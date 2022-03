Die Filmregisseurin Alina Gorlova (30) und ihr Produzent Maksym Nakonechnyi (31) haben vergangenes Jahr einen beeindruckenden Dokumentarfilm über den Krieg im Donbass gemacht: „This Rain Will Never Stop“. Er kommt am 24. März in die deutschen Kinos. Bei den Dreharbeiten trafen sie einen jungen Syrer, der mit seiner Familie vor dem Krieg aus Syrien in die Ukraine geflohen war, das Land seiner Mutter. Dort wurde er 2014 vom Krieg eingeholt. Er wurde zum Protagonisten ihres Films. Nun hat der Krieg die beiden Filmemacher eingeholt, sie leben in Kyjiw. Wir telefonieren, die Verbindung ist gut. Die beiden lachen viel.

Wo sind Sie jetzt?

Maksym Nakonechnyi: Wir sind in Kyjiw, gerade sind wir im Büro.

Alina Gorlova: Wir haben uns entschlossen, hier zu bleiben und zu filmen. Wir sind Filmemacher und wir dokumentieren, was hier geschieht.

Bringen Sie sich dadurch nicht in Gefahr?

Maksym Nakonechnyi: Wir halten uns aus der Innenstadt fern. Und wir filmen nicht den Kampf, sondern das Leben in der Stadt, die Folgen des Bombardements, und wie die Stadt damit umgeht. Auch, wie die Stadt im Krieg weiterlebt. Wir filmen im Zoo oder zeigen, wie die Cafés weiterarbeiten. Wir filmen in Museen, wo sie Kunstwerke in Sicherheit bringen, oder zeigen, wie der öffentliche Nahverkehr weiter funktioniert. Denn das alles gibt es noch, nur anders.

Kann man in Kyjiw immer noch Kaffee trinken gehen?

Maksym Nakonechnyi: An ein paar Orten ja. Und es bedeutet in diesen Zeiten viel, einen Cappuccino in einem Coffeeshop zu trinken. Oder einen Drink in einer Bar.

Alina Gorlova: Es ist sehr cool, aber auch sehr merkwürdig. Das Leben hat sich so sehr verändert. Ein Café zu betreten, fühlt sich fantastisch an.

Gibt es eine rote Linie für Sie, eine Situation, in der Sie Kyjiw verlassen würden?

Maksym Nakonechnyi: Es kann sein, dass die Situation sich so verändert, dass wir unserer Aufgabe nicht mehr gerecht werden können. Wir wollen es nicht, aber wir würden dann an einen Ort außerhalb von Kyjiw gehen, wo es sicher ist.

Als Mann dürfen Sie das Land ja auch gar nicht verlassen, oder?

Maksym Nakonechnyi: Nein, es gibt ja einen Mobilisierungsbefehl. Die zweite Mobilisierungswelle wurde am Mittwoch gestartet. Bisher wurden nur Reservisten mobilisiert, die Kampferfahrung haben. Ich habe keinen Wehrdienst geleistet, weil ich sofort nach dem Schulabschluss an die Universität gegangen bin. Und nach meinem Abschluss war meine Mutter schon Rentnerin, und ich als einziges Kind wurde dann auch nicht gezogen. Damals dachte ich: Warum soll ich ein Jahr lang das Kämpfen üben, das brauche ich nicht. Jetzt bedaure ich das einerseits. Andererseits aber auch nicht. Ich habe jetzt die Eignungsprüfung gemacht, und wenn die Zeit kommt, dass die Armee und das Volk Leute wie mich brauchen, dann ist das so. Es ist im Moment besser, dass die Verteidigung des Landes den Leuten überlassen wird, die das können. Ich habe keine Angst. Ich glaube nicht, dass mein Land jemanden wie mich in schwerste Kämpfe schicken wird, wenn ich das nicht will.

Wir sieht Ihr Leben jetzt aus?

Maksym Nakonechnyi: Wir leben seit Kriegsbeginn mit ein paar Kollegen und Freunden zusammen, wir sind zu sechst oder zu siebt. Wo, das möchte ich lieber nicht sagen. Wir leben und arbeiten dort, und verteilen die Hilfslieferungen aus der Westukraine oder aus Westeuropa an Zivilisten und Soldaten. Unter dem Gebäude gibt es einen Bunker, und die nächste Metrostation ist nah.

Alina Gorlova: Manchmal müssen wir die ganze Nacht im Bunker verbringen. Eine Nacht waren wir auch in der Metrostation. Aber das ist erschöpfend. Manche Nächte sind schlaflos. Wir können uns wegen des Bombardements und der Sirenen einfach nicht entspannen.

Gibt es einen Alltag mit Arbeit, einkaufen und so weiter?

Alina Gorlova: Es gibt das Zusammenleben. Aber das Einkaufen ist interessant. Es gibt nicht viel Auswahl in den Supermärkten.

Maksym Nakonechnyi: Die gewöhnlichen Dinge gibt es nicht. Dinge wie Haferflocken, Milch oder Brot. Es gibt Tage, an denen es überall nur Mandarinen gibt oder nur Avocados. Teure oder ungewöhnliche Sachen gibt es auch. Zum Beispiel vegane Milchsorten, Hafermilch oder so etwas.

