Berlin - Als die Mauer gebaut wird, ist Walter Kaufmann am Strand von Varadero, Kuba. „Das ist der Sozialismus, den wir wollen“, schreibt er nach Berlin. Das neue Bauwerk hat keine Bedeutung für ihn. Er ist zwar in der DDR zu Hause, hat aber einen australischen Pass. Erst als die Mauer fällt, sagt er: „Man kann ein Land nur lieben, das man verlassen kann.“

Auch wenn der Schriftsteller, der Seemann, der Jude Walter Kaufmann drei Jahre vor seinem hundertsten Geburtstag gestorben ist, im April dieses Jahres, er hat ein Jahrhundertleben geführt. Und es ist das große Verdienst der Regisseure Karin Kaper und Dirk Szuszies, dass sie ihn aufgesucht haben, bevor es zu spät war. Noch im März waren sie bei ihm und haben dieses Leben mit Hilfe von Fotos, Dokumenten, alten und neuen Filmaufnahmen nachgezeichnet. Und immer wieder lassen sie Walter Kaufmann nicht nur selbst erzählen, zeigen ihn in seinem Haus, an der Ostsee, bei einem Fest mit seiner letzten Lebenspartnerin. Immer wieder – und das sind starke Szenen – lesen sie aus seinen Erfahrungsberichten vor.

Walter Kaufmann wird 1924 in Berlin als uneheliches Kind einer jüdischen Schneiderin geboren und mit drei Jahren von wohlhabenden Duisburger Juden adoptiert, denen es gelingt, ihn auf einen Kindertransport nach England zu schicken, bevor sie in Auschwitz ermordet werden. Die Engländer deportieren ihn 1939 nach Australien, weil er Deutscher ist. Er tritt in die australische Armee ein, um sich aus dem Lager zu befreien, schreibt „Voices in the Storm“, das 1957 in der DDR erscheint. 1955 sucht er in Duisburg sein Elternhaus auf. Die Kamera fährt die Straße entlang, in der Kaufmann einst zu Hause war. Und er schrieb: „Ich verharre lange vor der Haustür, bis ich endlich läute. Das Hausmädchen öffnet die Tür nur einen Spalt, eine hagere Alte erscheint hinter ihr: Kommen Sie doch ein ander Mal. – Ein ander Mal, denke ich. Woher nimmt sie das Recht? Ich frage, ob sie nicht wisse, wer ich sei. – Doch, ich kann es mir denken.“ Die DDR mit ihrer antifaschistischen Haltung ist ihm lieber.

Er reist in die USA, begleitet den Prozess gegen Angela Davis, heiratet die Schauspielerin Angela Brunner, sie bekommen zwei Töchter, er fährt mehrmals nach Israel. Seine Verwandten dort wollen nichts mit ihm zu tun haben, da er aus der DDR kommt. 1985 wird er Generalsekretär des ostdeutschen PEN, bleibt es bis 1993. Die Wende macht ihn endlich gleich mit den DDR-Bürgern. Er muss von vorn anfangen. „Alles, was in der DDR positiv war, wurde ignoriert.“ Die Konsequenzen spüre man heute noch. „Die Menschen wehren sich, indem sie der AfD zulaufen.“ Er hat den Anschlag auf die Synagoge in Halle noch erlebt, Hanau. Am Ende seines Lebens werden böse Erinnerungen wach.

Walter Kaufmann – Welch ein Leben Deutschland 2021, Dokumentarfilm, Regie: Karin Kaper und Dirk Szuszies. Kinostart am 30. September. Galapremiere am 28.9. im Kino Babylon mit Gregor Gysi und den Regisseuren. Am 30.9. in den Eva Lichtspielen, am 1.10. im Kino in der Brotfabrik und am 10.10. im Union Kino Friedrichshagen sind die Regisseure anwesend.