann gestorben ist. Weil Polizeiarbeit aber nur selten mit dem Feierabend endet, gelingt die sogenannte Work-Life-Balance für alle Parteien eher unbefriedigend. „Deadwind“ kann bei Netflix gestreamt werden.

I'm a fan of DEADWIND (Netflix), but as Bev Vincent has noted--you should follow him if you don't--Sofia Karppi will never win Mother of the Year. — Stephen King (@StephenKing) December 8, 2022

Manifest

Fünf Jahre, nachdem ein Flugzeug spurlos über dem Ozean verschwunden ist, taucht es plötzlich wieder auf. Für die unversehrten Passagiere scheint keine Zeit vergangen zu sein, ganz im Gegensatz zu ihren Angehörigen, die durch fünf turbulente Jahre der Trauer gegangen sind. Die mittlerweile vier Staffeln von „Manifest“ können bei Netflix gestreamt werden.

I’m 6 episodes into MANIFEST (NETFLIX). It’s like reuniting with old friends you thought were gone forever. — Stephen King (@StephenKing) November 22, 2022

Barbarian

In einem der meistgelobten Horrorfilme des vergangenen Jahres will eine junge Frau für eine Nacht in einer Airbnb-Wohnung übernachten und muss bei ihrer Ankunft feststellen, dass schon jemand anders eingecheckt hat. Und zwar ein gruseliger Herr im mittleren Alter, gespielt von Stellan Skarsgård, dessen Sohn Bill übrigens die vielleicht bekannteste Figur von Stephen King gespielt hat: den Horrorclown Pennywise. „Barbarian“ kann in Deutschland bei Disney+ gestreamt werden.

Yeah, that movie blew me away. It was crazy! Crazy GOOD! https://t.co/bpDdMC3LNy — Stephen King (@StephenKing) October 27, 2022

Emily the Criminal

Aubrey Plaza, die spätestens seit der zweiten Staffel von „The White Lotus“ auch hierzulande die meisten kennen sollten, spielt eine junge Frau in Los Angeles, die von den Schulden ihres Studienkredits erdrückt wird. Sie wird Kreditkartenbetrügerin, gibt allerdings weder ihren Traum von einer Festanstellung in der Werbebranche noch ihren Catering-Job auf. Auch „Emily the Criminal“ kann bei diversen Streaming-Anbietern geliehen oder gekauft werden.

EMILY THE CRIMINAL is a terrific film. Aubrey Plaza is brilliant and Theo Rossi (SONS OF ANARCHY) matches her note for note. It's streaming. I got it on Prime; your results may vary. — Stephen King (@StephenKing) October 27, 2022

Cabinet of Curiosities

Stephen King ist offensichtlich ein Fan von Guillermo del Toro, was bei der Horror-Leidenschaft des facettenreichen Regisseurs nicht überrascht. „Das Kabinett der Kuriositäten“ ist ein Netflix-Format, in dem del Toro in der Tradition von unter anderem Alfred Hitchcock kurze, herausragende Gruselfilme präsentiert.

I strongly advise you to open Guillermo del Toro's CABINET OF CURIOSITIES, starting tomorrow on Netflix. Scary, sinister, and beautiful to look at. — Stephen King (@StephenKing) October 24, 2022

Fall

Ein größeres Lob, als dass Stephen King sich wünscht, er hätte das Drehbuch zu diesem Film selbst geschrieben, hätten die Autoren wohl nicht bekommen können. In „Fall“ erklimmen zwei Freundinnen einen 2000 Meter hohen Funkturm. Als sie oben angekommen sind, verabschiedet sich die Leiter und der Horror beginnt. Der Film von 2022 ist bei diversen Streaming-Anbietern gegen Gebühr im Angebot.

FALL (Amazon Prime, maybe others): Tight, terrific, and very, very scary. Reminded me a bit of DUEL. Wish I'd written it. — Stephen King (@StephenKing) October 17, 2022

Lou

Die großartige Allison Janney Spielt Lou, die allein lebt und generell den Kontakt zu anderen Menschen auf ein Minimum beschränkt. Als die kleine Tochter ihrer Nachbarin entführt wird, erklärt sie sich allerdings bereit, in einer stürmischen Nacht mit der Mutter im Wald auf die Suche zu gehen. „Lou“ kann bei Netflix gestreamt werden.

LOU (Netflix): Terrific action/suspense movie. Allison Janney and Jurnee Smollett are great together. And how cool to see a tough older woman kick some serious ass. — Stephen King (@StephenKing) October 1, 2022

Memorial Hospital – Die Tage nach Hurrikan Katrina

Dieser Horror ist der Realität entsprungen. Die Miniserie von Apple begleitet Ärzte und Pflegepersonal in der humanitären Katastrophensituation, die der Hurrikan Katrina 2005 in New Orleans verursachte. Die Helfer arbeiten am Limit, teilweise ohne Strom und sauberes Wasser. Als sich die Lage beruhigt, werden im Krankenhaus 40 Leichen gefunden und es stellt sich die Frage: Wurden diese Menschen vorsätzlich getötet, um den Betrieb im Krankenhaus nicht zu überlasten?

FIVE DAYS AT MEMORIAL (Apple+) is the best limited series I've seen this year. Heartbreaking. All episodes are now streaming. — Stephen King (@StephenKing) September 16, 2022

1899

Offenbar gehört auch Stephen King zu den vielen Fans, die von der vorzeitigen Absetzung der deutschen Netflix-Serie „1899“ über eine mysteriöse Schiffsreise von Europa nach Amerika zur Jahrhundertwende enttäuscht sind. Der Berliner Serienerfinder Baran bo Odar hat den Kommentar des Autors stolz bei Instagram gepostet. Sorgen um seine Karriere muss der sich übrigens nicht machen – der nächste Deal mit Netflix ist bereits unterzeichnet.