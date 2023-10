Tatort „Königinnen“ aus Bayern: Girls zwischen Gülle und Glamour

Die Landwirtschaft ist ein brutales Feld. Erst vor zwei Wochen wurde im „Tatort: Bauernsterben“ in Österreich ein Schweinezüchter im Stall ermordet. Nun wird in der nahen bayerischen Provinz der Chef des landwirtschaftlichen Marketing-Verbandes (Wolfgang Fierek) mit einem Bolzenschussgerät vom Schlachthof ins Koma geschossen. Unter Verdacht geraten junge „Königinnen“, die von seiner Gunst abhängig waren. So musste die „Bayerische Weißwurstkönigin“(Bernadette Leopold) die sexuellen Übergriffe des Mannes ertragen. Die „Kemptener Honigkönigin“ (Lilly Wiedemann) war vom notgeilen „Bavaria“-Chef sogar geschwängert worden. Die „Aichacher Spargelkönigin“ (Phenix Kühnert) dagegen war vom Marketing-Mann derb herabgewürdigt worden. Er hatte ihr höhnisch erklärt, als Transfrau würde sie im traditionellen Bayern keine Chance haben.

Unterstützung bekommen die Münchner Kommissare von der „Nördlinger Zwiebelkönigin“ (Daria Vivien Wolf), die eigentlich die Uniform einer Polizeischülerin trägt und sich eifrig in die Ermittlungen einmischt. Der „Tatort: Königinnen“ treibt das Spiel mit den drolligen Namen immer weiter, lässt noch eine „Tirschenreuther Teichnixe“, eine „Niederbayerische Zuckerfee“, eine „Gunzenhausener Krautkönigin“ und weitere Hoheiten aufmarschieren. All die Namen sind keine Übertreibung: Allein in Bayern repräsentieren mehr als 100 „Produktköniginnen“ regionale Erzeugnisse. Bis heute durfte übrigens kein einziger Mann diese Aufgabe übernehmen – ein klarer Fall von Sexismus!

Der Krimi macht klar, dass hier nicht naive junge Frauen ihren Mädchentraum mit Krone und Zepter im Dirndl ausleben wollen, sondern selbstbewusst und fachlich versiert ihre familiären und regionalen Traditionen präsentieren. Mit Julia Klöckner schaffte es eine ehemalige Weinkönigin (allerdings aus Rheinland-Pfalz) sogar in die große Politik: als Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft. Der Drehbuchautor Robert Löhr, ein Spezialist für hintergründigen Humor, treibt auf dem „Bayerischen Königinnentag“ die Widersprüche auf die Spitze – hier trifft sich Brauchtum mit Missbrauch. Als „Fördern, Vögeln, Krönen“ beschreibt ein Beteiligter die Abhängigkeit der Mädchen vom Marketing-Boss. Das Thema MeToo wird hier, anders als neulich im kopflastigen Münchner „Polizeiruf“, erfahrbarer, alltäglicher in Szene gesetzt.

Während Jungkommissar Kalli (Ferdinand Hofer) munter flirtend ermittelt, ringen die beiden grauköpfigen Kommissare um die angemessenen Worte. Batic (Miroslav Nemec) erinnert sich an eine Affäre mit der „Mittelfränkischen Kartoffelkönigin“, Kollege Leitmayr (Udo Wachtveitl) trifft abends beim Tanz die frühere „Kissinger Rosenkönigin“, die den Aufmarsch der Nachfolgerinnen organisiert und ihm vorhält, er würde doch auch gern in tiefe Dekolletees schauen. Sie wird von Veronica Ferres gespielt – eine Idealbesetzung! Ebenso passend wirkt die Band LaBrassBanda, die dem Ganzen den nötigen Schwung gibt. Der „Königinnentag“, dieses eigenartige Fest zwischen Gülle und Glamour, erweist sich als dekorativer und origineller Spielort. Die turbulente Handlung wird von Rudi Gaul auf abwechslungsreiche und unterhaltsame Weise in Szene gesetzt, ohne die persönlichen Dramen zu verharmlosen.



Tatort: Königinnen. Sonntag, 29. Oktober, 20.15 Uhr, ARD (+ Mediathek)