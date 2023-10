„Warten auf Godard“: Welche Strafe der Regisseur für Honecker vorschlug

Vor einem Jahr verstarb Jean-Luc Godard. Langsam lässt sich die von ihm hinterlassene Leerstelle erahnen. Oder andersherum: Der Reichtum seines Lebenswerks wird immer deutlicher. Eine aktuelle Filmauswahl weist jetzt vernehmlich darauf hin. Wer schon einmal versucht hat, Godards Arbeiten öffentlich zu zeigen, weiß um die Schwierigkeiten bei Kopien- und Rechtebeschaffung. Auch als Person war Godard schwer zu fassen, Einladungen ignorierte er meist oder zog seine Zusagen kurzfristig zurück; der Kalauer „Warten auf Godard“ machte die Runde. Im deutschsprachigen Raum gab es nur wenige Gewährsleute, die sein Vertrauen genossen. Die Kuratorin Birgit Acar konnte mit Hanns Zischler auf einen von ihnen zurückgreifen. Der Schauspieler und Autor half bei der Recherche.

Die Retro umfasst sowohl Klassiker als auch weniger bekannte Arbeiten. Wobei schon im Titel „Histoire(s) de Godard – Geschichte(n) von Godard“ eine leise Ironie mitschwingt – denn von herkömmlichen Plots kann meist keine Rede sein. Godard würde heute bei jedem Pitch vor die Tür gesetzt. Versuche, die Handlung von „Détective“ (1985) in einem Satz zusammenzufassen, dürften schnell ins Leere laufen. Es scheint sich zunächst um einen Krimi zu handeln: Ein Hoteldetektiv (Jean-Pierre Léaud) hat den Ehrgeiz, den Mord an einem Aristokraten aufzuklären.

Dafür benutzt er modernste Videotechnik, versucht durch die Überwachung des Eingangsbereichs, verdächtige Bewegungen aufzudecken und Zusammenhänge herzustellen. Doch statt einer Lösung näherzukommen, gerät er selbst immer tiefer in den Sumpf der illustren Gästeschar. Es gibt u. a. einen sympathischen Mafioso (Alain Cuny) mitsamt Entourage, einen Box-Manager (Johnny Hallyday) und einen Piloten samt Gattin in Beziehungskrise (Claude Brasseur und Nathalie Baye). Unentwegt dreht sich dieses Personenkarussell. Zuletzt ergibt sich zwar eine Lösung für den Mord, gleichzeitig bleiben neue Opfer und zahllose offene Fragen auf der Strecke. Und was hat eigentlich das Ganze mit Shakespeares letztem Stück „Der Sturm“ zu tun? Kaum zu glauben: „Détective“ war seinerzeit in Frankreich ein großer Kassenerfolg, schon der vielen Stars wegen, die sich hier buchstäblich die Klinke in die Hand gaben.

Mit der Reihe kehrt Godard übrigens nach Potsdam zurück. Hier und an anderen Orten der sich gerade auflösenden DDR hatte er 1990 sein Essay „Allemagne 90 neuf zéro“ gedreht. Für ihn bedeutete diese Reise auch eine Konfrontation mit eigenen, einstigen Utopien. Sentimentalität mit linken Idealen blieb ihm indes fremd. Ironisch bilanziert er angesichts des Mauerfalls, dass Marx doch recht hatte, denn „die Theorie wird zur materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift“. Die DDR empfand er als ein verstetigtes Provisorium – so wie den Trabant. Als Strafe für Honecker schlug Godard vor, ihn in dieses Fahrzeug einzusperren.



Filmreihe „Histoire(s) de Godard“ noch bis zum 5. November im Filmmuseum Potsdam. „Détective“ läuft am 8. Oktober, „Allemagne 90 neuf zéro“ wird am 22. Oktober gezeigt.