Die Menschen träumten von fernen Orten und fanden Mittel, um Ziele zu erreichen, an die sie ihre Füße niemals tragen könnten. Die Menschen träumten vom Fliegen und fanden Wege, der Schwerkraft zu trotzen. Während wir den Raum mittlerweile schon ganz gut zu beherrschen scheinen, bleibt ein anderer Traum der Menschheit in weiter Ferne: Die Zeit höchstselbst zu bezwingen.

Auch wenn ein Großteil unserer Erfindungen mitunter zum Ziel hat, uns ein bisschen mehr von ihr zu verschaffen, können sie doch unsere Lebensspanne nicht bedeutend verlängern oder uns gar erlauben, die Zeit ebenso kühn zu durchqueren, wie es uns mit dem Raum schon gelingt. Kein Wunder also, dass sich die Kunst regelmäßig sehnsuchtsvoll mit den Möglichkeiten von Zeitreisen beschäftigt.

Eine Liebe in Etappen

Für Henry DeTamble (Theo James) ist durch die Zeit zu reisen allerdings keine erstrebenswerte Fähigkeit oder gar eine Superkraft, sondern viel mehr eine Störung. Die von Steven Moffat („Doctor Who“, „Sherlock“) geschriebene und von David Nutter („Game of Thrones“) inszenierte Serie „The Time Traveler’s Wife“ imaginiert auf sehr unterhaltsame Weise, welchen Fluch es darstellt, unfreiwillig und unkontrolliert zwischen verschiedenen Zeitebenen wandeln und damit eine fragmentierte Existenz führen zu müssen.

Erstmals ausgelöst durch ein dramatisches Ereignis in seiner Kindheit, wird der Protagonist seither immer wieder von einem Augenblick auf den nächsten aus seiner Gegenwart gerissen und zu einem beliebigen Zeitpunkt seines Lebens – meist liegt dieser in der Vergangenheit – katapultiert. Dann fällt er wie ein Neugeborener nackt vom Himmel und muss vor Ort zunächst Kleidung, Geld oder Nahrung stehlen, um bis zu seiner Rückkehr – die manchmal schon nach wenigen Minuten eintritt, manchmal aber auch Stunden, Tage oder Wochen auf sich warten lässt – zu überleben.

Wie der Titel erahnen lässt, stehen in der teils sehr gefühligen HBO-Adaption des gleichnamigen Romans von Audrey Niffenegger aus dem Jahr 2003 jedoch nicht nur der Zeitreisende selbst, sondern auch seine Frau Clare Abshire (Rose Leslie) und vor allem die besonderen Herausforderungen ihrer Beziehung im Fokus. Was genau die beiden zusammengeführt hat, lässt der Plot ebenso im Nebulösen wie den genauen Ursprung von Henrys Handicap.

Bei ihrer ersten Begegnung ist Clare jedenfalls gerade einmal acht Jahre alt und vermutet hinter dem etwa vierzig Jahre alten Fremden die Personifikation ihres Fantasiefreunds. Während er sich als aus der Zukunft Stammender bereits darüber im Klaren ist, dass er seiner späteren Ehefrau gegenübersitzt.

Bis sich ihre Zeitebenen synchronisieren, sie sich also beide in ihrer jeweiligen Jetztzeit begegnen, werden sie bereits 152 Treffen hinter sich haben. Wenn Clare im Alter von zwanzig dann zufällig auf den acht Jahre älteren Henry trifft, sind die Wissensverhältnisse plötzlich umgekehrt: Durch die Besuche seines älteren Ichs weiß sie von ihrer Bestimmung, der flatterhafte, missmutige Bibliothekar, der noch wenig mit dem sanften, warmherzigen Mittelalten Henry gemein hat, begegnet ihr in dieser Gegenwart allerdings zum ersten Mal und möchte zunächst nichts von ihrer Verbindung wissen.

Von der Zeit, die noch bleibt

Doch auch wenn die Zeit in „The Time Traveler’s Wife“ volatil sein mag, das Schicksal ist es nicht. Können die Zeitreisenden in anderen Sci-Fi-Produktionen alle möglichen Kausalzusammenhänge durch ihr Handeln in den verschiedenen Zeitebenen empfindlich stören, ist in diesem Gedankenexperiment der Lauf der Dinge nicht zu beeinflussen.

Durch diesen Determinismus verschließt sich die Serie jedoch nicht existenziellen Fragen, sondern ermöglicht sie viel mehr: Henry hat den Moment als einzige Gewissheit zu schätzen gelernt. Da nicht nur er selbst, sondern auch Teile seines Körpers – neben verlorenen Zähnen, abgeschnittenen Fingernägeln auch eine beängstigend große Blutlache – durch die Zeit reisen, weiß er, dass ihm etwas Schlimmes bevorsteht.

Hierin liegt wohl die größte Kraft der Serie: Ausgerechnet eine Produktion, deren zentrale Romanze mitunter arg ins Kitschige abrutscht, die zwischenzeitlich die irrwitzigen Fragen von Zeitreisen erörtert – beispielsweise, ob man mit sich selbst ins Bett gehen würde, wenn man plötzlich seinem Vergangenheits-Ich gegenübersteht –, geriert sich letztlich auch als nachhallende Vanitas-Erzählung.

Schließlich ist die Gewissheit des eigenen Todes etwas, das uns alle begleitet. Und so ist es gar nicht so außergewöhnlich, wenn Henry in der Vergangenheit plötzlich Menschen begegnet, die in der Zukunft schon gestorben sind; denn „noch nicht gestorben“ ist doch ein Label, das auf alle Lebenden zutrifft. Wie viel gemeinsame Zeit einem Paar beschieden ist – diese Frage stellen sich nicht nur Clare und Henry. Wie man es dreht und wendet, ob als Zeitreisender oder nicht: Der Mensch bleibt stets auf sein Jetzt zurückgeworfen.

Wertung: 4 von 5 Punkten

The Time Traveler's Wife, Serie, 6 Folgen, ab 16. Mai bei Sky