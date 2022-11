Wie eine sehr spezielle Anwältin aus Korea mithilfe von Blauwalen Fälle löst

Sobald die Anwältin Woo Young-woo (Park Eun-bin) eine neue Person trifft, weiß der Zuschauer schon, was gleich passiert. Da aber jeder Mensch immer wieder neu verwundert reagiert, bleibt es 16 Folgen lang immer eine großartige Szene. Sie sagt: „Mein Name ist Woo Young-woo, egal ob man es vorwärts oder rückwärts ausspricht, immer Woo Young-woo.“ Und dann kommt der schräge Teil: „Wildgans, Tomate, Schweiz, Inder, Sternschnuppe, Yeoksam-Station.“ Im Koreanischen sind diese sechs Wörter allesamt Palindrome: Also die letzte und die erste Silbe sind identisch. Gi-reo-gi, To-ma-to, Seu-wi-seu und so weiter.

Zum Glück bleibt das eine der wenigen nur schwer übersetzbaren Stellen in der koreanischen Serie „Extraordinary Attorney Woo“. Sonst hätte sich diese südkoreanische Show seit ihrer Veröffentlichung Ende Juni wohl auch nicht über Monate auf Platz eins aller nichtenglischen Netflix-Serien gehalten. „Extraordinary Attorney Woo“ gewann dieses Jahr in Korea den Preis fürs beste Drama und bekommt gerade auch in Deutschland immer mehr Fans. Für Netflix ist die Serie nach „Squid Game“, „Hellbound“ und „All of Us Are Dead“ der nächste große internationale Hit aus Südkorea. Und das Besondere: Diesmal muss niemand sterben.

Im Zentrum steht die autistische Jung-Anwältin Woo Young-woo (Gireogi, Tomato, … Sie wissen schon). Trotz ihres exzellenten Uni-Abschlusses hat sie Schwierigkeiten, einen Job in einer Kanzlei zu finden, doch eine alte Freundin des Vaters stellt sie ein – und so landet sie schließlich in einer der bekanntesten Kanzleien Seouls. In jeder Folge löst sie einen Fall und versucht zwischendurch herauszufinden, warum ihr Vater sie allein großziehen musste. Außerdem ist Woo in ihren Kollegen Lee Jun-hoo (Kang Tae-oh) verliebt und muss sich im Büro gegen eine fiese Intrige zur Wehr setzen.

Das Drehbuch ist voll gepackt mit Anspielungen auf echte Probleme der koreanischen Gesellschaft. So geht es um die fehlende Gleichberechtigung für Frauen, sowohl im Alltag als auch im Berufsleben, es geht um mafiöse Strukturen in großen Wirtschaftsunternehmen, um geschäftstüchtige Buddhisten oder um kleine Betrügereien im Alltag. Das Thema Autismus wird in einer Folge gesondert aufgegriffen, als Anwältin Woo einem Fall nur deshalb zugeteilt wird, weil der mutmaßliche Täter ebenfalls autistisch ist. Aber das Spektrum der Symptome ist so breit, dass Woo letztlich keinen besonderen Zugang zu dem Mann hat – außer dass sie ihm vorurteilsfrei begegnet.

Die Hauptdarstellerin Park Eun-bin hat sich im Vorfeld der Dreharbeiten mit mehreren Experten zum Thema Autismus getroffen und das in ihre Rolle einfließen lassen. „Ich habe mich auf Woos Aufrichtigkeit konzentriert“, sagt sie in einem Interview. „Sie ist für mich eine überaus geistreiche und mutige Person, von der ich viel lernen konnte.“ Behinderungen kommen im Alltag in Südkorea kaum vor, weder in der Popkultur noch in Büchern. Auch in dieser Hinsicht ist die Serie eine Ausnahme. Eine zweite Staffel ist für 2024 geplant, früher geht es nicht, weil der Schauspieler Kang Tae-oh seinen Militärdienst ableisten muss.

Besonderes Highlight ist der Tick von Woo, sich immer wieder mit dem Leben von Walen und Delfinen zu beschäftigen. Im Vorspann, der wie ein bewegtes Aquarell abläuft, taucht in jeder Einstellung ein großer Blauwal auf, schwimmt durch den Großstadtdschungel, wartet über der Anwältin an der Kreuzung. Nicht selten führen die Tiere zur Lösung eines Falls. So lernt der Zuschauer, dass Walfänger ihre Harpune vor allem auf Walbabys richten. „Walmütter“, so Woo Young-woo, „verlassen auch dann ihr Junges nicht, wenn es längst tot ist.“ Sie sagt das übrigens ganz emotionslos. Sie ist eben: „special“.

„Extraordinary Attorney Woo“, Serie, 16 Folgen, Netflix