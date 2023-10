Tatort „Murot und das Paradies“: Warum die Leichen glücklich schauen

Ein „Tatort“-Kommissar, der mit Gott telefoniert, im Weltraum schwebt und Adolf Hitler erschießt – das kann nur Felix Murot sein! Seit 2010 darf Ulrich Tukur durch die Filmgenres reisen und von außen spöttisch-amüsiert auf die Krimi-Konventionen schauen. Der zwölfte Fall „Murot und das Paradies“ beschert der Fangemeinde mal wieder ein Wiedersehen mit einstigen „Tatort“-Kollegen: So ist Martin Wuttke diesmal als Psycho-Analytiker Dr. Wimmer zu sehen, der den depressiven Murot auf die Couch legt. Eva Mattes spielt eine gestrenge Pathologin, die den LKA-Mann zu einem Querschuss Richtung Münster veranlasst. Ihn nervt deren Akkuratesse und selbstverliebte Art: „Sie tritt immer so auf, als wäre sie die Hauptfigur in einem dieser unsäglichen Pathologie-Krimis!“

Auf jeden Fall findet die Frau am Seziertisch Erstaunliches heraus: Die beiden Opfer, die als Investment-Banker gearbeitet hatten, ertranken oder erfroren – ohne jede Gegenwehr. Ihr Bauchnabel war entfernt worden, um sie von außen zu ernähren, wie im Mutterleib. In ihrem Hirn waren jene Areale im zentralen Belohnungssystem extrem aktiviert, die für Glücksgefühle verantwortlich sind. Der unglückliche Felix Murot muss auf der Couch von Dr. Wimmer konstatieren, dass sogar seine Leichen glücklicher ausschauen als er. Er leidet nicht nur an der ungerechten Welt, sondern auch an seinem eigenen tristen Alltag.

Tatort „Murot und das Paradies“: Ein faustischer Pakt

Da ist es folgerichtig, dass er sich selbst auf den Weg der Toten begibt und am eigenen Leib die extremen Glücksgefühle erfahren will. Das Spiel mit der eigenen Existenz war ja schon immer eine Konstante der Murot-Krimis: Der LKA-Mann überlebte einen Hirntumor, lag fast verblutend in einer Badewanne, er drehte Zeitschleifen und begegnete seinem Doppelgänger. All diese Filme wirken wie Vorübungen zu diesem besonderen Fall von Florian Gallenberger, einem kinoerfahrenen Regisseur, der mit Ulrich Tukur schon das Historiendrama „John Rabe“ gedreht hat.

Er war bereits als Filmstudent von den Verheißungen der „Virtual Reality“ angeregt worden und findet in seinem „Tatort“-Debüt nun 30 Jahre später eine Form, um mit der Suche nach dem Glück vor einem großen TV-Publikum zu spielen. Es ist ein faustischer Pakt: Denn Murot darf nicht einfach in Wunschträumen baden, er muss auch „liefern“, wie es gern so schnöde heißt.

Florian Gallenberger setzt das große Thema angemessen in Szene, siedelt seinen surrealen „Tatort“ im Zwischenreich zwischen Science Fiction und Horror an. Murots Glücksträume sind aufwendig inszeniert und zitieren unterwegs Filmklassiker wie Stanley Kubricks „Odyssee im Weltraum“, während die enthemmten Banker-Partys an Martin Scorseses „The Wolf Of Wall Street“ erinnern.

Brigitte Hobmeier als sanfte Hohepriesterin und Ioana Bugarion als animierende Amazone strahlen als Wächterinnen des Paradieses eine große Anziehungskraft aus. Barbara Philipp, von Beginn an als Assistentin an Murots Seite, ist ihr starker irdischer Gegenpart, um ihren Chef wieder in die Realität zu holen. Und Ulrich Tukur genießt das Glück eines Schauspielers, der zwischen depressiv und verzückt alle Facetten einer Existenz vorführen darf. Ein Erlebnis!



Tatort: Murot und das Paradies. Sonntag, 22. Oktober, 20.15 Uhr, ARD (+Mediathek)