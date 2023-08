Der dänische Filmregisseur Lars von Trier hat ein Video auf Instagram veröffentlicht, in dem er seinen Wunsch nach einer „Freundin und Muse“ ausdrückt. In einem Video, mit englischen Untertiteln, hält Lars von Trier ein Schild in die Kamera, auf dem steht: „Lars von Trier sucht Freundin/Muse“.

Dazu sagt er: „Ich weiß nicht, worauf ich mich dieses Mal eingelassen habe. Bevor ich mich also in selbstgefälliger Werbung ertränke, möchte ich ein paar Dinge klarstellen. Ich bin 67 Jahre alt. Ich habe Parkinson, eine Zwangsstörung und einen derzeit kontrollierten Alkoholismus. Kurzum, mit etwas Glück habe ich noch ein paar anständige Filme in mir.“ Sein Video sei als altmodische Kontaktanzeige zu verstehen, mit deren Hilfe er, ohne sich im Geringsten mit Social Media auszukennen, eine Freundin oder Muse suche. Trotz all des Gejammers bestehe er darauf, dass er an einem guten Tag, in der richtigen Gesellschaft, ein charmanter Partner sein könne. Bei Interesse solle man an seine E-Mail-Adresse schreiben: „Danke für Ihre unendliche Geduld.“



Lars von Trier ist bekannt für Filme wie „Antichrist“, „Dogville“ und „Die Idioten“, kontroverse Werke mit gewalttätigem und sexuell expliziten Inhalt. Vom Filmfestival in Cannes wurde er erst ausgezeichnet, dann zur unerwünschten Person erklärt und am Ende doch wieder zurückgeholt.

Lars von Trier war zwei Mal verheiratet

Er war zweimal verheiratet: von 1987 bis 1995 mit der Regisseurin Cæcilia Holbek und von 1997 bis 2015 mit Bente Frøge, die mit gefährdeten Jugendlichen arbeitet. Im vergangenen August gab er bekannt, dass bei ihm die Parkinson-Krankheit diagnostiziert wurde.



In einem Interview mit dem Magazin der Süddeutschen Zeitung hatte er 2018 über seinen psychischen Zustand gesprochen: Er sei ständig so müde, dass er sich kaum wachhalten könne, sein Leben sei schon seit der Kindheit gezeichnet von Angst, Phobien, Panikattacken und Depressionen. Seine Psychopharmaka seien mittlerweile so hoch dosiert, dass die Hände ständig zitterten, womit er kaum sein Handy bedienen könne.