Alina Gorlova: Es gibt keinen normalen Saft, aber jede Menge Kombucha. Es gibt keine Wareniki (Teigtaschen), aber es gibt japanische Gyoza. Oder Tofu. Das gab es vorher auch, aber jetzt gibt es nur noch das.

Maksym Nakonechnyi: Es ist nicht leicht, die Versorgung aufrechtzuerhalten. Es gibt nur zwei Straßen, auf denen man in die Stadt kommt. In der ganzen Ukraine ist es für Lieferfahrzeuge gerade schwierig, sich fortzubewegen. Es ist alles ziemlich komisch, auch wenn sie uns nicht ununterbrochen bombardieren wie Charkiw. Das liegt auch daran, dass es der Armee bis jetzt gelungen ist, die russische Artillerie in einer Entfernung zu stoppen, dass sie Kyjiw nicht beschießen können.

Wo sind Ihre Eltern?

Alina Gorlova: Meine Eltern sind in der Südukraine, in Saporischschja. In der Nähe steht das große Atomkraftwerk, das die Russen beschossen haben, und wo dann ein Brand ausgebrochen ist.

Maksym Nakonechnyi: Meine Mutter ist in Odessa. Es ist immer noch einigermaßen ruhig dort. Das gibt der Stadt Zeit, sich vorzubereiten.

Wie ist Ihre Stimmung?

Alina Gorlova: Wir sind in Hochstimmung, auch wenn das vielleicht komisch klingt. Ich habe Freunde, die in die Westukraine geflohen sind oder ins Ausland, und ich weiß nicht, welche Erfahrung härter ist – ein Flüchtling zu sein oder Zeuge des Kriegs. Vielleicht ist es wirklich leichter, hier zu sein. Vor allem, wenn man etwas tun kann, wenn man helfen kann. Auf meiner Facebook-Seite habe ich meine Kontonummer veröffentlicht, und von den Spenden kaufen wir Medikamente, Benzin und diese komischen Nahrungsmittel, die es gibt, und verteilen sie an Zivilisten und Soldaten.

Maksym Nakonechnyi: Es stimmt, wir sind in Hochstimmung. Aber wir sind auch sehr angespannt, alle Gefühle sind extrem. Man reagiert extrem, übertrieben. Das menschliche Gehirn kann das alles gar nicht verarbeiten, all diese Ereignisse, Gefühle, Wahrnehmungen. Also ist man auch irgendwie gefühllos. Manche Eindrücke, unter denen man unter normalen Umständen zusammenbrechen würde, nimmt man jetzt einfach hin und macht weiter. Wenn man von jemandem hört, den es erwischt hat, zum Beispiel. Oder jemandes Haus zerstört worden ist. Man reagiert kaum. Das ist wahrscheinlich eine Frage des Überlebens. Sonst könnte man nicht funktionieren.

Vor ein paar Tagen hat die Berlinale angekündigt, russische Filme nicht zu boykottieren. Was halten Sie davon?

Alina Gorlova: Das ist sehr schmerzhaft. Bevor der Krieg ausgebrochen ist, gab es hier viele Filme in verschiedenen Produktionsstadien, auch Koproduktionen mit Ländern überall in der Welt. Doch jetzt können wir unsere Verpflichtungen nicht mehr erfüllen und keine Filme fertig machen. Deshalb sollten internationale Festivals russische Filme boykottieren. Es ist nicht fair, dass sie ihre Filme fertig machen und präsentieren können.

Die Berlinale argumentiert, dass es auch kritische Stimmen in Russland gibt.

Maksym Nakonechnyi: Ja, es gibt Filme, die kritisch gegenüber der Gesellschaft sind. Die kritischen Stimmen können sich ja auch ausdrücken, aber nicht im Namen Russlands.

Alina Gorlova: Das ist unser Hauptanliegen, dass sie nicht behaupten können, dass sie die wichtigste kinematografische Stimme in der Region sind, dass sie die Region repräsentieren. Sie hatten genug Zeit, die Lage in ihrem Land zu ändern. Solange sie uns nicht den Donbass zurückgeben und Reparationen zahlen, sollte es keinen Dialog geben.

Maksym Nakonechnyi: Sie versuchen wirklich, unsere Identität zu zerstören, unsere Nation.

Am 24. März startet Ihr Film in den deutschen Kinos. Wären Sie unter normalen Umständen nach Deutschland gekommen?

Maksym Nakonechnyi: Ja, das war so geplant. Wir dachten, dass es schön wäre, weil es dann schon wieder warm ist und die Clubs wieder offen sind.

Alina Gorlova: Es ist okay. Im Moment ist es besser, hier zu sein. Wir kriegen viele Nachrichten aus der ganzen Welt, Menschen, die uns fragen, wie es uns geht.

Nervt Sie das?

Maksym Nakonechnyi: Es ist okay, dass uns Leute Nachrichten schicken, die in Sicherheit sind. Jeder hat ein Recht darauf.

