„Die Linie“: Wenn der Streit zwischen Mutter und Tochter brutal wird

Aus der Weltliteratur wissen wir, dass es die unglücklichen Familien sind, die sich voneinander unterscheiden. Aus Erfahrung glauben wir zu wissen, dass es immer die Männer sind, denen „die Hand ausrutscht“. Doch kann sich auch die Wut von Frauen brutal entladen. Im Film „Die Linie“ ist die 35-jährige Margaret (Stéphanie Blanchoud) nicht mehr zu bremsen, als sie durch eine Bemerkung ihrer Mutter ihre Toleranzgrenze überschritten sieht.

Die Konfrontation an einem Festtag ist so furchtbar, dass die Mutter (Valeria Bruni Tedeschi) im Krankenhaus landet und Margaret sich dem Haus drei Monate lang höchstens bis auf 100 Meter nähern darf. Doch das Abstandsgebot zieht Margaret magisch an. Um sie vor der Polizei zu schützen, markiert ihre jüngste Schwester mit Pinsel und hellblauer Farbe auf Straße, Weg und Wiese, kurz unterbrochen von einem Kanal, die Linie, die Margaret nicht überschreiten darf. Fortan spielt sich fast alles unter den Augen der Nachbarn des ländlichen Vororts an dieser Grenze ab. Die Verstoßene, eine Sängerin, unterrichtet die kleine Schwester draußen. Die Mutter, die ihren Traum einer Musikkarriere wegen der Kinder aufgab, sieht man auf einem Transporter an ihrem Flügel. Die mittlere Schwester führt ihre Babys vor.

Linkisch-friedliche Versuche, immer noch Streit und herzschmerzend traurige Begegnungen sehen wir. Die französisch-schweizerische Regisseurin Ursula Meier, die das Drehbuch unter anderem mit ihrer Hauptdarstellerin Blanchoud entwickelt hat, kehrt mit diesem Film nach außen, was sonst viel zu oft in Wohnungen brodelt und explodiert: das mütterliche Gefühl der Aufopferung, Eifersucht zwischen Schwestern, Verantwortung für ein Talent, enttäuschte Liebe. Ein aufwühlender Film.



Die Linie. CH/F/B 2022, 103 Minuten. Premiere in Anwesenheit von Ursula Meier und Stéphanie Blanchoud: 16.5., 20.15 Uhr, Cinema Paris