„Tandem“: Wiederentdeckung einer deutsch-deutschen Vereinigungskomödie von 1991

Ein Mann kommt aus dem Nirgendwo in irgendein Brandenburger Kaff, fällt dort bei einem braven, wohlsituierten Pärchen ein, das gerade mit viel Trara Silberne Hochzeit feiern will. Es stellt sich heraus, dass sich das Trio kennt. Vor genau 25 Jahren war Robert genauso plötzlich verschwunden, wie er jetzt wiederaufgetaucht ist. Seine Geliebte Katharina hatte er damals zugunsten seines Nebenbuhlers Rudolf verlassen. Die gemeinsame Bigamie-Utopie war gescheitert. Allerdings gab es eine Abmachung: Robert sollte am heutigen Tag die Stelle Rudolfs einnehmen – was das Silberne Hochzeitspaar längst vergessen oder verdrängt hat. Da am Nachmittag und Abend die große Feier mit allen Verwandten, Honoratioren, der freiwilligen Feuerwehr und dem Jagdverein stattfinden soll, heizt sich die Situation schnell auf, bis alles kulminiert.

Keinesfalls muss die Filmgeschichte nach Wiederentdeckung dieser deutsch-deutschen Vereinigungskomödie umgeschrieben werden. Doch die knapp 90 Minuten von „Tandem“ lohnen durchaus, vor allem wegen der schwungvollen Inszenierung und den routinierten Mitwirkenden. Daneben gibt es zwischen den Bildern einiges zu entdecken. Gedreht im Sommer 1991, kam das Lustspiel Anfang Februar 1992 zur TV-Premiere. Produziert hatte das Ganze die Firma Defa Studio Babelsberg. (Damals bestand noch die Hoffnung, den Medienstandort unter dem traditionsreichen Namen erhalten zu können.) Die Rollen wurden deutsch-deutsch besetzt, dies in Umkehrung zur eigentlichen Herkunft: Winfried Glatzeder brilliert als überraschender Rückkehrer, der die letzten zweieinhalb Dekaden im Westen verbracht hat. Hannelore Hoger und Vadim Glowna spielen das etwas bräsige ostdeutsche Provinzpaar. Dass Glatzeder sie an die Wand spielt, ist im Drehbuch angelegt: Er hat als geheimnisvoller Flaneur und Schwadroneur einfach die besseren Karten – und den stärkere Sexappeal sowieso.

Man erwarte sich vom Verlauf des teilweise etwas dialoglastigen Geschehens keine tiefgreifenden Aufschlüsse über die vereinigungsbedingten Untiefen. Und die Rückblenden in die DDR der frühen 70er-Jahre sind bereits in jener Weise überdekoriert, wie dies noch bis heute in den meisten Filmen praktiziert wird: keine Szene ohne Blauhemden, an jeder Wand ein Ulbricht-Bild. Die Dialoge haben zwar meist Witz und Esprit, allerdings nervt das Musikgedudel aus dem Off. Gut, wir haben es mit einer Arbeit fürs Fernsehen zu tun ... Bernhard Stephan, der 1974 mit seinem Kinodebüt „Für die Liebe noch zu mager?“ einen der erfolgreichsten Defa-Jugendfilme vorlegte (Musik: Renft!), ist übrigens einer der wenigen ostdeutschen Regisseure, die nach 1990 ihre Karriere ungebrochen fortsetzen konnten, wenn auch „nur“ für den Bildschirm, nicht für die Leinwand. Umso schöner, dass mit „Tandem“ nun eine seiner TV-Produktionen erstmals im Kino zu sehen sein wird.



Tandem: Kino Arsenal, 6. November, 19 Uhr. Zu Gast ist der Regisseur Bernhard Stephan.