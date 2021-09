Michael und Dina sind ein Paar und tun, was Paare so tun. Zum Beispiel legen sie die Lippen ihrer offenen Münder aufeinander, lassen ihre Zungen miteinander spielen und schmecken den Speichel des anderen. Aber ist das ein leidenschaftlicher Kuss, oder ist das eher die gelungene Darbietung eines solchen? Mal abgesehen davon, dass es ein Filmkuss ist und die beiden Figuren durchaus Vergnügen aneinander haben könnten, ist es ein Kuss auf der Metaebene. Denn eigentlich geht es dem jungen Arzt Michael und der Schauspielerin Dina darum, mit ihrer Performance ein Zugabteil ganz für sich zu beanspruchen, und das funktioniert ganz gut, wenn man sich leidenschaftlich knutscht. Bei jedem Halt neu. Wer will da schon stören? Die Zugfahrt dauert sechs Stunden.

Der Regisseur Dietrich Brüggemann fängt in fünfzehn langen Einstellungen sieben Jahre dieser Paarbeziehung ein, und gleich im ersten Take ist von Trennung die Rede. Michael fragt Dina sehr undramatisch, ob es nicht besser wäre, auseinanderzugehen. Er wisse nicht, ob das überhaupt das Leben ist, das er sich gewünscht hat, und ob das, was da kommt – Heiraten, Kinder kriegen – nicht nur Konventionen und Erwartungen erfüllt. Er habe das Gefühl, dass der Raum voller unsichtbarer Menschen stehe, die den beiden ihre Vorstellungen von einem gelungenen Leben aufnötigen. Die Antwort von Dina ist ebenso undramatisch, aber sehr bestimmt, sie gibt dem Film den Titel: „Nö“. Man könne genauso gut zusammen bleiben, und sie nennt auch den gemeinsamen Nenner, der offenbar tragfähig genug ist für ein gemeinsames Leben: „Uns sind dieselben Sachen egal.“

Brüggemann, der als Regisseur der satirischen Kampagne #Allesdichtmachen einen schwindelerregenden Popularitätsschub und viel heftige Gegenkritik verarbeiten muss, hat diesen Film zusammen mit seiner Schwester Anna Brüggemann vor der Pandemie geschrieben. Das sagen wir mal lieber gleich dazu, nicht dass die Erwartungen in eine falsche Richtung gehen. Eine Filmkritik ist auch nicht der Ort, um Brüggemanns Kritik der Corona-Maßnahmen einzuordnen oder gar seine Quellen zu prüfen, aber einfach dran vorbeizugucken, ist auch nicht möglich.

Muss man auch nicht, denn dieser verstellte Blick ist durchaus ein Teil des Vergnügens, zumal ein paar Themen aufscheinen und unfreiwillige, aber hübsch bissige Pointen liefern. Wenn es in der aktuellen Diskussion um überzogene Hygienemaßnahmen geht, sieht es wie ein Kommentar aus, wenn in dem Film ein Patient (Rüdiger Vogler) mit geöffnetem Leib bei einer OP aufwacht, die Sauerstoffmaske abzieht, in einen gepflegten philosophischen Disput mit dem operierenden Arzt tritt und dabei genüsslich eine Zigarette raucht. Auch die Vorteile des Impfens werden referiert, allerdings von einem sehr robusten Pränataldiagnostiker (Mark Waschke), der sich bei der Ultraschalluntersuchung als Eugeniker entpuppt, indem er den Nackenfaltentest empfiehlt und sagt, ein Trisomie-Kind müsse doch nun wirklich nicht sein, das mache doppelt so viel Arbeit wie zwei gesunde.

Aber im Zentrum steht dieses Paar, gespielt von Alexander Khuon und Anna Brüggemann, das sein Leben (wie wir alle) in der Uneigentlichkeit des gegenwärtigen Alltags vertut. Die beiden sind spätestens, wenn sie selbst Eltern werden, gefangen im System Familie, bleiben aber doch wach und reflektiert. Brüggemann inszeniert und erzählt durchaus mit Distanz zu seinen Figuren mit ihren Macken. Dass sie dennoch eine im deutschen Film seltene individuelle und identifikationstaugliche Konkretheit erreichen, liegt daran, dass die Schauspieler die bis zu zehnminütigen ungeschnittenen Sequenzen mit großer Purheit durchspielen.

