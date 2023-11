Der Tatort zeigt sich als blutüberströmtes Bett, die brutale Tat scheint im Drogenrausch begangen worden zu sein. Eine junge Frau (Deniz Orta) wacht verwirrt neben ihrem erstochenen Geliebten auf, irrt mit blutverschmierten Händen durchs Haus und wird ins Krankenhaus gebracht. Hier greift Sarah plötzlich aggressiv die Polizeiärztin an – „wie ein wildes Tier“. Das toxikologische Gutachten findet aber keine Drogenspuren bei ihr. Vermutet werden K.-o.-Tropfen, die schwerer nachzuweisen sind.

Deniz Orta führt sehr eindringlich vor, welche verheerenden Folgen diese Tropfen bei Sarah angerichtet haben müssen: Die traumatisierte Frau wird erst mal eingesperrt, trotz ihrer panischen Angstgefühle, auch vor sich selbst: „Was ist, wenn ich’s doch war? Ich hab ja keine Ahnung. Ich war ja nicht dabei. Mein Körper vielleicht, aber ich nicht!“ Ihr verzweifeltes, verstörtes und verlorenes Gesicht prägt den gesamten Film.

Tatort „Was ihr nicht seht“ aus Dresden: Das unprofessionelle Mitleiden stört

Nur eine glaubt sofort an ihre Unschuld: die Kommissarin Leonie Winkler (Cornelia Gröschel). Sie „weiß“, dass Sarah nicht die Täterin sein kann – schließlich waren sie mal eng befreundet. Wenn das kein Beweis ist! Die Verdächtige war sogar mit Winklers Bruder zusammen – bis der bei einem Polizeieinsatz starb. So wird von Seiten der Kommissarin viel zusätzliche Dramatik hineingebracht; Leonie Winkler darf schon allein aus persönlichen Gründen weibliche Solidarität beweisen.

Doch genau dieses private und unprofessionelle Mitleiden der Ermittlerinnen erweist sich wieder mal als störendes Element, das im Dresdner „Tatort“ schon allzu häufig strapaziert worden ist. Auch diesmal führt es zu erwartbaren Szenen: Der Kripo-Chef Schnabel (Martin Brambach), dem Leonies private Befangenheit zunächst verschwiegen wird, gerät in Rage. Er suspendiert die junge Kollegin, die natürlich trotzdem auf eigene Faust weiter recherchiert und die Hauptverdächtige samt Fußfessel im Ferienhaus ihrer Eltern versteckt. Leider verliert der Krimi mit diesem Nebenstrang seinen Fokus. Dass drei Autoren am Drehbuch gestrickt haben, ist selten ein gutes Zeichen.

Bei der Konzentration auf den K.-o.-Tropfen-Thriller aber beweist die Regisseurin Lena Stahl, die auch am Buch mitgewirkt hat, ihre Stärken. Schockartige Flashbacks lassen bei Sarah immer mehr Details der Tat aufblitzen. „Was ihr nicht seht“ deutet vor allem an, wie hoch die Dunkelziffer bei Übergriffen mit K.-o.-Tropfen sein muss, und führt verschiedene Stadien vor: Eine Frau, die bei der Polizei ihre Kontrollverluste angezeigt hatte, war nach Hause geschickt worden und ist nun tot.

Eine andere Betroffene beweist im Gespräch mit der Polizei in wenigen Sekunden, wie sehr die Vergewaltigung, an die sie keine Erinnerung hat, ihr Leben zerstört hat. Eine dritte Frau ahnt noch nicht, dass ein Mann in schwarzer Montur sie längst beobachtet, verfolgt und sich schon den Zugang zu ihrer Wohnung verschafft hat – fast so wie einst Lars Eidinger als „stiller Gast“ in den Borowski-„Tatorten“. Doch das Dresdner Pendant verschenkt unterwegs zu viel Potenzial – und steuert schließlich auf ein routiniertes Finale mit einem martialischen SEK-Einsatz und einer Verfolgungsjagd durch dunkle Kellergewölbe zu.



Tatort: Was ihr nicht seht. Sonntag, 5. November, 20.15 Uhr, ARD (+ Mediathek)