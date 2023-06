TV-Geschichte gegen den Zeitgeist: Das Zeughauskino erinnert an Irena Vrkljan

Hiermit erscheint meine 500. Kolumne für diese Zeitung. Ironischerweise geht es in dieser Jubiläumsausgabe nicht um mein geliebtes Kino, sondern ums Fernsehen. Es gibt kaum einen Bereich des öffentlichen Lebens, an dem sich Kulturpessimismus besser abarbeiten ließe. Über das inhaltliche und moralische Niveau der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten herzuziehen, hat gleichzeitig eine obszöne Note. Das wirkt fast schon so geschmacklos wie die dort versendeten Formate. Schlimmer noch: Als Verteidiger der Demokratie gerät man unfreiwillig in die Nähe der Demokratiefeinde, die schon lange europaweit die Abschaffung des gebührenfinanzierten Fernsehens fordern. Dies wäre – trotz allem – eine falsche Konsequenz.

Damit würde sich die Mission der Populisten erfüllen, die seit Anfang der 80er-Jahre an der Demontage einer kritischen Öffentlichkeit arbeiten. Einpeitscher dieser Entwicklung in Europa war Bunga-Bunga-Berlusconi, der wie ein grotesker Horror-Clown noch bis vor wenigen Wochen auf der politischen Bühne Italiens herumgeisterte. Seine bundesdeutschen Sekundanten hießen Helmut Kohl, Franz Josef Strauß und Christian Schwarz-Schilling.

Nun ist es müßig, darüber zu spekulieren, ob die Bildschirm-Demontage hätte aufgehalten werden können. Wahrscheinlich nicht. Es reicht, einen Blick auf den verlorenen Reichtum zu werfen. An dieser Stelle tut sich jedoch ein weiterer Abgrund auf. Denn die Historie des Fernsehens wird in Deutschland sträflich vernachlässigt, Filmgeschichte fast ausschließlich als Kinogeschichte geschrieben. Wenn namhafte Regisseure (wie Frank Beyer oder Wolfgang Staudte) auch fürs Fernsehen gearbeitet haben, werden die entsprechenden Titel in Biografien selten erwähnt. Noch schwieriger ist es, diese Filme öffentlich zu zeigen. Die technischen, finanziellen und juristischen Hürden werden immer höher.

Irena Vrkljan arbeitaneuropa.com

Irena Vrkljan kam 1966 nach West-Berlin, um an der DFFB zu studieren

Jemand, der es dennoch immer wieder versucht, ist der Filmhistoriker Jan Gympel. Regelmäßig weist er in der Reihe „Aus dem Fernseharchiv“ im Zeughauskino auf vergessene TV-Schätze hin. Aktuell steht Irena Vrkljan im Zentrum seines Programms. Die 1930 in Belgrad geborene und vor zwei Jahren in Zagreb verstorbene Schriftstellerin und Regisseurin kam 1966 nach West-Berlin, um an der frisch gegründeten DFFB zu studieren. Nach bemerkenswerten Kurzfilmen arbeitete sie hauptsächlich als Autorin fürs Fernsehen. „Regina“ ist das radikal introspektiv erzählte Porträt einer Büroangestellten, die atemlos dem Glück hinterherläuft. Das Glück aber ist schneller. Erzählt wird dieser immer aussichtsloser werdende Wettlauf anhand nichtchronologischer, kunstvoll verschachtelter Rückblenden und einer tranceartig wirkender Gegenwartsebene. Ein solcher Ansatz würde es heute nicht einmal ins Vorzimmer der öffentlichen TV-Sender schaffen.

Irena Vrkljans Film „Regina“ läuft am 18. und 25. Juni jeweils um 16.30 Uhr im Zeughauskino, der Eintritt ist frei.