Alexander Khuon vom Deutschen Theater, der am Haus schon für Brüggemanns Theaterdebüt „Vater“ auf der Bühne stand, sieht man gern dabei zu, wie er seine Charakterlosigkeit und Oberflächlichkeit entfaltet, dabei innerlich scheinbar unbeteiligt bleibt, aber doch durchlässig wird und Sympathie weckt. Anna Brüggemann macht mit ihrer Figur im Vergleich dazu eine rasante persönliche Entwicklung durch und verliert ihre ironische Begabung, mit der sie so herrlich angstlos auf das Leben zugegriffen hat. Auch der Rest der Besetzung bietet großartige schauspielerische Etüden: Hans Zischler als innerlich vereister väterlicher Kotzbrocken, Isolde Barth als dessen empathielose Gattin. Dinas in die Upper Class aufgestiegene, verplapperte und leichtherzig arrogante Schwester (Petra Schmidt-Schaller) kontrastiert auf das Beste mit Michaels Bruder (Andreas Döhler), der sich etwas spät vom väterlichen Despotismus befreit, indem er ihm bei der Beerdigung ins offene Grab kackt.

Man will ja nichts verraten, weil jede der fünfzehn Situationen, aus denen der Film besteht, ihre eigenen Wendepunkte bekommt, fiktional gebrochen wird oder ins Surreale abdriftet. Das Tolle an dieser Art des filmischen Erzählens ist auch, dass man die Wirklichkeit aufsplitten und die verschiedenen Wahrnehmungen auf sie vorführen kann. Brüggemann hierarchisiert die verschiedenen Ebenen nicht, sondern lässt sie gleichberechtigt nebeneinander stehen, sodass Träume, Fantasien und Ängste ebenso dingfest werden wie der frisch entkorkte Feierabendwein in der Altbauwohnungsküche. Ob da jetzt wirklich eine Wurst auf den Sarg fällt oder ob es sich um eine symbolische Szene handelt, wird nicht aufgedröselt. Das versteht Brüggemann unter Kino: „Seelenzustände ausleuchten, die jenseits des Sichtbaren liegen, die aber nicht weniger real und ausschlaggebend für unseren Lebensweg sind.“

Flare Film/Filmwelt Da steigt der Blutdruck des Hygienikers: Arzt und Patient unterhalten sich bei einem Zigarettchen über das Leben (Szene mit Alexander Khuon und Rüdiger Vogler).

Und da kann man doch wieder an Brüggemanns Corona-Haltung anknüpfen. Ob Ängste einen nun wegen der Ansteckung mit dem Virus oder wegen der Folgen einer Impfung dagegen ereilen, ob sie rational sind oder nicht, ist für ihre Macht über uns nicht entscheidend. Wie sie sich verselbständigen können, erzählt die Szene, in der die frischgebackenen Eltern mit ihrem Neugeborenen das Krankenhaus verlassen und zurück in die ungeschützte Welt hinausziehen. Während Michael den Kinderwagen durch die Gänge bugsiert, durchlebt Dina eine Kriegsszene mit Schusswechseln, Sterbenden, Geschrei.

Dieser Film ist in seiner Ästhetik, in seiner Denk-, Erzähl- und Spielweise ein mutiges und auch komisches Experiment, und er ist ein Dokument für das schnelle, radikale und bisweilen den Argumenten und den Konventionen enteilende, auf Gegenpositionen beharrende Denken von Dietrich Brüggemann. So frei können und so furchtlos sollten Künstler denken, bitte auch außerhalb ihrer Nischen, Podien und Blasen. Zwar kommt es, wenn sie ihre geschützten Räume und Rahmen verlassen, zu Missverständnissen, Irritationen und Nebenwidersprüchen. Aber diese sollte eine Gesellschaft mündiger Bürger und sollten auch die Künstler nicht nur aushalten, sondern nutzen, um von den Metaebenen herabzusteigen und einander im Eigentlichen zu begegnen.

Nö Dt. 2021, Regie: Dietrich Brüggemann, Buch: Anna und Dietrich Brüggemann, Kamera: Alexander Sass; mit Anna Brüggemann, Alexander Khuon, Isolde Barth, Hanns Zischler, Petra Schmidt-Schaller, Mark Waschke, Andreas Döhler u.a. 119 min, Farbe, FSK 12