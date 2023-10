Schweine werden im Film gern verkitscht und verniedlicht, so wie 1995 im Kinofilm „Rennschwein Rudi Rüssel“. Auch im „Tatort: Bauernsterben“ trabt zu Beginn ein süßes, neugieriges Schweinchen durch eine Wohnung und weckt einen schlafenden Mann am Zeh. Doch Schweine sind auch Allesfresser: Im Stall wird die Leiche des Hofbesitzers gefunden – schon stark angeknabbert von seinen Tieren. Zur Strafe landen die Viecher auf dem Seziertisch des Rechtsmediziners.

Für das eingespielte Gespann Moritz Eisner/Bibi Fellner ist der Weg zum Tatort ein Ausflug aus Wien, hinaus in die dörfliche Fremde. Gerade als sie den Fundort im Stall genauer betrachten wollen, spielt die elektronisch gesteuerte Wasserreinigung verrückt und durchnässt die beiden völlig. Mit herrlich altmodischen Klamotten aus dem Schrank des Vorarbeiters werden die beiden Wiener ausstaffiert. Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser können immer wieder damit spielen, wie sich ihre Kommissare in der ungewohnt derben Umgebung behaupten – das sind oft hintergründig-komische Szenen.

Der Krimi mit dem mehrdeutigen Titel „Bauernsterben“ sucht den Täter in allen erwartbaren Richtungen. Zwar hat eine übereifrige Dorfpolizistin (Karin Lischka) schon mal den vorbestraften rumänischen Hilfsarbeiter (Marko Kerezovic) auf Verdacht festgesetzt – doch der Mann kommt augenscheinlich nicht in Frage. Traditionelle Mordmotive auf dem Land sind natürlich der Kampf ums Erbe sowie die Auseinandersetzungen mit einem multinationalen Agrarkonzern und aggressiven Tierschützern, die hier mit blutroter Farbe „Mörder“ an den Speicher gemalt haben. Sie geraten im „Tatort“ schon seit Jahrzehnten immer wieder unter Verdacht, so 1990 bei einem Münchner Fall um Pelze, anno 2005 in einem Berliner Fall um Tierversuche und 2012 in einem Bremer Fall um Windräder.

„Tatort“ aus Wien: Vegetarierin jagt Tierschützerin

Wie im gesellschaftlich engagierten „Tatort“ leider üblich, werden Hintergründe gern in Kurzreferaten erklärt. So wird die Zuschauerschaft sowohl über den Subventionsbetrug mit EU-Mitteln als auch über die konkreten Methoden der Massentierhaltung aufgeklärt: Ein 100 Kilo schweres Schwein hat nur 0,7 Quadratmeter Platz im Stall. Während die finanziellen Betrügereien nur abstrakt und verbal verhandelt werden können, liefern die Tierschützerinnen (es sind fast ausschließlich Frauen) die vertrauten Bilder mit medialer Wirksamkeit. So jagt ausgerechnet die vegetarische Polizistin Meret Schande (Christina Scherrer) eine flüchtige Tierschützerin (Julia Wozek), die eine Schweinsmaske trägt – mitten in Wien, gefilmt von Handys, angeprangert im Netz.

Das Drehbuch von Lukas Sturm zieht also einen recht routinierten Verdächtigen-Reigen auf. Doch dabei gelingt es der Regisseurin Sabine Derflinger immer wieder, Momente der Irritation zu kreieren, sowohl visuelle als auch akustische. Und zum Schluss wird sogar das Tierschützer-Motto „Freie Welt – freie Schweine“ umgesetzt und ein lustiges Ferkel-Treiben veranstaltet – fast so wie einst beim „Rennschwein Rudi Rüssel“.



Tatort: Bauernsterben. Sonntag, 15. Oktober, 20.15 Uhr, ARD (+Mediathek)