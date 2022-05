Kino-Zuschauer von „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ kennen sie schon – nun können auch alle anderen die ersten Bewegtbilder der lange erwarteten Fortsetzung von „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ online begutachten.

Über die Geschichte wird darin nicht viel verraten, zu sphärischer Musik soll offensichtlich zunächst die Neugier auf die bombastisch animierte Szenerie geweckt werden, die Regisseur James Cameron seit über einem Jahrzehnt ausgebaut hat. Schon mit dem ersten Teil setzte der Drehbuchautor, Regisseur und Produzent neue filmtechnische Maßstäbe, zum Beispiel im Bereich der 3D-Technologie und im Motion-Capturing. Letzteres Verfahren wurde für die „Way oft the Water“ erheblich weiterentwickelt, weil die Technik unter Wasser, wo diesmal ein Großteil der Handlung spielt, ganz neue Anforderungen erfüllen musste.

Die Fortsetzung spielt mehr als ein Jahrzehnt nach den Ereignissen des ersten Films. Ex-Soldat Jake Sully (Sam Worthington) und Na’vi-Frau Neytiri (Zoe Saldana) haben mittlerweile eine Familie gegründet, die es vor einer noch unbekannten Bedrohung zu schützen gilt: „Wohin wir auch gehen – diese Familie ist unsere Festung“ haucht Sully im Trailer.

Neben Worthington und Saldana kehren Sigourney Weaver und Stephen Lang in ihren alten Rollen zurück, neu zum Cast stoßen Kate Winslet und Vin Diesel.

Disney „Avatar“-Erfinder James Cameron am Set.

Mit dem weltweiten Einspielergebnis von 2,84 Milliarden US-Dollar ist „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ bis heute der erfolgreichste Film aller Zeiten. Insgesamt sind fünf Teile geplant; der letzte Film soll 2027 in die Kinos kommen.

Avatar: The Way of the Water läuft ab dem 14. Dezember im Kino