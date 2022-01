Tief im kolumbianischen Dschungel hat ein Drogenbaron ein neues Geschäftsfeld entdeckt: „Technologie ist die neue Droge“, raunt er seinem windigen Besucher zu, einem britischen Vertreter der Superkriminalität. In seiner Hand halte er einen Schlüssel, der jedes Computersystem der Welt knacken könne. Nicht auszudenken, was sich so anstellen lasse. Den Beweis für seine Prahlerei muss gleich darauf die arglose Besetzung eines Flugzeugs erbringen.