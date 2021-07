Berlin - „Endlich wieder Kino“ heißt es auf dem Billboard des Kant-Kinos in Charlottenburg. Der 1. Juli ist ein großer Tag für die Berliner Lichtspielhäuser. Sie können wieder öffnen, nachdem sie acht lange Monate geschlossen waren. Und es machen fast alle der 92 Berliner Kinos mit, auch wenn immer noch Abstandsregeln eingehalten werden müssen, und die Kinobesucher einen negativen Corona-Test brauchen, einen Impfnachweis oder eine Bescheinigung, dass sie von Corona genesen sind. Die Kinos öffnen, auch wenn eine wirtschaftliche Auslastung selbst bei Vollbesetzung nicht möglich ist. Zudem gilt die Maskenpflicht, aber nur beim Betreten des Kinos, nicht am Platz. Immerhin das Wetter meint es gut: An schönen Sommertagen sinkt nämlich die Kino-Lust. Regen ist kinofreundlich.

24 Filme starten an diesem Donnerstag, darunter der Oscar-Gewinner „Nomadland“, Robert De Niros Actionkomödie „Kings of Hollywood“ und Maria Schraders gefeierter Berlinale-Film „Ich bin dein Mensch“. Der Film-Stau ist enorm.