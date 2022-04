Wie schafft man es, in kahlen Gegenden, auf verkarsteten Böden wieder Bäume wachsen zu lassen? Mit dieser Frage hat sich der Australier Tony Rinaudo sein Leben lang beschäftigt. Als junger Mann ging er nach Afrika und scheiterte mit seinen Baumpflanzungen. Die Bäume gingen ein. Dann entdeckte er, dass es ein unterirdisches Wurzelwerk gibt, und man dessen Triebe nur pflegen muss, damit aus diesen wieder Bäume werden, die nicht eingehen. Der Regisseur Volker Schlöndorff hat Tony Rinaudo durch Zufall kennengelernt und war so fasziniert, dass er einen Dokumentarfilm über ihn gedreht hat, es ist sein erster. „Der Waldmacher“ kommt am Donnerstag ins Kino.

Bertolt Brecht schreibt in seinem Gedicht „Die Nachgeborenen“ von Zeiten, in denen ein Gespräch über Bäume ein Verbrechen ist, da es das Schweigen über so viele Untaten einschließt. Sind diese Zeiten jetzt nicht wieder angebrochen?

Nach Auschwitz war auch alles Mögliche andere nicht mehr möglich, und allmählich hat man sich dann doch darüber hinweggesetzt. Man kann immer über alles sprechen, und es ist nie ein Verbrechen, und ein Gespräch über Bäume ist im Grunde ein Gespräch über Krieg. Denn Bäume haben sehr viel mit Krieg zu tun. Die Kriege in Afrika sind ja zum Teil Verteilungskriege um Land, das man bewirtschaften kann, das aber immer kleiner geworden ist. Und warum? Weil keine Bäume mehr darauf wuchsen. Denn in Afrika betreibt man Landwirtschaft unter Bäumen, doch dann sind die alle abgehackt worden. Das hat zur Wüstenbildung beigetragen. Man braucht Bäume, um die Böden wieder zu restaurieren. Und gerade in Zeiten, in denen es wohl nicht mehr genug Weizen aus der Ukraine geben wird, um Afrika zu ernähren, ist es umso wichtiger, dass Afrika sich selbst ernähren kann.

Und vielleicht sogar andere Länder, oder?

Ja. Die Flächen sind groß genug, und die Qualität der Böden ist gut genug. Vor allem wenn man Hirse anbauen würde statt Weizen, was wir ja auch vor 100 oder 200 Jahren gegessen haben. Und wenn man die Finger von dem fatalen Mais lassen würde, der nur mit Düngemitteln wächst, die teuer sind. Außerdem verdirbt Dünger die Böden und macht die Menschen krank. Eins greift ins andere, und kein einzelner Mensch kann das ändern und schon gar kein Film. Aber steter Tropfen höhlt den Stein. Und es macht ja auch Spaß, sich für so etwas zu engagieren. Ich dachte erst, die Arbeit an diesem Dokumentarfilm über Tony Rinaudo sei in drei Monaten erledigt. Dann hat das aber drei Jahre gedauert – wegen Corona, aber auch weil es immer komplexer wurde. Ich wusste auch gar nicht, wie man einen Dokumentarfilm macht, ich habe immer mal wieder dokumentarisch gedreht, aber keinen abendfüllenden Film. Ich bin da etwas blauäugig drangegangen und hab das eher gedreht wie einen Spielfilm. Indem ich versucht habe, möglichst nah an die Menschen heranzukommen und sie bei einer Tätigkeit zu zeigen.

Wie sind Sie auf Tony Rinaudo gekommen?

Er hat vor drei Jahren den alternativen Nobelpreis bekommen. Und wir haben uns in der Luisenstraße in Mitte bei einem Italiener kennengelernt. Das Haus von World Vision ist gegenüber, da hat er im Hinterzimmer einen Vortrag gehalten. Und ich dachte, da müssten doch jetzt Tausende Jünger unterwegs sein, um überall seine Methode zu predigen. Aber er sagte, er sei meistens allein. Und ich sagte: Das muss sich ändern. Mit dem Film wollte ich einen Beitrag dazu leisten. Das war der Ansatz: etwas für die Verbreitung dieser Methode zu tun. Ich wollte mich da nicht filmisch verewigen. Ich habe mit praktisch null Budget angefangen, habe mir vor Ort einen Kamera- und einen Tonmann gesucht. Später gab es ein bisschen Filmförderung, am Ende hat der Film 400.000 Euro gekostet, wobei die Hälfte Spendengelder sind. Ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt, aber es haben sich plötzlich Leute gefunden, die da Geld reingetan haben. 25.000 von einem Herrn Rossmann zum Beispiel. Ich hätte dann mit einem größeren Team drehen können, aber da hatte ich schon entschieden, das Low-Low-Budget zum System zu machen. Drei Mann genügen eigentlich: Ton, erste Kamera, und die zweite Kamera habe ich gemacht.

Sie sind ja auch manchmal zu sehen mit Ihrer zweiten Kamera.

Es war unvermeidlich, dass ich manchmal ins Bild kam. Erst wollten wir das eliminieren, aber dann dachte ich, dass ich mich selbst einbringen muss. Denn ich mache ja keinen objektiven Film über Tony Rinaudo, sondern einen Film über meine Reise mit ihm. Es ist ein Film auf meine Art. Wir saßen fünf Monate am Schneidetisch, um eine Form zu finden, die einerseits persönlich ist, andererseits erklärt, was Tony Rinaudo macht, und was die Situation des ländlichen Afrika ist. Wir haben ganz bewusst nur in den Dörfern gedreht.

Der weiße Mann ist ja etwas in Verruf geraten. Zwar war Tony Rinaudo noch jung, als er nach Afrika kam, aber zumindest am Anfang, als er noch denkt, man müsse nur Bäume pflanzen, was aber dann gar nicht funktioniert hat, ist er ein gutes Beispiel für die Hybris der Entwicklungshilfe.

Es gibt tatsächlich überhaupt kein Monitoring. Ich habe mich auch mit Leuten von Ecosia getroffen ...

... Die Suchmaschine, die damit wirbt, dass sie mit einem Teil der durch unsere Nutzung erzielten Einnahmen Bäume pflanzt.

Auch die kümmern sich nicht darum, was aus den Bäumen wird. Es gibt nur immer wunderbare Statistiken darüber, wie viele Bäume gepflanzt worden sind. Aber dass die alle nach ein oder zwei Jahren eingegangen sind … das ist eine Augenwischerei sondergleichen. Es gab aber tatsächlich Leute, die mir gesagt haben: Du bist doch nicht Albert Schweitzer, du kannst doch keinen Film über alte weiße Männer in Afrika machen. Aber ich stehe dazu. Afrika braucht noch viele alte weiße Männer, und die Afrikaner haben überhaupt nichts dagegen.