Netflix-Serie „Schlafende Hunde“: Die Bösen sind oft gut, und die Guten sind gerissen

Ach, Atlas, alter Titan, armer Kerl, der sich aus Rache für den Untergang seines schönen Atlantis gegen die verantwortlichen Götter stellte und gegen die anderen mitverantwortlichen Titanen in den Krieg zog und, war ja klar, verlor gegen diese Übermacht und dann zur Strafe auch noch die ganze Last des Himmels schultern musste, ganz allein – wer hätte ihm auch dabei helfen sollen?

An diesem Mythos denkt man natürlich sofort, wenn der Kommissar Mike Atlas (Max Riemelt) in der Serie „Schlafende Hunde“ erstmals mit Namen in Erscheinung tritt und den Zuschauer bereits davor mit diesem gequälten Dackelblick spüren lässt, wie auch er unter einer schier unzumutbaren Last leidet. Ganz allein. Allein gegen die anderen. Dazu diese Erinnerungslücken. Seit acht Monaten ist er da schon obdachlos – warum eigentlich? Warum lässt er einfach so seine Familie im Stich? Das wird man nicht mal am Ende nachvollziehen können.

Und natürlich ist diese Atlas-Parallele gewollt. War sie bereits in der israelischen Originalserie „The Exchange Principle“, die Netflix nach dem gewohnten Was-hier-klappt-wird-dort-nicht-schiefgehen-Prinzip ins Deutsche adaptiert hat. Hier ein traumatisierter Kriminaltechniker Atlas, der in Tel Aviv ermittelt. Dort ein traumatisierter Bereitschaftsdienstkommissar der Kripo Berlin, Teil der anscheinend legendären und verschworenen 49er. Ein Mann, der Spuren sucht und findet. Und dieses Finden scheint nach der Ermordung des heißesten Kammergerichtspräsidentenanwärters sein Problem zu sein.

Hat Atlas diese Barthaare, die dann als smoking gun vor Gericht knallten, tatsächlich selbst gefunden oder ist er Opfer eine Verschwörung geworden?



Ist seine frühere Chefin beteiligt? Männerhass wäre ihr Motiv, aber womöglich hasst sie arabische Männer mehr, jedenfalls ihre Meinung: „Tausend Jahre alte männliche Hybris, mit Kopftuchmuttermilch gegen Rechtsstaat geimpft.“ Wer sagt so etwas? Oder besser: Wer glaubt, dass jemand so etwa sagen würde? Gibt es toxische Weiblichkeit?

Oder ist es doch der nette Kollege Luka Zaric (Carlo Ljubek), der nicht nur eine Schulter zum Ausweinen hat, sondern auch noch ein praktisches Beischlafboot, wo die verlassene Lenni Atlas (Peri Baumeister) dann auch landet?



Das alles weiß Atlas zwar am Anfang noch nicht. Aber er ahnt es wohl selbst, und der Zuschauer weiß ohnehin, dass sie einer nach dem anderen geweckt werden müssen, die schlafenden Hunde, das ganze Rudel.

Es ist zunächst eine Berlinserie. Und die Serienmacher sind sehr um Authentizität bemüht, also sagen alle immer brav „Kreuzkölln“, und darum sieht der Berliner Merkur fast wie der Berliner Kurier aus, heißt das Edelbordell Chez Amis im Westend fast so wie das Original Bel Ami und Abou Basher klingt ja irgendwie auch verdächtig nach Abou Chaker. Spätestens hier wird die Berlinserie zu einer halben Berliner-Clan-Serie – also doch die Chefin? Grundsätzlich gilt, was Freundeskreis bereits Ende der Neunziger wussten: „Die Bösen sind oft gut, und die Guten sind gerissen.“

Aber eigentlich ist es nur ein überlanger „Tatort“, der in sechs Folgen einige Erzählstränge seitlich ausfransen lässt. Und diesen folgt man nicht, weil Vaterkomplexe oder Schuldgefühle dort originell erzählt werden. Man bleibt nur dabei, weil Luise von Finckh und Melodie Simina sich in den Vordergrund spielen. Und dann leider wieder verschwinden, wenn Atlas und seine Frau solche Dialoge ins Nichts führen: „Mike, mach eine Therapie!“ – „Ich kann mir nur selber helfen.“ – „Warum denn nicht? Rede mit mir.“ – „Ich brauche noch ein bisschen Zeit.“ – „Irgendwann ist es zu spät.“ Ach Atlas, niemand ist allein auf dieser Welt. Und du musst ja nur dein Leben und nicht gleich den ganzen Himmel schultern.