Hof - Es wird wieder eiskalt und grau sein in Hof, wie immer im Oktober. Aber zumindest bis Sonntag wird es keinem in der oberfränkischen Stadt etwas ausmachen. Denn bis Sonntag sind wieder die Filmleute in der Stadt. Die Hofer Filmtage feiern dieses Jahr ihr 55. Jubiläum – mit 45 nationalen und internationalen Spielfilmen, 23 Dokumentationen und 51 Kurzfilmen.