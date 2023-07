Unter der Sonne: Wie Drinnenkinos dem Sommerloch trotzen

Die allermeisten Kinomacher bespielen auch im Sommer weiterhin trotzig ihre Säle – denn nicht alle verfügen über das Privileg geeigneter Open-Air-Flächen. Was aber können sie der Jahreszeit entgegenhalten? Auf die Sonnenmuffel als Zielgruppe zu setzen, reicht sicher nicht aus. Ein programmatischer Rettungsversuch könnte darin bestehen, thematisch passende Filme anzubieten – also dem Sommer dadurch zu trotzen, dass man ihm auf den Leinwänden huldigt. Keine Ahnung, ob das aufgeht.

Auf jeden Fall gibt es großartige Klassiker zum Thema. Auch jüngst gestartete Produktionen können mithalten. Christian Petzolds „Roter Himmel“ etwa läuft seit mehr als zwölf Wochen, knapp 150.000 Tickets wurden seit dem Start verkauft; auch jetzt findet er noch sein Publikum, gehört zu den wenigen deutschen Titeln unter den Top 50. „Sonne und Beton“ von David Wnendt ist sogar noch besser platziert: Den Teenager-Sozialkrimi aus der unter der Hitze stöhnenden Gropius-Stadt wollten bislang mehr als eine Million Menschen sehen.

Thematisch und auch ästhetisch stellt die Adaption von Felix Lobrechts gleichnamigen Bestsellerroman allerdings einen Sonderfall dar. Die „richtigen“ Sommerfilme – auch „Roter Himmel“ oder die „Swimmingpool“-Varianten von 1969 und 2003 von Jacques Demy und François Ozon – funktionieren alle nach einem speziellen Schema. Stets löst hier die große Auszeit zwischen Juli und August Zäsuren aus, die unterschwellig bereits längst auf ihren Ausbruch gewartet haben. Erst das Enthobensein aus dem Alltag mit seinen Ablenkungen verhilft ihnen zu ihrem Recht.

Wie Petzold schickt auch die polnische Regisseurin Anna Kazejak in „Fucking Bornholm“ einst eng Vertraute in eine isolierte Urlaubssituation. Hier entladen sich ihre Entfremdungen. Die Zeit der Ausreden ist vorbei. Auf die Spitze treibt dieses Prinzip Brandon Cronenberg. Für „Infinitive Pool“ teleportiert er ein bereits kriselndes Paar auf die (fiktive) Insel Li Tolqa, die sich als dämonischer Zerrspiegel der eigenen Frustrationen erweist. Der Film ist auch psychoanalytisch interessant, da der Regisseur versucht, seinen eigenen Vater David an Drastik zu überbieten.

Dass es auch ganz anders geht, beweisen seit 1953 immer aufs neue „Die Ferien des Monsieur Hulot“. Aus Anlass seines 70. Geburtstags kommt das Meisterwerk jetzt wieder auf die Leinwand. Ach, Jacques Tati! Er war neben Orson Welles, Andrej Tarkowski oder Robert Bresson nicht nur einer der wichtigsten unter den obsessiven Filmemachern des 20. Jahrhunderts. Er war auch deren zärtlichster, humanistischster, humorvollster, selbstironischster. Sein Gruppenporträt aus einem bretonischen Küstendorf zeigt den Culture Clash zwischen Einheimischen und den kurzzeitig Zugereisten auf eine derart schwebende und komplexe Weise, dass man diesen Genuss jedes Jahr neu für sich entdecken sollte.



Alle erwähnten Sommerfilme laufen derzeit in Berliner Kinos.