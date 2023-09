„Tatort: Blinder Fleck“ aus Zürich: Tödliche Flugaugen

Filme ohne Drohnenbilder sind quasi ausgestorben. Auf den öffnenden Überflug und die raschen Perspektivwechsel will kaum noch ein Regisseur verzichten. Der „Tatort: Blinder Fleck“ aus Zürich spielt auf vielerlei Weise mit der rasanten technischen Entwicklung. Das beginnt schon bei den drei Mordopfern, die sich an einem Waldrand verabredet hatten und später erschossen aufgefunden werden. Alle waren in die Drohnentechnik involviert.

Ein Ehepaar hatte ein System namens „Blind Spot“ erfunden, das computergestützte Gesichtserkennungen ausschalten kann, der dritte Tote war ihr Bankberater. Kommissarin Tessa Ott (Carol Schuler) gerät an einen Investor, der das Start-up verkaufen wollte, und an einen kaufwilligen Unternehmer, der die Vorzüge von fliegenden Überwachungssystemen preist: Sie könnten doch auch die Arbeit der Polizei unterstützen.

Doch Ott wehrt ab und kommt zu dem Fazit: „Ich hatte vor einer Drohne mehr Angst als vor einem Menschen!“ Mehr Sympathien entwickelt sie zunächst für einen jungen Waldarbeiter, der mit seiner Drohne den Rotmilanen folgt und dabei das Waldgebiet überflogen hatte. Doch der Zuschauer weiß schon, dass der Mann tiefer in den Fall verstrickt ist, als er es zugibt. Die permanente Bedrohung durch die Drohnen wird ständig visualisiert – immer wieder geraten Personen in das Visier der „fliegenden Augen“. Wer sie steuert, bleibt unklar.

„Tatort“ aus Zürich: solider, zum Ende hin dramatischer Krimi

Die beiden Ermittlerinnen, die sich in den ersten Zürcher Fällen noch einen zähen Zickenkrieg liefern mussten, arbeiten diesmal parallel und kommen sich kaum ins Gehege. Die sonst so arrogante Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) bekommt sogar einen mütterlich-emotionalen Part: Sie betreut ein kleines Mädchen, das sich beim Mord an ihren Eltern im Auto versteckt hatte und nun verstört ist.

Wie in solchen Krimikonstellationen üblich, gibt die kleine Mordzeugin in kindgerechten Portionen immer neue Hinweise auf den Täter: Erst beginnt sie zu sprechen, dann zu malen. Schließlich gerät sie in Gefahr. Tessa Ott begibt sich derweil bei ihren Recherchen auf eine weitere Spur: Denn die beiden erschossenen Männer waren 30 Jahre zuvor im Jugoslawien-Krieg auf der Seite der Kroaten als Söldner aktiv und an Massakern an der Zivilbevölkerung beteiligt. Ein dritter Kumpan war gerade nach Verbüßung seiner Haft als Kriegsverbrecher entlassen worden, mit einem Motorrad zum ominösen Mordort am Waldesrand gerast, und versteckt sich seither.

Auch wenn der „Tatort“ von Karin Heberlein und Claudia Pütz (Buch) und Tobias Ineichen (Regie), die im Trio schon den vorigen Zürcher „Tatort: Seilschaft“ fabriziert hatten, nicht mit ganz großen Überraschungen aufwarten kann, so ist „Blinder Fleck“ ein solider, zum Ende hin dramatischer Krimi – mit einem wichtigen Thema, das künftig noch relevanter werden dürfte, sowohl zivil als auch militärisch. Die Dreharbeiten fanden im Herbst 2021 statt. Vier Monate später überfiel Russland die Ukraine, und seither haben Tausende Drohnen die Fronten überquert und für Tod und Zerstörung gesorgt.



Tatort: Blinder Fleck. Sonntag, 24. September, 20.15 Uhr, ARD (+ Mediathek)